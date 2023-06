Transgenderová reklama, která vejde do dějin. Americký Bud kvůli ní přišel o pozici nejprodávanějšího piva

Snaha nadnárodních firem s konzervativními zákazníky oslovit nové spotřebitele se může hrubě nevyplatit. Přesvědčil se o tom pivovarský gigant Anheuser-Busch, který na jaře vsadil na transgenderovou influencerku Dylan Mulvaneyovou (na snímku). Její video propagující na sociálních sítích speciálně pro ni vyrobené plechovky piva Bud Light vyvolal bojkot milovníků piva v takové míře, že v květnu tato značka po letech přišla o prestižní post nejprodávanějšího piva v USA, napsal deník The Wall Street Journal.

Reklama

Je těžké si představit, že by všudypřítomný Gambrinus z měsíce na měsíc přišel o pozici nejprodávanějšího piva v Česku. Ve Spojených státech se to ale v květnu pivovaru Anheuser-Busch s jeho Bud Lightem podařilo. Důvodem je měsíc trvající bojkot spotřebitelů, vyvolaný propagačním videem 26leté transgenderové influencerky Dylan Mulvaneyové na sociálních sítích. První příčku v prodejích v květnu převzala značka Modelo Especial, což ukazuje na trvalé poškození značky Bud Light bojkotem, uvedl The Wall Street Journal.

Puč na krále reklamy? Brusel nařídil Googlu, aby přerušil výnosné podnikání Politika Evropská komise nařídila americké internetové společnosti Google, aby přerušila svůj lukrativní byznys s digitální reklamou. Znamená to, že Google může být nucen prodat část svého podnikání, aby uklidnil obavy antimonopolního orgánu z narušení hospodářské soutěže. ČTK Přečíst článek

Podíl Modelo Especial na prodejích piva v maloobchodu v USA činil v květnu 8,4 procenta, ve srovnání se 7,3 procenta u Bud Light, vyplývá z dat společnosti Nielsen a poradenské firmy Bump Williams. Třetí byla značka Coors Light (6,2 procenta), čtvrtá pak Miller Lite (5,3 procenta). A co více, tržby za Bud Light v květnu meziročně podle Bump Williams klesly o 24 procent.

Vše začal dárek muži, který změnil pohlaví

Prodeje Bud Light začaly klesat od dubna, kdy transgender influencerka Dylan Mulvaneyová zveřejnila na Instagramu video, v němž se věnovala personalizované plechovce Bud Light s její fotografií, kterou jí pivovar poslal jako dárek k dosažení jednoho roku s novým pohlavím ženy. Její seriál příspěvků na sociálních sítích o novém životě v ženském těle totiž sledují miliony Američanů a pivovar doufal, že tím osloví nové zákazníky.

Příspěvek na Instagramu ale vyvolal pozdvižení a reakce firmy na bojkot v podobě vyhazovu několika spolutvůrců kampaně rozzlobila veřejnost ještě více. Někteří lidé měli námitky proti spojení značky s transgender influencerem. Jiní se rozčílili, že spojení s neobvyklým LGBT prostředím prý znevažuje pijáky Bud Light.

Kid Rock rozstřílel bednu s Bud Lighty

Sociální sítě zaplavily kritické hlasy i snímky, jak lidé vylévají Bud Light do záchodu, ničí plechovky s dotyčným pivem a rocker Kid Rock zveřejnil video, na kterém si vyřídil účty s bednou Bud Lightů za pomoci střelby z pušky.

Kid Rock a jeho reakce na transgender reklamu na pivo Bud Light

Anheuser-Busch dokonce obdržel i výhružky násilí v několika svých provozech včetně nahlášení bomby v pivovaru v Los Angeles, který musela prohledat policie.

Kauza je o to nepříjemnější, že přišla před létem, které je pro pivovary hlavním prodejním obdobím. Objednávky Bud Lightu od distributorů prudce klesají a někteří uvedli, že zvažují propouštění. „Tento rok je v háji,“ řekl WSJ nejmenovaný distributor značek Anheuser-Busch, který značku Modelo v portfoliu nemá.

Do hospody na pivo? To už dneska ne, ukazuje analýza Money Pověst Čechů jako národa pivařů, kteří chodí do hospody, dostává trhliny. Podíl piva na tržbách v gastronomii klesl z pětiny v roce 2019 na letošních 15 procent. V kategorii hospod podíl piva na tržbách klesl z 55 na 44 procent, a to hlavně vlivem zdražování i změnou zákaznického chování. Podíl vína na tržbách zůstává na třech procentech. Vyplývá to z analýzy společnosti Dotykačka, která má data ze zhruba osmi tisíc podniků v zemi. ČTK Přečíst článek

Vláda zasadí výčepům smrtící ránu, nadobro stáhnou roletu Zprávy z firem Navýšení sazby DPH u čepovaného piva položí řadu výčepů, varuje Plzeňský Prazdroj. Desetina hospod zvažuje, že definitivně stáhne roletu. vku Přečíst článek