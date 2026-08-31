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newstream.cz Money Mladí Češi se vrhli na investování. Peníze zhodnocují častěji než starší generace

Mladí Češi se vrhli na investování. Peníze zhodnocují častěji než starší generace

Investice
iStock
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková
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Mladí Češi nakládají se svými penězi aktivněji než starší generace. Podle průzkumu agentury Ipsos pro Garanční systém finančního trhu má nějaký investiční produkt 39 procent lidí ve věku 16 až 30 let, zatímco z lidí nad 31 let investuje 30 procent. A více než třetina investuje bez odborníka.

Průzkum také ukázal, že mladá generace vykazuje poměrně vysokou míru samostatnosti při rozhodování o tom, kam své peníze vložit. Na 36 procent mladých investorů investuje do jednotlivých akcií, ETF, kryptoměn či dalších produktů, typicky prostřednictvím on-line platforem. Odborné poradenství nebo bankovní produkty sjednávané přes odborníka využívá 27 procent a dalších 22 procent mladých používá aplikaci, která jim produkty či investiční portfolio sestavuje a spravuje.

Garanční systém finančního trhu (GSFT) připomíná, že snadná dostupnost investičních platforem a aplikací odstranila řadu překážek, které dříve vstup na finanční trhy komplikovaly. Investovat lze během několika minut a často i relativně malou částku. S větší dostupností ale roste význam schopnosti rozlišovat mezi jednotlivými finančními produkty a riziky, která s nimi souvisejí. „Je pozitivní, že se mladí o své peníze aktivně zajímají a přemýšlejí o tom, jak je zhodnotit. Pokud se ale rozhodují sami, je o to důležitější, aby věděli, do čeho své peníze ukládají a jaké riziko podstupují. Základní orientace by měla zahrnovat i znalost toho, které peníze jsou chráněné zákonným pojištěním vkladů a které už představují investici, jejíž hodnota může kolísat,“ říká výkonná ředitelka GSFT Renáta Kadlecová.

Dalibor Martínek: Investice? Ne, k lepší budoucnosti se projíme

Názory

Vláda schválila rozpočet na příští rok s deficitem 389 miliard korun. Obhajuje ho slovy o nutnosti investic, v roce 2028 se prý schodek bude snižovat. Podle vlády to zajistí větší daňové výnosy z rostoucí ekonomiky. Dost děravá pohádka.

Dalibor Martínek

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Vklady jsou pojištěny do 100 tisíc eur, investiční instrumenty ne

GSFT upozorňuje, že peníze uložené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen na běžných účtech a spořicích či termínovaných vkladech jsou pojištěny do 100 tisíc eur, tedy zhruba 2,4 milionu korun. Akcie, ETF, podílové fondy ani kryptoměny ale pojištěny nejsou. „Neznamená to, že by šlo o nevhodné produkty, jejich princip je ale jiný a investor u nich musí počítat s investičním rizikem,“ uvedl GSFT.

Nejčastěji dávají stranou do tří tisíc korun

Celkem 32 procent mladých, kteří investují nebo spoří, dává stranou nejvýše tisíc korun. Dalších 34 procent pak mezi tisícem a jednou korunou a třemi tisíci korunami. Dvě třetiny měsíčně spoří nebo investují maximálně tři tisíce korun. Data zároveň ukazují, že zájem mladé generace o vytváření finančních rezerv a investování může dál růst. Pětina lidí ve věku 16 až 30 let dnes nespoří ani neinvestuje. Z této skupiny ale 59 procent uvádí, že by chtělo v budoucnu se spořením, investováním nebo obojím začít.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Nvidia dál expanduje v AI. Do MediaTeku investuje 3,5 miliardy dolarů

Jensen Huang
ČTK
nst
nst
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Nvidia investuje 3,5 miliardy dolarů do tchajwanského MediaTeku a dál rozšiřuje síť firem napojených na svůj AI ekosystém. Dohoda má posílit kompatibilitu čipů s technologiemi Nvidie, zároveň ale znovu otevírá otázky kolem takzvaného kruhového financování, při němž firma pomáhá financovat infrastrukturu využívající její vlastní produkty.

Nvidia dál rozšiřuje svůj vliv v oblasti umělé inteligence. Americký výrobce čipů investuje 3,5 miliardy dolarů do tchajwanského MediaTeku a prohloubí s ním dosavadní spolupráci.

Nvidia v rámci dohody odkoupí dluhopisy MediaTeku, které bude možné převést na akcie. Tchajwanská firma zároveň získá přístup k technologiím NVLink Fusion a NVHBM z technologického portfolia Nvidie.

Podle agentury Bloomberg jde o další krok v době, kdy se Nvidia snaží přesvědčit více výrobců, aby jejich čipy byly kompatibilní s jejím dominantním ekosystémem datových center.

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ČTK

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MediaTek chce růst proti Broadcomu a Marvellu

MediaTek se podle Bloombergu snaží posílit svou pozici proti firmám Broadcom a Marvell Technology. Jednou z cest je pomoc provozovatelům datových center s vývojem vlastních komponent.

Dohoda zároveň zapadá do širší strategie Nvidie. Nedávno například Amazon oznámil, že nasadí další dva miliony komponent od Nvidie a bude využívat její propojovací technologii také ve vlastních čipech.

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Nvidia investuje do vlastního ekosystému

Podle Bloombergu je investice do MediaTeku dalším příkladem toho, jak Nvidia vkládá peníze do zákazníků, konkurentů i dalších firem působících v AI.

Právě tento model ale část investorů znervózňuje. Kritici upozorňují na takzvané cirkulární neboli kruhové financování, kdy Nvidia pomáhá financovat infrastrukturu potřebnou k používání svých vlastních čipů.

Takové investice mohou podporovat poptávku po produktech Nvidie, zároveň ale vyvolávají otázku, zda firma prostřednictvím financování infrastruktury sama nevytváří část této poptávky.

Nvidia tvrzení, že by tímto způsobem vytvářela falešnou poptávku po svých produktech, důrazně odmítá.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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