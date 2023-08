FOTOGALERIE: Porsche 911 z nejvzácnější výroční série jde do dražby. Ani deset milionů nemusí stačit

Model 911 Club Coupe, prezentovaný společností Gooding & Co., je jedním z pouhých 13 vozů vyrobených v roce 2012 jako pocta k 60. výročí založení klubů Porsche. Cena v aukci mohla vyšplhat i na 375 tisíc liber (přes 10 milionů korun), očekává prodávající společnost.

Ikonické Porsche 911 má snad ten nejkošatější rodokmen ze všech aut, které kdy byly vyrobeny. První výhonek „stromu života“ této sportovní legendy spatřil světlo světa v září roku 1963. Za 60 let historie modelu bylo vyrobeno 1,2 milionu kusů různých modelových variant. V rámci rodiny 911 jsou některé modelové varianty obzvláště vzácné a jeden takový vůz míří 1. září na londýnskou aukci Gooding & Company, která se koná v Hampton Court Palace v rámci 11. ročníku Concours of Elegance.

Prohlédněte si detaily vzácného výročního Porsche ve fotogalerii:

Exemplář je jeden z pouhých 13 vyrobených vozů Porsche 911 Club Coupe a jeden z pouhých dvou vyrobených v konfiguraci s pravostranným řízením.

Pocta 13 zakladatelům prvního klubu Porsche

Byl vytvořen v Exclusive Manufaktur, divizi Porsche pro individuální úpravy, a připomíná 60. výročí klubů Porsche na celém světě. Porsche oficiálně založilo svou prodejnu v roce 1948 a první klub věnovaný této značce, Westfälischer Porsche Club Hohensyburg, založili majitelé v roce 1952. Podle automobilky dnes existuje více než 700 oficiálně uznaných klubů.

Počet pouhých třinácti kusů je poctou 13 zakládajícím členům tohoto prvního oficiálního klubu. A tak nízký počet z něj dělá pravděpodobně nejvzácnější Porsche 911 vůbec, uvedla Googing & Company.

Klasické tvary modelu 911 umocňují barevná provedení, která jsou pro Club Coupe jedinečná: karoserie v barvě Family Green a interiér v kůži Cappuccino. Tato barva vychází z osobního modelu 993 Turbo S vyrobeného pro Wolfganga Porscheho a je exkluzivní pro Club Coupe.

Klasický je také 3,8litrový plochý šestiválec Porsche o výkonu 430 koňských sil. Model má také speciální kola Sport Techno a karbon-keramické kotoučové brzdy se žlutými třmeny, které dodávají ten správný akcent vzácnému laku.

Tento dražený exemplář za dekádu vystřídal pouze dva majitele a má najeto asi 12 700 kilometrů. Společnost Gooding & Company odhaduje, že by se jeho cena v aukci mohla vyšplhat i na 375 tisíc liber (přes 10 milionů korun).