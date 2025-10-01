Nový magazín právě vychází!

Sázky na volby táhnou. Favoritem bookmakerů je hnutí ANO, účast u voleb se očekává vysoká

Sázky na volby táhnou. Favoritem bookmakerů je hnutí ANO, účast u voleb se očekává vysoká

Favoritem voleb je hnutí ANO
Profimedia
Michal Nosek
Michal Nosek

Volby do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční tento pátek a sobotu, nejsou jen politickou událostí. Velký zájem vzbuzují i u sázkových kanceláří. Tipsport, Fortuna či Chance každý den hlásí rostoucí objemy sázek a nabízejí kurzy nejen na vítěze, ale také na procentní zisky jednotlivých stran či volební účast. 

Sázkové kanceláře potvrzují, že zájem o politické sázky v Česku každým volebním obdobím roste. Zatímco dříve dominovaly kurzy na sportovní události, dnes patří mezi lákadla i domácí politika

Největší zájem panuje tradičně o to, kdo volby vyhraje. Bookmakeři se shodují, že favoritem je hnutí ANO Andreje Babiše, jehož kurz je již nastaven velmi nízko, což znamená, že jeho vítězství se očekává s vysokou pravděpodobností. Sázet lze ovšem i na méně tradiční příležitosti. Například zda některá strana překročí pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny, jaká bude celková volební účast nebo zda se do parlamentu dostane některé z menších hnutí, například Motoristé.  

Stanislav Šulc: Volby hypotéky nevyřeší aneb O čem tyto volby nejsou

Názory

Volební kampaň slíbila voličům celou řadu věcí. K řešení řady z nich se přitom vítězná strana ani budoucí vládní koalice (či jednobarevná vláda) téměř jistě nedostane. A to jednoduše proto, že na to nemá mandát, případně to není otázka zákonů. Pojďme se tedy podívat na to, o čem tyto volby ve skutečnosti nebudou, ačkoli nám to strany slibují.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

„Klienty zajímá vítěz, a ten je již prakticky jasný. Zatím jsme ve volebních sázkách vybrali třicet milionů a každým dnem sázky narůstají,“ říká Pavol Boško hlavní analytik Tipsportu na nesportovní sázky s tím, že nyní klienti sází hlavně na kombinaci druhého a třetího místa.  

Dle predikce komunity sázkařů, kterou v žádném případě nelze považovat za volební průzkum, má k prvnímu říjnu hnutí ANO 30,4 procenta a druhé Spolu 20,7 procenta. Třetí místo drží s 12,3 procenta SPD Tomia Okamury a čtvrtí jsou STAN s 10,7 procenty hlasů. Do sněmovny se dle predikce sázkařů dostanou ještě Piráti s 9,3 procenta, Motoristé a Stačilo shodně s 6,4 procenta. „V boji o třetí místo místo naši klienti důvěřují SPD, další zajímavost pro sázkaře je soupeření mezi Piráty a STAN o čtvrté a páté místo,” vypočítává Boško. Volební účast bude podle Tipsportu vysoká a vysoké částky padají i v sázkách na premiéra, kde se klienti zajímají zejména o Karla Havlíčka a Petra Fialu. „Na to, že Petr Fiala bude znovu premiérem jsme již v kursu 1:8 vybrali 550 tisíc korun,” počítá analytik

Česku hrozí po volbách změna západního směřování
Aktualizováno

Německý tisk varuje: Česku hrozí po volbách změna západního směřování

Volby 2025

Česko by mohlo po nadcházejících parlamentních volbách změnit dosud jasný prozápadní kurz a obrátit se po vzoru Slovenska na východ. Rýsuje se totiž vítězství politického chameleona Andreje Babiše, jehož možní koaliční partneři jsou otevřeně proruští, píší v komentářích k českým volbám německá média, včetně listů Frankfurter Rundschau či Sächsische Zeitung. Z Česka by se podle nich mohl stát nový problémový člen Evropské unie. Proto budou volby ostře sledované nejen v Bruselu, ale také v Kyjevě, Moskvě a v Berlíně. Volby do české Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října.

ČTK

Přečíst článek

Bookmakeři upozorňují, že kurzy nejsou předpovědí výsledku, ale jen odrazem pravděpodobnosti podle jejich analýzy a sázejících. Politické sázení tak nelze brát jako jistotu, ale spíše jako zpestření předvolebního klání. Přesto může sloužit jako zajímavý zdroj dat. Ukazuje totiž, kam lidé vkládají vlastní peníze, a tedy i svou důvěru v konkrétní aktéry. 

Zajímavostí jsou pak i speciální sázky, které mají více pobavit než přinést reálný zisk. Objevují se kurzy na to, zda si některý z politiků změní image, případně zda některá strana po volbách nezmění svůj název. Tyto nabídky ukazují, že sázení na politiku už dávno není jen o vážných odhadech výsledků, ale i o společenské zábavě. 

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov

Lavrov označil volby v Moldavsku za podvod

Politika

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov označil nedělní parlamentní volby v Moldavsku, v nichž jasně zvítězila proevropská Strana akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové, za podvodné a zmanipulované. Informovala o tom ruská státní agentura TASS.

ČTK

Přečíst článek

Prezident Pavel poslal voličům jasný vzkaz: Česko potřebuje vládu, která nás ochrání před Ruskem

Prezident Pavel poslal voličům jasný vzkaz: Česko potřebuje vládu, která nás ochrání před Ruskem
Profimedia
ČTK
ČTK

Česko potřebuje podle prezidenta Petra Pavla vládu, která mu zajistí bezpečnost, a ochrání suverenitu země ve společenství demokratických zemí a neponechá ji napospas Rusku. Pavel v dnešním projevu před nadcházejícími sněmovními volbami také řekl, že jejich výsledky bude respektovat a bude postupovat v souladu s ústavou. Chce, aby vznikla vláda stabilní a kompetentní. Obyvatele požádal prezident o to, aby se voleb zúčastnili. Zhruba pětiminutový projev hlavy státu odvysílala v úterý večer Česká televize.

Pavel si nemyslí, že sněmovní volby budou přelomové či dosud nejdůležitější. „Přesto v těchto volbách jde skutečně o hodně, a to především kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě i ve světě a také kvůli postupné ztrátě jistot, které se ještě nedávno zdály nezpochybnitelné,“ řekl.

Česko proto podle prezidenta potřebuje vládu, která mu i nadále zajistí bezpečnost se základem v členství v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. „Potřebujeme vládu, která ochrání naši suverenitu ve společenství demokratických zemí a nenechá nás napospas Rusku a jeho snaze o obnovení sféry vlivu ve střední a východní Evropě. To by mělo zásadní dopad na naši svobodu, bezpečnost i ekonomickou prosperitu,“ zdůraznil Pavel.

Hlava státu řekla, že po hlasování bude respektovat vůli voličů vyjádřenou výsledky voleb a při vzniku kabinetu bude postupovat v souladu s naší ústavou. „Budu se zasazovat o vznik vlády, která bude stabilní a kompetentní. Budu apelovat na budoucího premiéra, aby nedopustil ohrožení naší bezpečnosti,“ poznamenal Pavel. Zároveň také podotkl, že není poslední záchranou, která by výsledky voleb pro jednoho zvrátila a pro druhého zachránila. Hlavní slovo ve složení budoucího kabinetu mají voliči, uvedl.

Lidé, kteří se hlasování aktivně nezúčastní, se podle něj dobrovolně smiřují s tím, že za ně budou rozhodovat druzí. Prezident se zároveň postavil proti tvrzením, že letošní sněmovní volby mají přinést změnu systému. Jejich účelem je podle něj potvrdit nebo změnit politiku vlády. „Náš demokratický systém je zakotvený v ústavě. Pokud někdo tvrdí, že má být po těchto volbách odstraněn, pak demokracií a naší ústavou pohrdá,“ prohlásil Pavel. Prezident je přesvědčen o tom, že hlasování bude férové. Odmítl příspěvky na sociálních sítích, které volby předem označují za zmanipulované.

Předvolební Superdebata

Dalibor Martínek: Předvolební průzkumy jsou jako fotbal. Sledujete je, ale nic vám to nepřinese

Názory

Tak nám to skončilo, ty předvolební průzkumy. Poslední míč vykopl Median, od teď už musí být agentury zticha až do konce voleb. A co říká Median? To už také nelze napsat. Je to trošku nefér vůči nám divákům, rádi se na průzkumy díváme, jak kdo klesá nebo stoupá.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Česku hrozí po volbách změna západního směřování
Aktualizováno

Německý tisk varuje: Česku hrozí po volbách změna západního směřování

Volby 2025

Česko by mohlo po nadcházejících parlamentních volbách změnit dosud jasný prozápadní kurz a obrátit se po vzoru Slovenska na východ. Rýsuje se totiž vítězství politického chameleona Andreje Babiše, jehož možní koaliční partneři jsou otevřeně proruští, píší v komentářích k českým volbám německá média, včetně listů Frankfurter Rundschau či Sächsische Zeitung. Z Česka by se podle nich mohl stát nový problémový člen Evropské unie. Proto budou volby ostře sledované nejen v Bruselu, ale také v Kyjevě, Moskvě a v Berlíně. Volby do české Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Český prezident Petr Pavel

Dalibor Martínek: Pavel nikdy nebude řečníkem nebo filozofem. Intuici na dobrá řešení ale má

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Zvolený prezident Petr Pavel mává lidem při příchodu na svou inauguraci na Pražský hrad, 9. března 2023, Praha. Vpravo v červeném je jeho manželka Eva Pavlová.

FOTOGALERIE: Inaugurace Petra Pavla – slib nového prezidenta, jízda motorkářů i davy lidí. Podívejte se

Politika

duk, ČTK

Přečíst článek

Fialova vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard

Český premiér Petr Fiala
ČTK
ČTK
ČTK

Vláda dnes jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Příjmy i výdaje proti prvnímu návrhu ministerstva financí zvýšila zhruba o 28 miliard korun, plánovaný schodek zůstal 286 miliard korun, po jednání kabinetu to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Výdaje ministerstva dopravy, které nejsilněji kritizovalo první návrh, vzrostly o 22 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) návrh rozpočtu označil za proinvestiční, investice tvoří 11,3 procenta veškerých výdajů.

Rozpočtové příjmy se zvýšily díky dopadu jednotného hlášení zaměstnavatele, které začne platit v příštím roce, řekl Stanjura. V původním návrhu je ministerstvo nezahrnulo, protože zákon začal platit až v září. Ministerstvo podle něj také proti prvnímu návrhu zvýšilo očekávané příjmy z Evropské unie.

Schodek by se měl příští rok prohloubit z 241 miliard korun plánovaných pro letošní rok. K vyššímu schodku podle dřívějšího vyjádření ministerstva financí přispěje návratná půjčka na stavbu jaderných bloků elektrárny v Dukovanech a vyšší výdaje na obranu.

Na investice by z národních zdrojů mělo jít 186 miliard korun, což je podle Stanjury dosud nejvyšší částka. Připomněl, že v roce 2021, kdy končila předchozí vláda hnutí ANO a sociální demokracie, byly národní investiční výdaje 103 miliard korun. V příštím roce by mělo jít dalších 86 miliard korun na investice z evropských zdrojů.

Vítězná strana PAS

Evropa gratuluje Moldavsku. Zvolili jste si demokracii navzdory tlaku Ruska, zní od politiků

Politika

Moldavané si zvolili demokracii a budoucnost v Evropě navzdory tlaku Ruska, uvedl dnes předseda Evropské rady António Costa v reakci na výsledek tamních voleb. Podporu Moldavsku po nedělních volbách, v nichž zvítězila proevropská Strana akce a solidarita (PAS), již vyjádřili také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, francouzský prezident Emmanuel Macron či polský premiér Donald Tusk.

ČTK

Přečíst článek

Nejvíce si polepšilo ministerstvo dopravy

Proti původnímu návrhu ministerstva financí si nejvíc polepšilo ministerstvo dopravy, které získalo dodatečných 22 miliard korun, z toho deset miliard korun z evropských zdrojů. Výdaje ministerstva školství se zvýšily o 5,3 miliardy korun, většina z toho půjde na vysoké školy. Ministerstvo práce a sociálních věcí získalo navíc 3,4 miliardy korun, zejména na projekty z Národního plánu obnovy a na platy zaměstnanců úřadů práce a České správy sociálního zabezpečení. Ministerstvo pro místní rozvoj získalo navíc 1,8 miliardy korun na podporu bydlení a digitalizaci stavebního řízení.

Vláda do dnešní půlnoci musí návrh rozpočtu odeslat do Sněmovny. Poslanci se jím ale budou zbývat až v novém složení po víkendových volbách. Opoziční hnutí ANO už dalo najevo, že v případě volebního vítězství bude chtít vrátit rozpočet vládě k přepracování. V takovém případě by Česko pravděpodobně zahájilo příští rok v rozpočtovém provizoriu.

Premiér Petr Fiala a ministr financí Zbyněk Stanjura

Fialova vláda loni hospodařila s druhým nejvyšším schodkem v dějinách Česka

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Zbyněk Stanjura
Aktualizováno

Stanjura: Schodek rozpočtu bude příští rok větší kvůli Dukovanům nebo výdajům na obranu

Money

ČTK

Přečíst článek
