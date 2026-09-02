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newstream.cz Trhy Volkswagen doplácí na propad akcií. V prestižním indexu ho střídá Nokia

Volkswagen doplácí na propad akcií. V prestižním indexu ho střídá Nokia

Nokia
ČTK
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Nokia se po roce vrací do prestižního indexu Euro STOXX 50. Finské firmě pomohl prudký růst akcií a poptávka po technologiích pro datová centra spojená s boomem umělé inteligence. Opačným směrem míří Volkswagen, jehož akcie letos ztratily zhruba 28 procent.

Finská Nokia se vrací mezi nejvýznamnější evropské burzovní tituly. Po roční pauze znovu zamíří do indexu Euro STOXX 50, který sdružuje padesát největších a nejlikvidnějších firem eurozóny. Z indexu naopak vypadne německý Volkswagen.

Změny začnou platit 21. září a dobře ilustrují rozdílný vývoj akcií obou společností.

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Zlato dostává výprask. Za tři dny ztratilo téměř šest procent

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Zlato za tři obchodní dny ztratilo téměř šest procent a spadlo na dvoutýdenní minimum, přestože se znovu vyostřily boje mezi Spojenými státy a Íránem. Investoři se nyní více než geopolitiky obávají nové inflační vlny, růstu úrokových sazeb a silnějšího dolaru. Pravděpodobnost, že Fed zvýší sazby už v září, se přiblížila 70 procentům, píše agentura Bloomberg.

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Nokia má za sebou silný rok. Její akcie v červnu vystoupaly na téměř osmnáctileté maximum. Přestože od té doby část zisků odevzdaly, stále se obchodují za více než dvojnásobek ceny oproti stejnému období minulého roku.

Firmě pomohl posun směrem k prodeji zařízení pro optické sítě zákazníkům, kteří budují datová centra pro umělou inteligenci.

Volkswagen letos ztratil 28 procent

Volkswagen jde opačným směrem. Akcie největší evropské automobilky od začátku roku odepsaly zhruba 27 procent.

Volkswagen

Aktuální cena akcie 76,02 EUR ≈ 1 837 Kč Volkswagen AG Vz. · VOW3 2. 9. 2026 · Tradegate · přepočet kurzem ČNB EUR/CZK 24,160

Vývoj akcií Volkswagen od začátku roku

EUR za akcii · vybrané hodnoty roku 2026

VOW3
108 100 92 84 76 68 103,53 70,10 76,02 start leden únor březen duben květen minimum červenec nyní
Od začátku roku −26,6 % proti závěru roku 2025
Letošní rozpětí 69,20–106,60 EUR minimum a maximum roku 2026
Přepočet do korun ≈ 1 837 Kč při kurzu EUR/CZK 24,160
Zdroj: finanzen.net, StockAnalysis, Eulerpool, Teleborsa, ČNB. Aktuální kotace i korunový přepočet jsou orientační; hodnoty se během obchodování mění. Nejde o investiční doporučení.

Automobilka čelí silné konkurenci z Číny a zároveň prochází rozsáhlou restrukturalizací. Slabý vývoj akcií nyní znamená i odchod z Euro STOXX 50.

GoPro našlo kupce. Akcie výrobce kamer zamířily prudce vzhůru

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Výrobce populárních akčních kamer GoPro mění majitele. Starman Optical za firmu zaplatí 285 milionů dolarů, tedy zhruba šest miliard korun, a chce její rozsáhlé patentové portfolio využít také v umělé inteligenci či obranném průmyslu. Akcie GoPro po oznámení transakce vyskočily o více než 50 procent.

ČTK

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Nejde přitom o jedinou změnu ve složení indexu. Nově se do něj zařadí také francouzská energetická společnost Engie. Naopak nizozemská informační skupina Wolters Kluwer index opustí.

Samotný Euro STOXX 50 od začátku roku přidal 8,9 procenta. Panevropský STOXX Europe 600 posílil o 8,6 procenta. Americký S&P 500 je za stejné období výše o 11,3 procenta.

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