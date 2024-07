Zelenskyj: Současná dodávka stíhaček F-16 nebude na ochranu před Rusy stačit

Současná dodávka stíhaček F-16 Ukrajině nebude stačit na obranu před ruským letectvem. Podle ukrajinských médií to uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina podle něj potřebuje 25 systémů protivzdušné obrany Patriot, aby kompletně ochránila své nebe před ruskými vzdušnými útoky. Prezident mluvil i o plánech na další mírový summit a poprvé řekl, že by se jednání měli zúčastnit i ruští představitelé, napsala agentura AFP.

Zelenskyj potvrdil, že Ukrajina během léta obdrží „určitý počet stíhacích letounů“, další pak do konce roku. Jejich dodávky slíbily Belgie, Dánsko, Norsko a Nizozemsko. Americký ministr zahraničí Antony Blinken na okraj summitu NATO ve Washingtonu minulý týden uvedl, že část letounů už je na cestě na Ukrajinu.

„Nemůžu vám říct, kolik letadel to bude. Ale nebude jich dost... Určitě nás posílí, ale bude jich dost na to, abychom se vyrovnali ruské letce? Nemyslím si,“ řekl dnes Zelenskyj.

Plány na další mírový summit

Stíhací letouny západní výroby patří mezi hlavní vojenskou techniku a vybavení, které Ukrajina žádá od svých spojenců pro obranu proti ruským invazním vojskům.

Dalším žádaným artiklem jsou systémy protivzdušné obrany. Zelenskyj podle agentury AP neuvedl, kolik patriotů Ukrajina už vlastní. Je to ale mnohem méně než 25, které podle jeho slov Ruskem napadená země potřebuje. USA a další spojenci v NATO minulý týden slíbili, že Ukrajině v nadcházejících měsících poskytnou desítky systémů protivzdušné obrany, včetně nejméně čtyř systémů Patriot, podotkla AP.

Zelenskyj na tiskové konferenci hovořil i o svých plánech na další mírový summit, který by navázal na první červnové setkání ve Švýcarsku. Toho se účastnili zástupci z 92 zemí, Rusko mezi nimi ale nebylo.

„Myslím si, že ruští představitelé by se toho druhého summitu měli zúčastnit,“ řekl ukrajinský prezident. Do listopadu chce mít hotový mírový plán, aby se následně mohlo konat další kolo jednání.

Náměstek ruského ministra zahraničí Michail Galuzin minulý týden uvedl, že Moskva se dalšího summitu nezúčastní. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov byl podle agentury Reuters méně kategorický, když uvedl, že případný další summit nemá v současnosti žádný věcný obsah.

Zelenskyj dnes také odsoudil cestu maďarského premiéra Viktora Orbána do Moskvy, kde jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o urovnání konfliktu na Ukrajině. Ten rozpoutalo Rusko v únoru 2022. Několik dní před cestou do Moskvy Orbán navštívil - poprvé od vypuknutí současné války - i Kyjev.