Honeywell se bude podílet na stamiliardové zakázce pro českou armádu

Na výrobě a servisu záložní energetické jednotky PTMS pro americké letouny páté generace F-35 se bude podílet společnost Honeywell Aerospace z Hluboček u Olomouce. Uvedlo to vedení firmy, hodnotu kontraktu nezveřejnilo. Zakázka souvisí s dohodou o průmyslové spolupráci na pořízení 24 amerických letounů páté generace F-35 pro českou armádu.

Zařízení PTMS kombinuje funkce záložní energetické jednotky, nouzové jednotky, systému kontroly prostředí a systému tepelného managementu letounu F-35.

Dohodu s americkým výrobcem Lockheed Martin v říjnu podepsaly další tři české subjekty - výzkumné centrum HiLASE Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, společnost Honeywell International, která je mateřskou firmou Honeywell Aerospace Olomouc, a konsorcium Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ) a Českého vysokého učení technického (ČVUT).

„PTMS je jediný systém svého druhu nasazený do operačního použití. Jeho spolehlivost a odladěnost se prokázala během 957 tisíc letových hodin na více než 1080 letadlech F-35, které byly dosud dodány zákazníkům,“ uvedlo vedení firmy Honeywell.

V polovině prosince závod Honeywell v Hlubočkách navštívili zástupci společnosti Lockheed Martin, aby oficiálně zahájili dohodu o průmyslové spolupráci. „Tato dohoda podtrhuje roli společnosti Honeywell jako klíčového technologického partnera programu F-35 a definuje závod společnosti v Hlubočkách jako důležitou součást globálního dodavatelského řetězce programu F-35,“ stojí ve zprávě firmy Honeywell.

Závod v Hlubočkách má dlouhou tradici technologických inovací pro letecký průmysl. V roce 1951 začal vyrábět díly pro proudové motory letadel Mi-15 a později pro letouny L29 Delfín, L39 Albatros nebo turbovrtulový letoun L410. Honeywell kromě lokality v Hlubočkách provozuje v Brně výzkumné a vývojové středisko pokročilých technologií a inženýrství.

Pořízení 24 letounů F-35A Lightning II schválila vláda na konci loňského září, v lednu ho potvrdila podpisem memoranda. V celku za ně zaplatí 150 miliard korun, jedná se o nejdražší český armádní nákup. Součástí je také průmyslová spolupráce v podobě 11 projektů se společností Lockheed Martin a tří projektů s firmou Pratt&Whitney. Podílet se na nich má 13 českých podniků a univerzit a to ve čtyřech oblastech - výroba komponent, výzkum a vývoj, pilotní výcvik a údržba, servis a opravy. Celková hodnota projektů spolupráce přesáhne 15 miliard korun.

Letouny F-35 nahradí 14 pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen a do budoucna i 24 letounů L-159. První stíhačky F-35 mají být hotové v roce 2029. Do ČR by měly první stroje přiletět v roce 2031, všechny dorazí do roku 2035. Celkové náklady na pořízení a provoz F-35 do konce jejich životnosti v roce 2069 odhaduje ministerstvo obrany na 322 miliard korun.

