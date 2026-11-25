Vánoční dárek pro řidiče. Česko otevře téměř 23 kilometrů nových dálnic, zlepší se i spojení s Polskem
Řidiči dostanou ještě před Vánocemi téměř 23 kilometrů nových dálnic. Ředitelství silnic a dálnic plánuje otevřít další úseky D3, D11 a D35, které zlepší spojení s Polskem i dopravu ve východních Čechách. Rozšířit se má také rozestavěná dálniční síť. Příští rok by se navíc mělo po D35 jezdit z Prahy až ke Svitavám.
Česká dálniční síť se ještě do konce letošního roku rozroste o dalších 22,9 kilometru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce do Vánoc zprovoznit nové úseky dálnic D3, D11 a D35. Největší změny čekají řidiče ve východních Čechách, kde se má otevřít téměř 14 kilometrů D35. Nové spojení s polskou dálniční sítí pak nabídne D11. Plány představil generální ředitel ŘSD Radek Mátl v podcastu.
Podle Mátla se tím výrazně přiblíží dokončení další části D35. „Pak už budou z D35 chybět poslední kousky, co stavíme jako Ředitelství silnic a dálnic, to znamená obchvat Litomyšle a tunel Homole, a to bychom měli zprovoznit v průběhu léta 2027. Příští rok se tak pojede po dálnici z Prahy až na Svitavy,“ uvedl šéf ŘSD. V brzké době se má navíc rozběhnout výstavba úseku mezi Svitavami a Mohelnicí formou PPP projektu, tedy spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
Poslední vesnice na trase mezi Prahou a Chomutovem si oddechne. Lotouš u Slaného o víkendu obejdou auta po novém obchvatu, který je součástí budované dálnice D7. Zatím pojedou obousměrně po jedné polovině budoucího čtyřpruhu. Pro místní však skončí dlouhé čekání na odvedení tranzitní dopravy z obce, kterou protíná silnice s pověstí „silnice smrti“.
OBRAZEM: Silnice smrti zmizí z Lotouše. O víkendu převezme dopravu nový obchvat
Zprávy z firem
Poslední vesnice na trase mezi Prahou a Chomutovem si oddechne. Lotouš u Slaného o víkendu obejdou auta po novém obchvatu, který je součástí budované dálnice D7. Zatím pojedou obousměrně po jedné polovině budoucího čtyřpruhu. Pro místní však skončí dlouhé čekání na odvedení tranzitní dopravy z obce, kterou protíná silnice s pověstí „silnice smrti“.
D35 za 71 miliard. Stavba celé dálnice se blíží
Právě poslední část D35 mezi Opatovcem na Svitavsku a Mohelnicí na Šumpersku je jedním z klíčových dálničních projektů. Vláda na konci října schválila koncesionářskou smlouvu s konsorciem ViAlliance35 za 71,32 miliardy korun. Pokud ji schválí také Poslanecká sněmovna, budou podle Mátla všechny úseky D35 buď ve výstavbě, nebo již v provozu. Ještě letos chce ŘSD zahájit také stavbu obchvatu Úlibic na Jičínsku.
Dálnice D35 má po dokončení propojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc a nabídnout řidičům alternativní trasu při cestování mezi Čechami a Moravou. S plánovanou délkou 210 kilometrů má být nejdelší dálnicí v České republice. Její dokončení by mělo ulevit zejména dopravě na přetížené D1.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Nové obchvaty pro Pelhřimov, Pardubice i Bruntál
ŘSD se před koncem roku nezaměřuje pouze na dálnice. Na silnicích první třídy má rozestavěno přibližně 94 kilometrů a připravuje dokončení i zahájení dalších staveb. Ještě letos chce otevřít východní obchvat Bruntálu a zahájit výstavbu obchvatu Pelhřimova, který má odvést tranzitní dopravu z města. Před Vánocemi by se měly rozběhnout také práce na jihovýchodním obchvatu Pardubic.
„Budeme pokračovat s okruhováním a vyřešením dopravy v Pardubicích. Ještě do Vánoc bychom chtěli zahájit jihovýchodní obchvat,“ uvedl Mátl.
Podle aktuálních údajů mapového portálu ŘSD je nyní v Česku rozestavěno celkem 248 kilometrů silnic a dálnic. Z toho 154,7 kilometru připadá na dálnice a 93,3 kilometru na silnice první třídy. V soutěži na zhotovitele je dalších 90,2 kilometru dopravních staveb.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.