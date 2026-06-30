Zlato ztrácí lesk. Míří k největšímu propadu od roku 2013
Cena zlata se propadá a míří k nejhoršímu čtvrtletí od roku 2013. Investoři přestávají sázet na bezpečný přístav a místo geopolitických rizik řeší hlavně inflaci, silný dolar a očekávané zvyšování sazeb v USA.
Cena zlata míří k největšímu čtvrtletnímu poklesu od roku 2013. Od konce března se propadla zhruba o 14 procent a od začátku června ztrácí více než 11 procent. Drahý kov tak směřuje ke čtvrtému měsíčnímu poklesu v řadě.
Krátce po 11:30 středoevropského letního času se zlato k okamžitému dodání obchodovalo kolem 4015 dolarů za troyskou unci a pohybovalo se poblíž předchozího závěru. Srpnový termínový kontrakt na zlato se obchodoval prakticky beze změny nad 4040 dolary za unci.
Centrální banky neodcházejí od zlata. Naopak. Podle agentury Bloomberg očekává rekordní podíl měnových autorit, že v příštím roce své zlaté rezervy navýší. To naznačuje, že jeden z hlavních motorů poslední rekordní rally na trhu se zlatem zůstává v chodu, i když cena kovu letos oslabila.
Zlatá horečka centrálních bank nekončí. Pokles ceny může spustit nové nákupy
Trhy
Centrální banky neodcházejí od zlata. Naopak. Podle agentury Bloomberg očekává rekordní podíl měnových autorit, že v příštím roce své zlaté rezervy navýší. To naznačuje, že jeden z hlavních motorů poslední rekordní rally na trhu se zlatem zůstává v chodu, i když cena kovu letos oslabila.
Změna nálady na trhu
Za obratem stojí změna nálady na trhu. Nejistotu kolem dalšího vývoje na Blízkém východě vystřídalo očekávání, že americká centrální banka znovu zvýší úrokové sazby, aby zkrotila inflaci. Vyšší sazby přitom zlatu tradičně nesvědčí, protože na rozdíl od dluhopisů nebo hotovosti nenese žádný výnos.
Zlato
Aktuální cena a vývoj v letošním roce
„Inflace je vysoká, očekávání ohledně úrokových sazeb jsou rovněž vysoká a dolar je silný. To převažuje nad všemi ostatními faktory, které obvykle podporují růst ceny zlata,“ uvedl analytik společnosti Marex Edward Meir.
Zlato přitom bývá považováno za bezpečný přístav a ochranu proti inflaci. V současném prostředí ale investoři dávají větší váhu výhledu sazeb a silnému dolaru. Obchodníci nyní očekávají, že Fed do konce roku zvýší základní úrokovou sazbu třikrát. Podle nástroje FedWatch burzy CME trh přisuzuje zhruba 64procentní pravděpodobnost zvýšení sazeb v září. Základní úroková sazba v USA je nyní v pásmu 3,50 až 3,75 procenta.
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Ztráty vykazuje i stříbro
Tlak nedopadá jen na zlato. Ztráty za čtvrtletí vykazuje také stříbro. Jeho cena se aktuálně pohybuje kolem 51,50 dolaru za troyskou unci, zatímco na konci března činila 62,95 dolaru. Stříbro je tak už hluboko pod rekordem z konce ledna, kdy stálo více než 101 dolarů za unci.
Investoři nyní čekají na další data z amerického trhu práce. Ta mohou napovědět, jak bude Fed v dalších měsících postupovat při nastavování měnové politiky.