Zlato dostává výprask. Za tři dny ztratilo téměř šest procent
Zlato za tři obchodní dny ztratilo téměř šest procent a spadlo na dvoutýdenní minimum, přestože se znovu vyostřily boje mezi Spojenými státy a Íránem. Investoři se nyní více než geopolitiky obávají nové inflační vlny, růstu úrokových sazeb a silnějšího dolaru. Pravděpodobnost, že Fed zvýší sazby už v září, se přiblížila 70 procentům, píše agentura Bloomberg.
Zlato pokračuje v prudkém poklesu. Cena drahého kovu se pohybuje kolem 4 300 dolarů za troyskou unci a během předchozích tří obchodních dnů odepsala téměř šest procent. Dostala se tak na nejnižší úroveň za dva týdny, píše agentura Bloomberg.
Za výprodejem stojí především rychlá změna očekávání kolem amerických úrokových sazeb. Trhy začaly výrazně více sázet na to, že Fed bude muset kvůli přetrvávajícím inflačním tlakům měnovou politiku znovu zpřísnit.
Pravděpodobnost zvýšení sazeb na zasedání Fedu 15. a 16. září se podle tržního ocenění přiblížila 70 procentům. Investoři zároveň počítají nejméně se dvěma zvýšeními sazeb do března příštího roku.
Amerika znovu „twistuje“ a investoři hledají ochranu před slabším dolarem. Zatímco zlato roste, bitcoin z nynějšího „debasement trade“ těží ještě výrazněji – pomáhá mu menší trh, vysoká citlivost na globální likviditu a především pevně daná nabídka. Co přesně stojí za novodobou obdobou Operace twist a proč z ní kryptoměna profituje víc než zlato, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Proč bitcoin roste rychleji než zlato? Odpověď vede přes Trumpa a hypotéky
Money
Amerika znovu „twistuje“ a investoři hledají ochranu před slabším dolarem. Zatímco zlato roste, bitcoin z nynějšího „debasement trade“ těží ještě výrazněji – pomáhá mu menší trh, vysoká citlivost na globální likviditu a především pevně daná nabídka. Co přesně stojí za novodobou obdobou Operace twist a proč z ní kryptoměna profituje víc než zlato, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Válka tentokrát zlatu nepomáhá
Na první pohled může být vývoj zlata překvapivý. Spojené státy a Írán po téměř měsíčním relativním klidu obnovily vzájemné útoky a konflikt se znovu prudce vyostřil. Geopolitické napětí přitom zlatu jako tradičnímu bezpečnému přístavu obvykle prospívá.
Tentokrát ale převážil jiný efekt. Obnovené boje vytlačily vzhůru ceny ropy a zvýšily obavy, že dražší energie znovu posílí inflaci. Vyšší inflace pak zvyšuje pravděpodobnost růstu úrokových sazeb.
Zlato
Aktuální spotová cena za trojskou unci a zjednodušený přehled letošního vývoje.
Vývoj ceny zlata v roce 2026
To je pro zlato nepříznivé. Samo nenese žádný úrok, takže při růstu výnosů dluhopisů se relativně snižuje jeho atraktivita. Proti drahému kovu navíc působí posilující dolar.
„Reakce trhu byla rozumná,“ uvedl podle Bloombergu Frederik Fischer z Allianz Global Investors. Propad zlata podle něj odráží právě vyšší pravděpodobnost růstu sazeb a silnější americkou měnu.
Výnosy dluhopisů znovu prudce rostou
Napětí je výrazné také na dluhopisovém trhu. Výnos třicetiletých amerických státních dluhopisů se dostal nad 5,28 procenta a vrátil se na úrovně, kde byl před srpnovým zásahem ministra financí Scotta Bessenta.
Bessent se tehdy pokusil růst výnosů zastavit rozšířením programu zpětných odkupů dluhopisů. Efekt ale vydržel pouze krátce a výprodej se následně obnovil.
Mladí Češi nakládají se svými penězi aktivněji než starší generace. Podle průzkumu agentury Ipsos pro Garanční systém finančního trhu má nějaký investiční produkt 39 procent lidí ve věku 16 až 30 let, zatímco z lidí nad 31 let investuje 30 procent. A více než třetina investuje bez odborníka.
Mladí Češi se vrhli na investování. Peníze zhodnocují častěji než starší generace
Money
Mladí Češi nakládají se svými penězi aktivněji než starší generace. Podle průzkumu agentury Ipsos pro Garanční systém finančního trhu má nějaký investiční produkt 39 procent lidí ve věku 16 až 30 let, zatímco z lidí nad 31 let investuje 30 procent. A více než třetina investuje bez odborníka.
Trhy tak dál řeší kombinaci vysoké inflace a rychle rostoucího amerického státního dluhu. Tlak na dlouhodobé dluhopisy se navíc neomezuje pouze na Spojené státy, ale zasahuje i další světové trhy.
Další varování přišlo také přímo z Fedu. Člen Rady guvernérů Michael Barr uvedl, že centrální banka by měla být připravena sazby zvýšit, pokud inflace nepoleví. Cenové tlaky podle něj mohou po více než pěti letech nad inflačním cílem zakořenit.
Spotová cena zlata v úterý dopoledne v Singapuru klesala o 0,5 procenta na 4 309,32 dolaru za unci. Stříbro ztrácelo 0,4 procenta a dolů mířily také platina a palladium. Americký dolar naopak posiloval.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…