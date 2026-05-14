Jednou za rok si natočte věci v bytě na video, kvůli pojistce, radí analytik OVB Allfinanz

Tereza Zavadilová
Přírodní katastrofy jako povodně, tornáda či požáry, ale i vysoká inflace a nástup nových technologií zásadně mění oblast neživotního pojištění. Zbyněk Kuběj, vedoucí produktového analytického oddělení OVB Allfinanz, v pořadu Newstream Byznys Talks upozornil na nejčastější chyby, které Češi při sjednávání pojistek dělají. Zásadním problémem zůstává podpojištěnost majetku a opomíjené pojištění odpovědnosti, uvedl v rozhovoru s Terezou Zavadilovou.

Změny klimatu se přímo propisují do cen pojištění po celém světě. Pojišťovny i zajišťovny musí reagovat na častější a větší škody způsobené extrémním počasím zdražováním. Velkým problémem je pro majitele nemovitostí umístění jejich domů v rizikových oblastech, například kvůli povodním, jejichž výskyt se v posledních dekádách zvýšil, popsal  Zbyněk Kuběj, vedoucí produktového analytického oddělení OVB Allfinanz, v novém díle pořadu Newstream Byznys Talks.  

„V Česku existují čtyři povodňové zóny a nemovitosti ve čtvrté povodňové zóně jsou v podstatě nepojistitelné. Pojišťovny je nechtějí,“ varuje Kuběj s tím, že zájemci o koupi nemovitosti by si měli informaci o zóně zjistit ještě před tím, než si vezmou úvěr.

Nejde jen o povodně. Mezi riziky, která expert mezi klienty často vídá, jmenuje podpojištěnost a správné nastavení cen pojistek. 

„Pokud máte pojistnou částku nastavenou na nižší hodnotu, než jakou má váš majetek, vystavujete se riziku takzvané podpojištěnosti. V případě škody pak pojišťovna krátí plnění a vyplacené peníze nepokryjí reálné náklady na opravu nebo pořízení nového bydlení. Týká se to často starších smluv a nemovitostí bez sjednané automatické indexace, což se projevilo například po ničivém tornádu na jižní Moravě,“ vysvětluje pojistný analytik. 

Dům nebo byt? Rozdíl!

Expert také upozorňuje na klíčový rozdíl mezi pojištěním rodinného domu a bytu. „U rodinných domů se pojistná částka stanovuje ve výši nové ceny, to znamená nákladů na znovupostavení. U bytů by to většinou měla být tržní cena, protože bytů je u nás nedostatek, aby klient dostal tolik peněz, aby mohl jít do vedlejší ulice a koupit si podobný byt,“ vysvětluje Kuběj.

Lidé podle něj často chybují také v tom, že si sice pojistí stavbu, ale zapomenou na její vybavení. Pojištění nemovitosti a domácnosti jsou totiž dva rozdílné produkty.

„Představme si, že si dáte dům na dlaň, a když tu dlaň otočíte, tak to, co vypadne, je pojištění domácnosti a to, co tam zůstane, tak je pojištění nemovitosti,“ nabízí Kuběj srozumitelný příměr.

Při počítání hodnoty domácnosti by se lidé neměli spoléhat na kalkulačky, ale raději si projít byt s tužkou a papírem. Zákazníci si často vzpomenou na elektroniku, ale zapomínají na hodnotu ošacení nebo knihovny. „Metr knih v průměru stojí 12 tisíc korun,“ popisuje Kuběj. Pro případ pojistné události navíc doporučuje projít byt s telefonem a věci si alespoň jednou ročně natočit na video, aby klient měl v ruce důkazní materiál pro pojišťovnu.

Třetina Čechů nemá „pojistku na blbost“

Velmi opomíjeným tématem je podle Kuběje pojištění občanské odpovědnosti, které v Česku chybí asi třetině obyvatel. Zatímco u zničeného majetku přesně víte, o kolik jste přišli, u způsobené škody se částky mohou vyšplhat do astronomických výšin. Pojištění kryje škody v obchodech, úrazy na lyžích, ale i situace, kdy váš pes způsobí dopravní nehodu a pojišťovna po vás vymáhá náklady za léčbu zraněných či trvalé následky.

Pokud se chystáte do zahraničí, velký pozor byste si podle experta měli dát na limity u cestovního pojištění. Běžné pojistky ke kartám nemusí stačit. „Pokud letíte do Ameriky, do Kanady, tak tam bych začal třeba na 20-25 milionech,“ radí Kuběj, obzvláště pokud jedete do divočiny, kde může být potřeba drahý transport vrtulníkem.

A co čeká obor v budoucnosti? Do oboru pojišťovnictví již vstupuje umělá inteligence, která zrychluje likvidaci pojistných událostí na pouhé hodiny. Úplné nahrazení lidí automaty ale podle analytika nehrozí, protože klienti se potřebují při řešení sporů bavit se živým člověkem. Ceny prý klesat nebudou ani kvůli AI. „Zlevňovat se určitě nebude. Všechno kolem nás se zdražuje, takže samozřejmě ty vstupy pojišťoven a pojistná plnění se budou zvyšovat, a tím pádem se bude zvyšovat i pojistné,“ uzavírá Zbyněk Kuběj.

Tak schválně, umíte stoprocentně říct, jestli budou 1. května otevřené obchody? A co 8. května? A proč v jeden svátek bude otevřeno a o týden později ne? Proč nedokážeme ani banální zákon o otevírací době velkých obchodů napsat tak, aby měl byť jen špetku logiky?

Každý rok je to stejné. Během vybraných dní si většina lidí otevře Google a vyhledává, jestli další den bude v obchodech otevřeno, nebo zavřeno. Česko nemá nijak přehnaně státních svátků, takže to není až takový problém. Tedy v důsledcích na běžný život. Ale v tom, že česká společnost nedokázala vygenerovat zákon omezující otevírací dobu velkých obchodů tak, aby dával smysl a sledoval nějaké logické záměry, je něco příznačného.

Tak předně: ano, 1. května budou obchody otevřené. Naopak 8. května bude zavřeno. Proč? Odpověď je fascinující. Protože to je v zákoně. Jasně, to je samozřejmě očekávatelná a očekávaná odpověď. Méně očekávané ale je to, proč je v zákoně vypsaných osm svátků, během nichž jsou velké obchody zavřené, zatímco během ostatních mohou zůstat otevřené.

Na to odpověď prostě neexistuje. Tedy kromě té, že tyto svátky v zákoně explicitně vyjmenované nejsou. Samozřejmě to jako důvod pro otevření stačí. Ale opravdu to nestačí na to, abychom pochopili, jak je to celé zamýšlené.

Proč je kdy zavřeno a proč naopak ne

Přiznejme snaze omezit otevírací dobu během svátků jistou míru bohulibosti. Cíl, aby i lidé z nejvíc prekarizovaných zaměstnání mohli strávit chvíle s rodinou, je sympatický a je jedno, jestli je reálně naplňovaný. Podívejme se ale na zvláštní vytipování svátků, kdy se tak dít ze zákona musí.

První leden je logický, protože je fajn mít čas se vyspat z oslav příchodu nového roku. Ti bystřejší si možná i připomenou vznik státu, v němž žijeme. Velikonoční pondělí, tady už to je trochu hraniční, protože to moc smysl nedává, zvláště když ten skutečně důležitý den, tedy Velký Pátek, může být otevřeno. Ale pokud jde o to mít čas projít vsí a popíjet při pondělku, ano, tady tedy rozhodně smysl také je.

Oslava vítězství 8. května, opět v pořádku, jen není jasné, proč tedy ne 1. května. Snad jde o vítězství lobby ze strany obchodních řetězců, že dva týdny po sobě by je přivedlo na buben. Dva podzimní dny, tedy 28. září i říjen, to je jasné. V prvním je potřeba dát úlevu lidem po prvotním poprázdninovém šoku a nechat jim užít si babí léto. Druhý pak umožňuje odfrknout si po změně času. Vánoce jsou snad skutečně jediným nekontroverzním obdobím, kdy by chtěl mít otevřeno jen opravdový fanda, který chce co nejdříve vrátit špatný dárek.

Smysl to prostě nemá

Proč ale třeba 17. listopad, případně připomínky Jana Husa, Cyrila a Metoděje ve vyjmenovaných svátcích chybějí, to už moc smysl nedává. První asi proto, aby lidé zbytečně nezaplňovali Národní třídu, v případě křesťanských věrozvěstů pak jedinou odpovědí musí být snad jedině to, že jsou přeci prázdniny a karlovarský festival, tak se zavírat obchody prostě nehodí.

Buď jak buď, snaha najít skutečný důvod je trochu falešná. Jde o pokus najít smysl tam, kde prostě žádný není. Zmatek ve svátcích je totiž jen proto, že to tak politici vygenerovali a my jim v tom nijak nezabránili. A vlastně jsme v tom trochu i spokojení, protože si na tom Googlu stejně nakonec najdeme, jestli náhodou nemusíme do obchodu o den dřív, než budeme doma vzpomínat na velkou českou historii.

Češi zbytečně přicházejí o peníze, protože se bojí změn. Více než polovině z nich brání v lepším nakládání s financemi strach z rizika a téměř polovina má pocit, že svým financím dostatečně nerozumí.

Prvním krokem k tomu, aby lidem zbytečně neutíkaly peníze anebo téměř nečinně neležely na skoro neúročených běžných a málo úročených spořicích účtech, je audit vlastních financí. Ten zároveň odbourá psychické bariéry, které lidé mají.

Podle Investony, investiční platformy společnosti Czech Asset Investment, je klíčové rozlišovat dva typy finančních rezerv. Tím prvním jsou prostředky, které reálně máme, ale leží v produktech, kde ztrácejí na hodnotě. Vedle bankovních účtů jde nejčastěji o penzijní spoření nebo stavební spoření.

Staré pojistky a smlouvy

Druhým typem jsou peníze, které domácnostem každý měsíc zbytečně utíkají. Pravidelná revize dokáže rychle odhalit neaktualizované pojistky nebo drahé úvěry. „Lidé se často bojí do svých smluv sáhnout, ale pravidelná revize je tím nejlepším způsobem, jak objevit skryté rezervy. Zlevnit si úvěry či zkontrolovat pojištění je důležitý první krok, jak zastavit zbytečné plýtvání penězi,“ říká Patrik Novotný, ředitel pro investice v Investoně. Dalším krokem by mělo být takto uspořené částky spolu s nevýhodně úročenými penězi začít smysluplně investovat.

Příkladem neefektivního uložení peněz jsou takzvané transformované fondy, tedy „staré“ penzijní fondy, které byly do roku 2013 jedinou alternativou penzijního spoření se státním příspěvkem. Jejich investiční portfolio je úzce vymezené, což sice obnáší fakticky nulové riziko investice, ale také tomu odpovídající výnos. Podle dat ministerstva financí ke konci loňského roku držely v těchto fondech své investice asi dva miliony Čechů.

Více než třetina lidí uspoří pět tisíc měsíčně

Z průzkumu, kterého se zúčastnilo 1025 respondentů ve věku od 18 do 55 let s příjmem domácností nad 20 tisíc korun a schopností měsíčně ušetřit aspoň 500 korun, vyplynulo, že 38 procent Čechů dokáže měsíčně ušetřit více než pět tisíc korun. Dalších 29 procent si ukládá mezi dvěma a pěti tisíci. „Tyto prostředky však často zůstávají na běžných nebo spořicích účtech, kde jejich hodnota vlivem inflace postupně klesá. Z dat AKAT (Asociace pro kapitálový trh) vyplývá, že v minulém roce využívaly spořicí účet přibližně tři čtvrtiny Čechů,“ uvádí Investona.

Z jejího průzkumu vyplynulo, že aktivně investuje pouze 47 procent občanů Česka, přičemž i mezi nimi 36 procent stále spoléhá na stavební spoření, jehož reálné zhodnocení je omezené. „Největším problémem není nedostatek peněz, ale nečinnost. Více než polovina lidí má strach z rizika, a proto své úspory nechává ležet bez zhodnocení. Paradoxně tak ale o peníze dlouhodobě přichází,“ říká šéf Investony Novotný.

Součástí revize by mělo být i ujasnění finančních cílů. Podle průzkumu Investony chce 58 procent lidí zajistit svůj důchod a 47 procent primárně chránit úspory před inflací.

