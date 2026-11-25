Zlatá horečka skončila? Cena se propadla nejníže za více než rok
Zlato, tradiční bezpečný přístav investorů, se ocitlo pod silným prodejním tlakem. Jeho cena se propadla pod 3500 dolarů za unci (tedy necelých 78 tisíc korun), nejníže od září loňského roku. Jen za minulý týden odepsalo téměř devět procent a od začátku roku už ztratilo 18 procent hodnoty. Investoři se obávají dalších zvýšení úrokových sazeb v USA, silného dolaru i možné nové vlny Trumpových cel.
Na světových trzích pokračuje prudký výprodej zlata. Cena drahého kovu se ve středu propadla až o dvě procenta na 3485,33 dolaru (77 650 korun) za troyskou unci, což představuje nejnižší úroveň od září 2025. Zlato tak prohlubuje ztráty z posledních týdnů, během nichž se investoři začali drahého kovu ve velkém zbavovat. Jen minulý týden jeho cena spadla téměř o devět procent a nyní směřuje ke třetímu měsíci v řadě s poklesem přesahujícím šest procent. Od začátku letošního roku už zlato odepsalo přibližně 18 procent hodnoty, informovala agentura Bloomberg.
Za letošním propadem zlata stojí především změna očekávání ohledně amerických úrokových sazeb. Přetrvávající inflace a vysoké ceny energií přiměly investory přehodnotit předpoklady o dalším postupu americké centrální banky. Trhy nyní považují prosincové zvýšení základní sazby nejméně o čtvrt procentního bodu za téměř jisté. Vyšší úroky přitom snižují atraktivitu zlata, které na rozdíl od dluhopisů nenese žádný pravidelný výnos.
Po letech stagnace se luxusní segment postupně stabilizuje. Podle odhadů italské asociace luxury segmentu Altagamma dosáhnou v letošním roce globální tržby luxusního zboží a služeb částky 1,5 bilionu eur. Největší růst přitom má nabídnout zejména Indie a Severní Amerika. Důležitý posun se pak očekává v chování nejbonitnějších klientů, kteří postupně opouštějí klasické zboží a přesouvají pozornost na zážitky, často spojené s longevity programy.
Luxusní svět se proměňuje. Růst potáhnou zejména zážitky a Indové
Trhy
Po letech stagnace se luxusní segment postupně stabilizuje. Podle odhadů italské asociace luxury segmentu Altagamma dosáhnou v letošním roce globální tržby luxusního zboží a služeb částky 1,5 bilionu eur. Největší růst přitom má nabídnout zejména Indie a Severní Amerika. Důležitý posun se pak očekává v chování nejbonitnějších klientů, kteří postupně opouštějí klasické zboží a přesouvají pozornost na zážitky, často spojené s longevity programy.
Dalším důležitým momentem bude zveřejnění amerického indexu cen výdajů na osobní spotřebu (PCE), který Fed považuje za svůj preferovaný ukazatel inflace. Právě jeho výsledek může naznačit, zda budou muset úrokové sazby v příštích měsících růst ještě výrazněji. „V současnosti zůstávají hlavními překážkami pro zlato zvýšené reálné výnosy a odolný americký dolar,“ uvedl Christopher Wong, stratég banky Oversea-Chinese Banking Corp. Podle něj bude trvalejší zotavení ceny zlata pravděpodobně vyžadovat jasnější známky slábnoucí inflace a zmírnění očekávání dalšího zpřísňování měnové politiky.
Trump chystá další cla. Na trzích roste nervozita
K nejistotě přispívá také obchodní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle úterních informací Bloombergu se jeho administrativa připravuje na zvýšení dovozních cel na zboží z Číny a Evropské unie. Investoři proto sledují, zda Washington v nejbližší době oznámí nová opatření, která by mohla dále zhoršit náladu na finančních trzích.
Začít s penzijkem v 25 letech může znamenat tři miliony na důchod. „Když je někomu padesát a do důchodu mu zbývá patnáct let, tak už těch dvacet nebo pětadvacet let, které propásl, jednoduše nedožene. Složené úročení v čase funguje tak silně, že ztracené roky můžete kompenzovat jenom nadproporcionálním zvýšením příspěvku“, říká prezident Asociace penzijních společností ČR (APS ČR) Radek Moc. Přesto pro padesátníka či šedesátníka je penzijní spoření výhodným finančním produktem, zvláště pokud dostává příspěvek zaměstnavatele.
Penzijko se vyplatí i šedesátníkovi, říká šéf penzijní asociace Radek Moc
Money
Začít s penzijkem v 25 letech může znamenat tři miliony na důchod. „Když je někomu padesát a do důchodu mu zbývá patnáct let, tak už těch dvacet nebo pětadvacet let, které propásl, jednoduše nedožene. Složené úročení v čase funguje tak silně, že ztracené roky můžete kompenzovat jenom nadproporcionálním zvýšením příspěvku“, říká prezident Asociace penzijních společností ČR (APS ČR) Radek Moc. Přesto pro padesátníka či šedesátníka je penzijní spoření výhodným finančním produktem, zvláště pokud dostává příspěvek zaměstnavatele.
„Trh se dostal do bodu, kdy je jakákoliv zpráva vnímána jako negativní,“ uvedl Chirag Sheth, globální obchodní ředitel společnosti Public Gold Bullion SG. Podle něj by případná další vlna cel mohla při pokračující negativní náladě vyvolat další přibližně pětiprocentní pokles cen. Zároveň však připouští, že výrazné zlevnění zlata může představovat příležitost pro dlouhodobé investory.
Výprodej zasáhl i stříbro a další drahé kovy
Během středečního obchodování se zlato z nejhlubšího propadu částečně zotavilo. Dnes po poledni se jeho spotová cena pohybovala kolem 3521,50 dolaru za unci (78 456 korun), což stále znamenalo denní pokles o jedno procento. Pod prodejním tlakem zůstávaly také ostatní drahé kovy. Stříbro ztrácelo dvě procenta na 40,05 dolaru (892 korun) za unci poté, co v úterý odepsalo více než pět procent. Zlevňovaly rovněž platina a palladium, zatímco Bloomberg Dollar Spot Index posílil o 0,3 procenta.
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