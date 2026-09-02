Místo demolice nové patro. Za 25 milionů přibyly čtyři byty
Místo demolice a novostavby přišla nástavba. Pražský činžovní dům v lokalitě U Harfy má nové patro se čtyřmi byty, opravený krov a další úpravy za celkem 25 milionů korun.
Přidat na starý činžovní dům nové patro, zachovat přitom jeho charakter a zároveň z něj neudělat klasický developerský projekt. Takový úkol dostalo pražské studio matěj šebek architekti při revitalizaci domu v ulici U Harfy v pražských Vysočanech. Výsledkem jsou čtyři nové byty a 210 metrů čtverečních nové užitné plochy. Celkové náklady dosáhly 25 milionů korun.
Dům z počátku 20. století původně čekala především oprava střechy. Jeho majitelky, dvě sestry, které nemovitost zdědily, se ale rozhodly využít rekonstrukci k rozsáhlejší proměně. Namísto kompletní přestavby nebo nahrazení domu novou výstavbou zvolily postupnou revitalizaci.
Nová nástavba tak nevznikla jako snaha vytěžit z pozemku maximum. Naopak. Architekti pracovali s tím, co už na místě bylo, a snažili se původní dům zachovat.
Čtyři nové byty pod původním krovem
Na střeše vznikly čtyři malometrážní byty celkové ploše asi 210 metrů čtverečních. Dva architekti je navrhli jako mezonety. Doplnili je terasami orientovanými do vnitrobloku a velkými vikýři. Na uliční straně ustoupili s fasádou za původní korunní římsu a přidali francouzská okna a průběžnou terasu.
Z ulice nástavba téměř mizí. Z větší dálky se nová část přirozeně zapojuje do střešní krajiny Vysočan a Libně.
Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí bylo ponechat původní krov. Kompletní výměna by sice celý proces zjednodušila, architekti ale dali přednost zachování původních konstrukcí. Do nových interiérů proto zakomponovali původní dřevěné prvky, komíny a části hrubého cihelného zdiva. Doplnili je pohledovou ocelí a hrubým pohledovým betonem.
Staré a nové tu spolu záměrně nekonkurují. Nové konstrukce přiznávají současný původ, zatímco původní prvky domu zůstávají viditelné.
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Vedle retailových parků kupuje skupina Fidurock i starší a zanedbané činžáky v atraktivních částech Prahy či Brna. Ty opravuje, pak prodává či pronajímá. V portfoliu má desítky nemovitostí a stovky bytů za miliardy korun. „Naší cílovou klientelou jsou mladí profesionálové, nabízíme ale i bydlení pro další skupiny. Pozorujeme, že na trhu je nedostatek větších rodinných bytů 3kk,“ říká Michal Vencl, šéf developmentu skupiny Fidurock.
Rekonstrukce za plného provozu
Projekt navíc komplikovala jedna zásadní okolnost. Všech 16 původních bytů zůstalo během rekonstrukce obydlených. Architekti proto nemohli střechu jednoduše sundat a postavit novou. Krov opravovali postupně po jednotlivých částech a dům po celou dobu chránili před povětrností.
Proměna se navíc neomezila pouze na nové patro. Majitelky nechaly opravit také dvorní fasádu a kultivovat společné prostory domu. Nový výtah například nezabral část původního schodiště. Architekti ho vložili do prázdného světlíku.
Místo developerského maxima šetrná proměna
Majitelky podle architektů nechtěly z domu vytvořit projekt, který z pozemku vytěží maximum. Rozhodly se pro postupnou revitalizaci a zachování charakteru původního činžáku. Tomu odpovídal také přístup architektů. Pracovali s omezeným rozpočtem a snažili se využít co nejvíce toho, co už dům nabízel.
„Nechceme jen navrhovat, ale také stavět. Častěji rekonstruujeme, než bychom stavěli nové,“ popisuje přístup svého studia Matěj Šebek.
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