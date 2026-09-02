Zakladatel Worldee Zapletal: Nejvíc mě udivilo, že s námi létají Newyorčané do Vegas
Worldee patří k úspěšným českým startupům, kterému se daří lákat globální klienty. Původní vizí byla sociální síť pro cestovatele, dnes jde o technologickou platformu nabízející individuální cestovatelské balíčky. „Canva umožnila každému stát se téměř profesionálním grafikem, my nabízíme možnost zažít to, co profesionální cestovatel,“ říká zakladatel a CEO Worldee Tomáš Zapletal.
Worldee jste zakládal před necelými deseti lety. Co bylo tehdejší vizí?
Prošli jsme v podstatě třemi fázemi. Původní myšlenkou bylo vytvořit něco, co bych nejpřesněji popsal jako sociální síť pro cestovatele. To bylo v roce 2019. Lidé si na ní měli ukládat své cestovatelské zážitky ve formě velmi podrobných itinerářů a zároveň je zpřístupňovat ostatním, kteří se jimi mohli inspirovat. První verzi jsme vytvořili z vlastních zdrojů, v roce 2020 jsme pak získali první financování ve výši 400 tisíc eur od Prusa Research.
Připomíná to trochu Stravu pro cestování. Počítali jste tehdy také s podobným modelem monetizace?
Ano. Na začátku jsme vlastně ještě žádný skutečný byznys neměli. Chtěli jsme nejprve postavit produkt, získat trakci a následně jej monetizovat. Představa byla podobná Stravě – uživatelé by za některé funkce platformy platili formou předplatného. Poměrně rychle jsme ale zjistili, že jen v Evropě existují vyšší desítky startupů s podobnou myšlenkou. Vytvářely itineráře a snažily se je nějakým způsobem monetizovat. Nikomu se ale nepodařilo dosáhnout takové kombinace používání aplikace a ochoty za ni platit, aby z toho vznikl skutečně velký a životaschopný byznys. Asi po roce nám proto začalo být jasné, že tudy cesta nevede.
Takže přišla fáze dvě…
Měli jsme platformu a uživatele, logickou cestou bylo prodávat cesty. Začali jsme skupinovými zájezdy na míru. A tak jsem jako správný founder první skupinu provedl Madeirou. Mimochodem původní funkcionalita ale ve Worldee zůstala dodnes. Už tehdy jsme ale přemýšleli nad tím, čím je Worldee dneska. Prodejem kompletní cestovatelské služby od letenek přes ubytování po cestování na daném místě. Technologicky jsme k tomu ale museli ještě dorůst.
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Co bylo technologicky nejsložitější?
Chtěli jsme udělat pro cestování to, co umožňuje Kiwi v oblasti letecké dopravy. To znamená v reálném čase procházet nabídky všech možných platforem, vytvářet balíčky služeb na základě těch prověřených itinerářů a nabídnout co nejnižší cenu. To byla opravdová výzva, ale dneska vím, že jsme to dokázali. A zatímco itineráře se snaží monetizovat kde kdo a poznávací zájezdy nabízí také řada agentur, to, co umíme my, nikdo jiný nenabízí. A výhodou je, že to můžeme libovolně škálovat. Kiwi má tržby v řádu miliard eur ročně, my se pohybujeme v desítkách milionů korun a rosteme. Zároveň Kiwi prodává „jen“ letenky, v našem balíčku jsou letenky, ubytování, průvodcovské služby na místě, doprava. To je náš potenciál.
Kiwi se občas potýká s různými právními omezeními, nehrozí něco takového i vám?
Máme trochu štěstí v neštěstí, že působíme na evropském regulovaném trhu. To znamená, že jsme museli získat licenci stejnou jako jiné cestovky, a když jsme splnili tyto podmínky, všude jinde už jsou podmínky mnohem menší, případně žádné. Například v Americe. Ostatně kromě Česka máme druhý největší počet zákazníků právě z USA. Samotného mě zaujalo, že si u nás kupují cesty třeba z východního pobřeží do Las Vegas, nejde tedy jen o cesty, které byste čekal tedy po střední Evropě.
Kolik zákazníků tedy dnes Worldee má?
Ročně jde o vyšší tisíce zákazníků. Frekvence opakovaných nákupů zatím není příliš vysoká, protože většina lidí s námi cestuje přibližně jednou ročně. Počet zákazníků proto poměrně dobře odpovídá počtu uskutečněných cest. Jak jsem říkal, nejvíc klientů máme z Česka, následují USA, celkově nás využívají lidé z desítky zemí. Naše služby pak nabízejí i velké cestovatelské portály typu TourRadaru. Novinkou je zahájení spolupráce s českou cestovkou Alexandria, která pro poznávací zájezdy do specifických oblastí využívá právě naše produkty.
Jak tedy funguje Worldee prakticky?
Základní myšlenkou je, že někdo na naši platformu vloží velmi podrobný itinerář cesty založený na vlastní zkušenosti. My jsme vyvinuli technologii, která na tento itinerář dynamicky napojí potřebné cestovní služby. Představte si desetidenní cestu po Islandu. Máte itinerář a my k němu dynamicky připojíme letenku, ubytování, pronájem auta a případně nějaký zážitek. Všechno zabalíme do jednoho balíčku a zákazník si koupí celou cestu. V podstatě kopírujeme přirozený způsob, jakým lidé cestu plánují. Na místě mu pak může pomoci naše aplikace, ve které má jednak všechny letenky, potřebné dokumenty, potvrzení o ubytování, ale také audioguide, který jim doplní informace o místech či památkách, které chtějí navštívit.
Island je krásný, ale co všechno nabízíte?
Aktuálně máme zhruba 600 itinerářů vytvořených lidmi, kteří danou destinaci dobře znají – několikrát ji navštívili nebo tam například žili. Chtěl bych se co nejdříve dostat na jednotky tisíc cest. Proto hodně investujeme do akvizice nových tvůrců. Přihlásit se může v zásadě kdokoliv, následně ale musí projít onboardingem a ne každý se nakonec tvůrcem stane. Aktuálně přidáváme přibližně deset nových cest týdně a toto tempo chceme dál zvyšovat.
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Jak získáváte jednotlivé služby? Máte nasmlouvané partnery v každé destinaci?
Ne. Celý systém stavíme digitálně a škálovatelně. Fungujeme v tomto směru podobně jako Kiwi, jen napříč různými druhy služeb. Internet prohledáváme několika způsoby. Jsme napojeni na různé partnery, pracujeme s různými datovými zdroji a používáme i další technické způsoby získávání dostupných nabídek. Data následně skládáme algoritmicky do balíčku tak, aby zákazník dostal co nejlepší kombinaci služby a ceny. Jsou za tím obrovská množství vyhledávání. Ale právě díky automatizaci nemusíme mít člověka na Islandu, který by pokaždé někam telefonoval a rezervace ručně domlouval.
Do jaké míry je itinerář závazný? Co když během cesty zjistím, že chci program změnit?
Plán není vytesaný do kamene. Je to doporučení člověka, v jehož stopách cestujete – jeho představa o tom, jak nejlépe danou destinaci zažít. Jednotlivé části ale můžete editovat. Můžete změnit let, ubytování, automobil, a především samotný program. A upravovat jej můžete i během cesty. Když chcete nějakou zastávku vynechat nebo naopak přidat jinou, můžete. Rád to přirovnávám ke Canvě.
V jakém smyslu?
Canva použila práci profesionálních grafiků a vytvořila z ní šablony. Nemusíte začínat s prázdným plátnem. Devadesát pět procent práce za vás někdo udělal a vy si posledních pět procent přizpůsobíte – změníte text, barvu nebo jiný detail. My něco podobného děláme s cestováním. Pokud chcete nějakou destinaci opravdu dobře poznat a zároveň neutratit zbytečně mnoho peněz, musíte mít určitou cestovatelskou zkušenost. Worldee vám poskytne „šablonu cesty“. Devadesát pět procent práce udělá zkušený cestovatel společně s naší technologií. Vy si posledních pět procent přizpůsobíte – přidáte místo, něco vynecháte nebo změníte hotel.
Takže člověk, který chce koupit letenku do Asie a potom dva týdny absolutně improvizovat, není váš typický zákazník?
Není. Pokud chcete stoprocentní improvizaci, Worldee pro vás úplně není. Některé služby máte rezervované předem. Když například jedete deset dní po Islandu a máte deset různých ubytování, musejí na sebe geograficky a časově navazovat. Nicméně chystáme se spustit novinku – uživatelé budou moci měnit délku pobytu. Sám to znám, že bych někam chtěl, ale nemám sedm dní, ale třeba jen pět. Nyní to testujeme.
Jak velký tým dnes Worldee má?
Přibližně dvacet lidí. Největší část týmu je v Česku, hlavní kancelář máme v Olomouci, ale fungujeme hodně remote a máme lidi z různých částí Evropy, například ze Španělska nebo Chorvatska. U některých seniornějších technologických pozic je ostatně těžké hledat pouze lokálně. Potřebujeme lidi, kteří už podobné problémy řešili v technologických firmách před námi. Proto se díváme nejen po Praze, ale po celé Evropě.
Kolik jste dosud získali od investorů?
Přibližně sedm milionů eur. Mezi našimi investory jsou Prusa Research, Ondřej a Josef Průšovi jako fyzické osoby, Karel Hubáček a také Radim Smička, zakladatel Bazoše. Je to velká odpovědnost. Zároveň jsme technologická platforma a vybudovat technologii tohoto typu není levné.
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Neobáváte se, že AI tento typ služeb nahradí?
Zakladatel Anthropicu Dario Amodei údajně prohlásil, že v budoucnu bude jen jedna firma a zbytek budou veřejné služby a instituce. Tou firmou samozřejmě bude Anthropic, který bude obsluhovat veškeré potřeby. Asi to řekl v nadsázce, ale určitá vize budoucnosti v tom může být. Já se snažím, abychom Worldee činili co možná nejrelevantnější pro budoucí potřeby cestovatelů. Už nyní AI samozřejmě využíváme masivně, ten pokrok je neuvěřitelný. Co jsme před dvěma lety dělali řadu měsíců, je dnes hotové během dnů, maximálně týdnů.
Máte nějakou konkrétní zkušenost, kterou byste chtěl sdílet?
Působíme na více trzích a potřebujeme lokalizovat produkt do různých jazyků. Používali jsme externí lokalizační nástroj, který nás stál zhruba 400 dolarů měsíčně. Náš CPO si během několika dnů pomocí AI vytvořil vlastní lokalizační nástroj, který původní řešení nahradil. A pro nás je dokonce lepší, protože je přesně přizpůsoben našim potřebám. A já sám samozřejmě AI používám téměř neustále od ranních briefů a přípravy na schůzky během dne po nejrůznější souhrny schůzek. Jsme v tomto smyslu opravdu „AI possessed“.
Tomáš Zapletal
Zakladatel a CEO cestovatelské platformy Worldee. Podnikání se věnuje od mladého věku - už v 15 letech věděl, že chce budovat vlastní projekty, které budou mít reálný dopad na životy lidí. Své první zkušenosti získal v e-commerce a dalších projektech, které postupně formovaly jeho pohled na to, jak vytvářet produkty s opravdovou hodnotou. Vedle podnikání je pro něj dlouhodobě důležité téma smysluplné pomoci. Spolu se svými přáteli stál u vzniku neziskové organizace Brave Bear, která připravuje zážitky a programy pro děti z dětských domovů a dalších znevýhodněných prostředí.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.