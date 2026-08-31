Mladí Češi se vrhli na investování. Peníze zhodnocují častěji než starší generace
Mladí Češi nakládají se svými penězi aktivněji než starší generace. Podle průzkumu agentury Ipsos pro Garanční systém finančního trhu má nějaký investiční produkt 39 procent lidí ve věku 16 až 30 let, zatímco z lidí nad 31 let investuje 30 procent. A více než třetina investuje bez odborníka.
Průzkum také ukázal, že mladá generace vykazuje poměrně vysokou míru samostatnosti při rozhodování o tom, kam své peníze vložit. Na 36 procent mladých investorů investuje do jednotlivých akcií, ETF, kryptoměn či dalších produktů, typicky prostřednictvím on-line platforem. Odborné poradenství nebo bankovní produkty sjednávané přes odborníka využívá 27 procent a dalších 22 procent mladých používá aplikaci, která jim produkty či investiční portfolio sestavuje a spravuje.
Garanční systém finančního trhu (GSFT) připomíná, že snadná dostupnost investičních platforem a aplikací odstranila řadu překážek, které dříve vstup na finanční trhy komplikovaly. Investovat lze během několika minut a často i relativně malou částku. S větší dostupností ale roste význam schopnosti rozlišovat mezi jednotlivými finančními produkty a riziky, která s nimi souvisejí. „Je pozitivní, že se mladí o své peníze aktivně zajímají a přemýšlejí o tom, jak je zhodnotit. Pokud se ale rozhodují sami, je o to důležitější, aby věděli, do čeho své peníze ukládají a jaké riziko podstupují. Základní orientace by měla zahrnovat i znalost toho, které peníze jsou chráněné zákonným pojištěním vkladů a které už představují investici, jejíž hodnota může kolísat,“ říká výkonná ředitelka GSFT Renáta Kadlecová.
Vláda schválila rozpočet na příští rok s deficitem 389 miliard korun. Obhajuje ho slovy o nutnosti investic, v roce 2028 se prý schodek bude snižovat. Podle vlády to zajistí větší daňové výnosy z rostoucí ekonomiky. Dost děravá pohádka.
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Názory
Vláda schválila rozpočet na příští rok s deficitem 389 miliard korun. Obhajuje ho slovy o nutnosti investic, v roce 2028 se prý schodek bude snižovat. Podle vlády to zajistí větší daňové výnosy z rostoucí ekonomiky. Dost děravá pohádka.
Vklady jsou pojištěny do 100 tisíc eur, investiční instrumenty ne
GSFT upozorňuje, že peníze uložené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen na běžných účtech a spořicích či termínovaných vkladech jsou pojištěny do 100 tisíc eur, tedy zhruba 2,4 milionu korun. Akcie, ETF, podílové fondy ani kryptoměny ale pojištěny nejsou. „Neznamená to, že by šlo o nevhodné produkty, jejich princip je ale jiný a investor u nich musí počítat s investičním rizikem,“ uvedl GSFT.
Nejčastěji dávají stranou do tří tisíc korun
Celkem 32 procent mladých, kteří investují nebo spoří, dává stranou nejvýše tisíc korun. Dalších 34 procent pak mezi tisícem a jednou korunou a třemi tisíci korunami. Dvě třetiny měsíčně spoří nebo investují maximálně tři tisíce korun. Data zároveň ukazují, že zájem mladé generace o vytváření finančních rezerv a investování může dál růst. Pětina lidí ve věku 16 až 30 let dnes nespoří ani neinvestuje. Z této skupiny ale 59 procent uvádí, že by chtělo v budoucnu se spořením, investováním nebo obojím začít.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.