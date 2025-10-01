Sázky na volby táhnou. Favoritem bookmakerů je hnutí ANO, účast u voleb se očekává vysoká
Volby do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční tento pátek a sobotu, nejsou jen politickou událostí. Velký zájem vzbuzují i u sázkových kanceláří. Tipsport, Fortuna či Chance každý den hlásí rostoucí objemy sázek a nabízejí kurzy nejen na vítěze, ale také na procentní zisky jednotlivých stran či volební účast.
Sázkové kanceláře potvrzují, že zájem o politické sázky v Česku každým volebním obdobím roste. Zatímco dříve dominovaly kurzy na sportovní události, dnes patří mezi lákadla i domácí politika.
Největší zájem panuje tradičně o to, kdo volby vyhraje. Bookmakeři se shodují, že favoritem je hnutí ANO Andreje Babiše, jehož kurz je již nastaven velmi nízko, což znamená, že jeho vítězství se očekává s vysokou pravděpodobností. Sázet lze ovšem i na méně tradiční příležitosti. Například zda některá strana překročí pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny, jaká bude celková volební účast nebo zda se do parlamentu dostane některé z menších hnutí, například Motoristé.
Volební kampaň slíbila voličům celou řadu věcí. K řešení řady z nich se přitom vítězná strana ani budoucí vládní koalice (či jednobarevná vláda) téměř jistě nedostane. A to jednoduše proto, že na to nemá mandát, případně to není otázka zákonů. Pojďme se tedy podívat na to, o čem tyto volby ve skutečnosti nebudou, ačkoli nám to strany slibují.
Stanislav Šulc: Volby hypotéky nevyřeší aneb O čem tyto volby nejsou
„Klienty zajímá vítěz, a ten je již prakticky jasný. Zatím jsme ve volebních sázkách vybrali třicet milionů a každým dnem sázky narůstají,“ říká Pavol Boško hlavní analytik Tipsportu na nesportovní sázky s tím, že nyní klienti sází hlavně na kombinaci druhého a třetího místa.
Dle predikce komunity sázkařů, kterou v žádném případě nelze považovat za volební průzkum, má k prvnímu říjnu hnutí ANO 30,4 procenta a druhé Spolu 20,7 procenta. Třetí místo drží s 12,3 procenta SPD Tomia Okamury a čtvrtí jsou STAN s 10,7 procenty hlasů. Do sněmovny se dle predikce sázkařů dostanou ještě Piráti s 9,3 procenta, Motoristé a Stačilo shodně s 6,4 procenta. „V boji o třetí místo místo naši klienti důvěřují SPD, další zajímavost pro sázkaře je soupeření mezi Piráty a STAN o čtvrté a páté místo,” vypočítává Boško. Volební účast bude podle Tipsportu vysoká a vysoké částky padají i v sázkách na premiéra, kde se klienti zajímají zejména o Karla Havlíčka a Petra Fialu. „Na to, že Petr Fiala bude znovu premiérem jsme již v kursu 1:8 vybrali 550 tisíc korun,” počítá analytik.
Česko by mohlo po nadcházejících parlamentních volbách změnit dosud jasný prozápadní kurz a obrátit se po vzoru Slovenska na východ. Rýsuje se totiž vítězství politického chameleona Andreje Babiše, jehož možní koaliční partneři jsou otevřeně proruští, píší v komentářích k českým volbám německá média, včetně listů Frankfurter Rundschau či Sächsische Zeitung. Z Česka by se podle nich mohl stát nový problémový člen Evropské unie. Proto budou volby ostře sledované nejen v Bruselu, ale také v Kyjevě, Moskvě a v Berlíně. Volby do české Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října.
Německý tisk varuje: Česku hrozí po volbách změna západního směřování
Bookmakeři upozorňují, že kurzy nejsou předpovědí výsledku, ale jen odrazem pravděpodobnosti podle jejich analýzy a sázejících. Politické sázení tak nelze brát jako jistotu, ale spíše jako zpestření předvolebního klání. Přesto může sloužit jako zajímavý zdroj dat. Ukazuje totiž, kam lidé vkládají vlastní peníze, a tedy i svou důvěru v konkrétní aktéry.
Zajímavostí jsou pak i speciální sázky, které mají více pobavit než přinést reálný zisk. Objevují se kurzy na to, zda si některý z politiků změní image, případně zda některá strana po volbách nezmění svůj název. Tyto nabídky ukazují, že sázení na politiku už dávno není jen o vážných odhadech výsledků, ale i o společenské zábavě.
Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov označil nedělní parlamentní volby v Moldavsku, v nichž jasně zvítězila proevropská Strana akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové, za podvodné a zmanipulované. Informovala o tom ruská státní agentura TASS.
Lavrov označil volby v Moldavsku za podvod
