Jednou za rok si natočte věci v bytě na video, kvůli pojistce, radí analytik OVB Allfinanz
Přírodní katastrofy jako povodně, tornáda či požáry, ale i vysoká inflace a nástup nových technologií zásadně mění oblast neživotního pojištění. Zbyněk Kuběj, vedoucí produktového analytického oddělení OVB Allfinanz, v pořadu Newstream Byznys Talks upozornil na nejčastější chyby, které Češi při sjednávání pojistek dělají. Zásadním problémem zůstává podpojištěnost majetku a opomíjené pojištění odpovědnosti, uvedl v rozhovoru s Terezou Zavadilovou.
Změny klimatu se přímo propisují do cen pojištění po celém světě. Pojišťovny i zajišťovny musí reagovat na častější a větší škody způsobené extrémním počasím zdražováním. Velkým problémem je pro majitele nemovitostí umístění jejich domů v rizikových oblastech, například kvůli povodním, jejichž výskyt se v posledních dekádách zvýšil, popsal Zbyněk Kuběj, vedoucí produktového analytického oddělení OVB Allfinanz, v novém díle pořadu Newstream Byznys Talks.
„V Česku existují čtyři povodňové zóny a nemovitosti ve čtvrté povodňové zóně jsou v podstatě nepojistitelné. Pojišťovny je nechtějí,“ varuje Kuběj s tím, že zájemci o koupi nemovitosti by si měli informaci o zóně zjistit ještě před tím, než si vezmou úvěr.
Nejde jen o povodně. Mezi riziky, která expert mezi klienty často vídá, jmenuje podpojištěnost a správné nastavení cen pojistek.
„Pokud máte pojistnou částku nastavenou na nižší hodnotu, než jakou má váš majetek, vystavujete se riziku takzvané podpojištěnosti. V případě škody pak pojišťovna krátí plnění a vyplacené peníze nepokryjí reálné náklady na opravu nebo pořízení nového bydlení. Týká se to často starších smluv a nemovitostí bez sjednané automatické indexace, což se projevilo například po ničivém tornádu na jižní Moravě,“ vysvětluje pojistný analytik.
Dům nebo byt? Rozdíl!
Expert také upozorňuje na klíčový rozdíl mezi pojištěním rodinného domu a bytu. „U rodinných domů se pojistná částka stanovuje ve výši nové ceny, to znamená nákladů na znovupostavení. U bytů by to většinou měla být tržní cena, protože bytů je u nás nedostatek, aby klient dostal tolik peněz, aby mohl jít do vedlejší ulice a koupit si podobný byt,“ vysvětluje Kuběj.
Lidé podle něj často chybují také v tom, že si sice pojistí stavbu, ale zapomenou na její vybavení. Pojištění nemovitosti a domácnosti jsou totiž dva rozdílné produkty.
„Představme si, že si dáte dům na dlaň, a když tu dlaň otočíte, tak to, co vypadne, je pojištění domácnosti a to, co tam zůstane, tak je pojištění nemovitosti,“ nabízí Kuběj srozumitelný příměr.
Při počítání hodnoty domácnosti by se lidé neměli spoléhat na kalkulačky, ale raději si projít byt s tužkou a papírem. Zákazníci si často vzpomenou na elektroniku, ale zapomínají na hodnotu ošacení nebo knihovny. „Metr knih v průměru stojí 12 tisíc korun,“ popisuje Kuběj. Pro případ pojistné události navíc doporučuje projít byt s telefonem a věci si alespoň jednou ročně natočit na video, aby klient měl v ruce důkazní materiál pro pojišťovnu.
Třetina Čechů nemá „pojistku na blbost“
Velmi opomíjeným tématem je podle Kuběje pojištění občanské odpovědnosti, které v Česku chybí asi třetině obyvatel. Zatímco u zničeného majetku přesně víte, o kolik jste přišli, u způsobené škody se částky mohou vyšplhat do astronomických výšin. Pojištění kryje škody v obchodech, úrazy na lyžích, ale i situace, kdy váš pes způsobí dopravní nehodu a pojišťovna po vás vymáhá náklady za léčbu zraněných či trvalé následky.
Pokud se chystáte do zahraničí, velký pozor byste si podle experta měli dát na limity u cestovního pojištění. Běžné pojistky ke kartám nemusí stačit. „Pokud letíte do Ameriky, do Kanady, tak tam bych začal třeba na 20-25 milionech,“ radí Kuběj, obzvláště pokud jedete do divočiny, kde může být potřeba drahý transport vrtulníkem.
A co čeká obor v budoucnosti? Do oboru pojišťovnictví již vstupuje umělá inteligence, která zrychluje likvidaci pojistných událostí na pouhé hodiny. Úplné nahrazení lidí automaty ale podle analytika nehrozí, protože klienti se potřebují při řešení sporů bavit se živým člověkem. Ceny prý klesat nebudou ani kvůli AI. „Zlevňovat se určitě nebude. Všechno kolem nás se zdražuje, takže samozřejmě ty vstupy pojišťoven a pojistná plnění se budou zvyšovat, a tím pádem se bude zvyšovat i pojistné,“ uzavírá Zbyněk Kuběj.
