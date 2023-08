Šest set za fitness drink? Spekulanti vyhnali cenu módního nápoje youtuberů na desetinásobek

Nečekaný úspěch sportovního nápoje vytvořeného hvězdami YouTube dal přiživit byznysu spekulantů. Prodávali jej i za desetinásobek maloobchodní ceny.

Dnešní influenceři ze sociálních sítí umějí rodičům (před)pubertálních dětí pěkně zavařit a způsobit vítr v jejich peněženkách. Posledním objektem fascinace teenagerů jsou pestrobarevné lahve s energetickým drinkem Prime, za kterým stojí mezinárodní dvojice youtuberů – Američan Logan Paul a britský rapper KSI. Energy drink s doporučenou maloobchodní cenou nižší než 60 korun se kvůli obří vlně zájmu chvíli prodával i za desetinásobek.

A jako správný rodič „Gen Z“ dítěte se od vás očekává, že se nad cenovkou mezi 300 až 600 korunami za půl litru trendy nápoje ani nepozastavíte - přece nechcete, aby byl váš potomek vyčleněn z kolektivu.

Nečekaný zájem

Co je důvodem takto přemrštěných cen? Duo hvězd YouTube má celkem na 40 milionů followerů, spuštěním sportovního nápoje se jim podařilo vyvolat takový zájem, který naprosto překonal jejich produkční možnosti. Za první rok existence firma prodejem z prodeje energy drinků utržila 250 milionů dolarů (přes 5,5 miliardy korun).

Samy hvězdy sociálních sítí na nafouknuté ceny reagovaly a nabádaly své fanoušky, aby nápoj za tyto ceny nekupovali. Rapper KSI k tomu začátku roku vydal video na TikToku, kde křičí „Panebože ne, přestaňte to kupovat za tyto ceny,“ a dodal, že oni z toho nic nemají, že přemrštěné marže zůstávají spekulantům.

Došlo i na pěstičky

Kolem nápoje Prime se vyrojila celá řada kontroverzí. V jedné z prodejen britského diskontního řetězce Aldi dokonce došlo k potyčce dětí, které se popraly o pár lahví Primu za 1,99 libry (56 korun). Děti zápasily s takovou vervou, že by se za to nemuseli stydět ani zápasníci MMA, jehož největší organizaci UFC Prime shodou okolností sponzoruje. A některé školy v Austrálii zase zakázaly tyto nápoje kvůli tomu, že barevné lahve děti moc rozptylují.

Kromě sportovního nápoje, který je téměř bez cukru a bez kofeinu, existuje ještě Prime Energy prodávaný v barevných plechovkách. Energetický nápoj je naopak nacpaný kofeinem a byl například na Novém Zélandu rovnou zakázán.

Jinde duo Paul a KSI za vysoký obsah kofeinu a cílení na mladistvé čelí kritice. Prime Energy má 200 miligramů kofeinu na plechovku, zatímco většina konkurenčních nápojů či šálek kávy mají asi polovinu. Kritikům vadí, že ačkoliv na plechovkách energetického Primu stojí, že je od 18 let, jejich marketing se nijak neliší od propagace sportovních nápojů, která cílí především na mladistvé.

Ceny se vracejí k normálu

Ceny v posledních pár týdnech začaly u přeprodejců klesat. Na českých e-shopech se již dostávají pod 150 korun. Konečně to tedy vypadá, že se youtuberům podařilo zvýšit produkci, nebo se zájem teenagerů už přesunul jinam.

V amerických obchodech je zboží opět skladem za doporučenou maloobchodní cenu 2,50 dolaru (zhruba 55 korun), tedy stále mnohem levnější než na českém internetu.

