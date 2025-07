Drink jako od Ládi Hrušky. Světový hit, kde je místo prosecca obyčejné pivo

Hit letošního léta, míchaný drink Spaghett, prý naznačuje ekonomickou recesi. Je to nejlevnější koktejl, co se dá namíchat doma.

Spaghett je něco, co charakterizuje rok 2025 - tedy něco jako Labubu, ale v barech - a neporovnatelně levnější. Drink, který se míchá z piva, aperolu a citronové šťávy. Prostě, slovy legendy Ládi Hrušky, když nemáš prosseco, vrzni tam pivo. Aperol Spritz, kde je místo šumivého vína pivo.

„Po léta byl Spaghett — směs levného piva a Aperolu — známý téměř výhradně mezi lidmi z gastroprůmyslu. Nyní se ale dostává do centra pozornosti. Vzestup Spaghettu je zároveň signálem, že ekonomika balancuje na hraně katastrofy. Je totiž mnohem levnější než jiné koktejly a snadno se připraví doma — ideální volba, když cítíte tlak na peněženku,“ glosoval nový alkoholický hit Business Insider.

Je to něco podobného jako tazkvaný lipstick efekt - když se zhoršuje stav ekonomiky, lidé utrácejí za dostupný luxus, typicky rtěnky a drobnůstky z drogerie.

Spaghett spadá do kategorie takzvaných beertails, koktejlů z piva. V tradičním receptu se do něj lije pivo Miller High Life, ale prý funguje dobře s jakýmkoli světlým pivem.

Miller High Life BanjoZebra, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons

Navzdory italsky znějícímu názvu je letní hit nejspíše americkým drinkem. K jeho autorství se hlásí Reed Cahill, barman z Wet City Brewery v Baltimore ve státě Maryland. Vylepšil pivo tak, že do lahve Miller High Life přidal trochu Aperolu a šťávu z citronu. „Pojmenovali jsme to Spaghett, protože je to variace na Aperol Spritz, což je elegantní italský koktejl,“ řekl před pár lety v rozhovoru PJ Sullivan, spolumajitel Wet City Brewery. Název zní jako „spaghetti“, když to řeknete dostatečně rychle, a byl inspirován postavou, posedlou marinara omáčkou, ze seriálu The Tim and Eric Awesome Show. „Mysleli jsme si, že je ten nápad při vzniku trochu legrační, ale výsledek byl skvělý – a zbytek je historie.“ Nápoj je starý zhruba čtyři roky a letos dorostl do slávy.

A ještě jedna věc, když nemáte Aperol, můžete do koktejlu dát Campari či jiný podobný hořký aperitiv. Funguje to prý stejně dobře.

