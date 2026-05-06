Stát láká firmy na vyšší daňové odpočty za výzkum a vývoj. Překážkou je ale tvrdá byrokracie a kontroly
Od začátku roku 2026 se v České republice výrazně zvýšil daňový odpočet, který má motivovat firmy k výzkumu a vývoji a činnostem s vyšší přidanou hodnotou. Přes tuto finanční pobídku však počet firem, které benefit využívají, dlouhodobě klesá. Na vině je extrémní administrativní zátěž a přísný, často nejednotný přístup Finanční správy ČR při daňových kontrolách. V rozhovoru Newstream Byznys Talks s Terezou Zavadilovou vysvětlují experti na daňové odpočty ze společnosti Deloitte, Kateřina Novotná a Martin Schulz, jak se s odpočtem úspěšně vypořádat.
Daňový odpočet na výzkum a vývoj není v české legislativě novinkou, ale od roku 2026 došlo ke štědrému navýšení z původních sta procent na 150 procent. Pokud firma prokáže, že investovala do výzkumu a vývoje, může si tyto náklady odečíst od základu daně z příjmů právnických osob de facto dvakrát, a navíc v navýšené sazbě. Tato zvýhodněná sazba 150 procent platí pro odpočty do výše 50 milionů korun, nad tuto hranici výše se pak uplatňuje standardních 100 procent, popsali v novém díle pořadu Newstream Byznys Talks experti na daňové odpočty ze společnosti Deloitte Kateřina Novotná a Martin Schulz.
Opatření je výhodné dokonce i pro firmy ve ztrátě nebo začínající startupy. Nově si totiž mohou neuplatněný odpočet přenášet do dalších let místo původních tří let až pět let dopředu. Podpora se přitom neomezuje jen na výzkum v laboratořích s "mikroskopy a bílými plášti", ale cílí primárně na experimentální vývoj ve výrobních firmách, v IT sektoru, v automotive a či na další vývojové činnosti realizované ve firmách jejich vlastními zaměstnanci.
Kateřina Novotná finanční výhodnost ilustruje na příkladu: „Když budu mít náklady na výzkum a vývoj ve výši 100, tak od roku 2026 ušetřím 150 procent. Krát daňová sazba, krát ta stovka. Takže to je 31,5 jednotek z té stovky, což je docela jako vysoká míra podpory“.
Státní podpora, kterou firmy vzdávají
Ačkoliv je odpočet mimořádně výhodný, stát paradoxně firmy od jeho využívání odrazuje. Zatímco na přelomu let 2018 a 2019 odpočet uplatňovalo zhruba 1200 až 1250 firem, v roce 2023 toto číslo kleslo zhruba na pouhých 750. Mnoho firem, zejména těch menších, odrazuje masivní byrokratická zátěž a strach z následných daňových kontrol.
Zkušenosti firem i odborníků přitom ukazují, že spory s finanční správou se ve většině případů netýkají samotné existence výzkumu a vývoje. Rozhodující bývá kvalita, konzistence a úplnost projektové dokumentace, na jejímž základě správce daně nárok na odpočet posuzuje.
Podle expertů z Deloitte se finanční správa při kontrolách zaměřuje spíše na papírování než na skutečnou podstatu realizovaných činností. „Co nás u kontrol asi nejvíce mrzí, co vidíme v praxi, je, že hodně se řeší formální náležitosti. Ani tak se nezkoumá to, jestli frma ten výzkum a vývoj dělá nebo nedělá, ale hodně jde o to, jaké má dokumenty,“ upozorňuje Kateřina Novotná.
Úředníci navíc často nemají potřebnou technickou expertízu, aby složitý softwarový či strojírenský vývoj posoudili. Místo vývoje tak řeší chybějící detaily v tzv. projektové dokumentaci – dokumentu, který firmy často musejí pro účely daňového odpočtu vytvářet uměle, čistě pro potřeby finančního úřadu, a často "do šuplíku.
Systém daňové podpory výzkumu a vývoje je přitom nastaven tak, že klade vysoké nároky na administrativní přesnost. Nehodnotí se míra kreativity nebo technologická ambice firem, ale průkaznost, návaznost a dohledatelnost jednotlivých kroků výzkumného či vývojového procesu.
„Na to, aby kontrolovali, jestli to je vývoj či nikoli, často nemají expertízu. A potom debata sklouzává právě na to, jestli mám timesheet, jestli mám podpis, jestli mám tady odstavec víc nebo míň,“ popisuje častý průběh kontrol Kateřina Novotná. Tyto spory pak často končí u soudů, které navíc nezřídka dávají zapravdu úřadům. V případě neuznání odpočtu firmám hrozí vracení uspořené částky, penále ve výši 20 procent a úroky z prodlení.
Nejdřív mlha, pak tresty
Podle Martina Schulze firmám nejvíce chybí jistota a předvídatelnost ohledně toho, jaký detail dokumentů je pro úspěšnou kontrolu dostatečný. Experti proto vítají myšlenku zapojení Technologické agentury ČR, která by projekty posuzovala z odborného úhlu i z hlediska jejich detailu a rozsahu ještě před samotným zahájením.
Zároveň volají po celkové změně přístupu českého státu, který na firmy čerpající tyto odpočty často hledí s podezřením. Jako vzor uvádějí Kanadu, kde tamní finanční správa firmy k využití odpočtů sama aktivně a pozitivně motivuje. Česko přitom v soukromých investicích do výzkumu a vývoje za zbytkem Evropy dlouhodobě zaostává.
„Je to trochu krátkozraké ze strany státu. Na jedné straně motivuje, na druhé straně to prostě takhle zabíjí a firmy opravdu tu motivaci potom ztrácejí,“ shrnuje situaci Martin Schulz.
Přísný a mnohdy nepředvídatelný přístup finanční správy ale podle odborníků nemusí znamenat, že by se firmy měly daňové podpory výzkumu a vývoje vzdát. Naopak, podniky, které mají projekty výzkumu a vývoje systematicky popsané, průkazně evidované a připravené i na daňovou kontrolu s několikaletým zpětným horizontem, procházejí kontrolami výrazně hladčeji. Daňová podpora se pak pro ně nestává zvýšeným rizikem, ale skutečným nástrojem konkurenceschopnosti a podpory české ekonomiky.
