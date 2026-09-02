Volkswagen doplácí na propad akcií. V prestižním indexu ho střídá Nokia
Nokia se po roce vrací do prestižního indexu Euro STOXX 50. Finské firmě pomohl prudký růst akcií a poptávka po technologiích pro datová centra spojená s boomem umělé inteligence. Opačným směrem míří Volkswagen, jehož akcie letos ztratily zhruba 28 procent.
Finská Nokia se vrací mezi nejvýznamnější evropské burzovní tituly. Po roční pauze znovu zamíří do indexu Euro STOXX 50, který sdružuje padesát největších a nejlikvidnějších firem eurozóny. Z indexu naopak vypadne německý Volkswagen.
Změny začnou platit 21. září a dobře ilustrují rozdílný vývoj akcií obou společností.
Zlato za tři obchodní dny ztratilo téměř šest procent a spadlo na dvoutýdenní minimum, přestože se znovu vyostřily boje mezi Spojenými státy a Íránem. Investoři se nyní více než geopolitiky obávají nové inflační vlny, růstu úrokových sazeb a silnějšího dolaru. Pravděpodobnost, že Fed zvýší sazby už v září, se přiblížila 70 procentům, píše agentura Bloomberg.
Zlato dostává výprask. Za tři dny ztratilo téměř šest procent
Trhy
Zlato za tři obchodní dny ztratilo téměř šest procent a spadlo na dvoutýdenní minimum, přestože se znovu vyostřily boje mezi Spojenými státy a Íránem. Investoři se nyní více než geopolitiky obávají nové inflační vlny, růstu úrokových sazeb a silnějšího dolaru. Pravděpodobnost, že Fed zvýší sazby už v září, se přiblížila 70 procentům, píše agentura Bloomberg.
Nokia má za sebou silný rok. Její akcie v červnu vystoupaly na téměř osmnáctileté maximum. Přestože od té doby část zisků odevzdaly, stále se obchodují za více než dvojnásobek ceny oproti stejnému období minulého roku.
Firmě pomohl posun směrem k prodeji zařízení pro optické sítě zákazníkům, kteří budují datová centra pro umělou inteligenci.
Volkswagen letos ztratil 28 procent
Volkswagen jde opačným směrem. Akcie největší evropské automobilky od začátku roku odepsaly zhruba 27 procent.
Volkswagen
Vývoj akcií Volkswagen od začátku roku
EUR za akcii · vybrané hodnoty roku 2026
Automobilka čelí silné konkurenci z Číny a zároveň prochází rozsáhlou restrukturalizací. Slabý vývoj akcií nyní znamená i odchod z Euro STOXX 50.
Výrobce populárních akčních kamer GoPro mění majitele. Starman Optical za firmu zaplatí 285 milionů dolarů, tedy zhruba šest miliard korun, a chce její rozsáhlé patentové portfolio využít také v umělé inteligenci či obranném průmyslu. Akcie GoPro po oznámení transakce vyskočily o více než 50 procent.
GoPro našlo kupce. Akcie výrobce kamer zamířily prudce vzhůru
Zprávy z firem
Výrobce populárních akčních kamer GoPro mění majitele. Starman Optical za firmu zaplatí 285 milionů dolarů, tedy zhruba šest miliard korun, a chce její rozsáhlé patentové portfolio využít také v umělé inteligenci či obranném průmyslu. Akcie GoPro po oznámení transakce vyskočily o více než 50 procent.
Nejde přitom o jedinou změnu ve složení indexu. Nově se do něj zařadí také francouzská energetická společnost Engie. Naopak nizozemská informační skupina Wolters Kluwer index opustí.
Samotný Euro STOXX 50 od začátku roku přidal 8,9 procenta. Panevropský STOXX Europe 600 posílil o 8,6 procenta. Americký S&P 500 je za stejné období výše o 11,3 procenta.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…