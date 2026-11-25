Luxusní výrobek je jako vrcholový sport
Co je luxus dnešní doby? Tomuto tématu se věnuje nový díl podcastové série Sedm hříchů dobré společnosti, kterou pravidelně přináší newstream.cz. Moderátorka Sara Polak si do studia pozvala spolumajitelku Moseru Kateřinu Zapletalovou a spoluzakladatelku iniciativy Good Company Circle a komunikační manažerku JTI Evu Prokešovou. Nový díl podcastu najdete na YouTube, newstream.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Materiální přepych, drahé značky a nablýskané výlohy jsou jen tou nejviditelnější a často nejméně podstatnou slupkou. Skutečný luxus dnešní doby spočívá v dostatku času, poctivém řemesle, možnosti svobodně se rozvíjet a v udržitelných lidských vztazích. V podcastové sérii Sedm hříchů dobré společnosti moderátorky Sary Polak to rozebraly spolumajitelka sklárny Moser a mecenáška Kateřina Zapletalová spolu s manažerkou JT International Evou Prokešovou.
Ačkoliv obě diskutující přicházejí z odlišného prostředí, jejich pohled na podstatu hodnoty se překvapivě protíná. Pro Kateřinu Zapletalovou je symbolem nejvyššího luxusu čas a možnost žít v souladu se sebou samým. Eva Prokešová, která vyrůstala s matkou samoživitelkou v podmínkách, kdy v rodinné peněžence zbývalo dvacet korun do konce měsíce, vnímá luxus jako zasloužený výsledek vlastní práce, ale především jako sociální kapitál a vzdělání, které člověku otevírá obzory za hranice předem nalinkovaných sociálních bariér.
„Pro mě luxus vždycky byl čas. Hodně se proměňuje to, co v tom čase chci dělat, protože se mění moje tužby a potřeby. Luxus je mít možnost hledat, najít a žít to, kým skutečně jsem. Když je člověk v klidu sám se sebou, dělá relevantní rozhodnutí pro svět kolem sebe. Ten největší luxus je žít relevantní život, který dává člověku šťávu a oživuje ho,“ uvedla v podcastu Kateřina Zapletalová.
Luxus se ale může skrývat také v řemesle, tedy v čase a energii, kterou tvůrce věnoval luxusnímu výrobku. Podle Zapletalové je zásadní schopnost tradičního řemesla přestát dramatické dějinné otřesy. Karlovarská sklárna Moser, jejíž kořeny sahají do roku 1857 k zakladateli Ludviku Moserovi, dokázala přežít krachy burz ve Vídni i na Wall Street, dvě světové války, nucený prodej i dekády komunistického státního podniku. Podle Zapletalové stojí za touto obdivuhodnou kontinuitou nekompromisní důraz na ruční práci a čas, který se výrobě věnuje.
Práce rytců, brusičů a foukačů skla přitom připomíná spíše vrcholový sport než standardní zaměstnání. Jde o fyzicky extrémně náročnou disciplínu, kde řemeslníci drží těžké kusy křišťálu v rukou a ve vodě, přičemž mistrem v oboru se člověk stává po deseti až dvaceti letech intenzivního tréninku a trpělivosti. Výrobu nelze mechanizovat, aniž by ztratila svou jedinečnost - každý kus zůstává neopakovatelným originálem. Sklářská huť zůstává v Karlových Varech pevně zakotvena díky rodinným dynastiím, kde se řemeslo dědí z otce na syna.
S kontinuitou hodnot souvisí i otevřenost v rodině. Zapletalová zdůraznila nutnost mluvit s dětmi o majetku a odpovědnosti otevřeně a bez tabu, aby měly čas se s rodinným zázemím vyrovnat a svobodně se rozhodnout pro vlastní cestu.
„Moje máma měla poměrně přelomové myšlení. Když mi bylo dvanáct a neuměla jsem slovo anglicky, ukázala na školu a řekla: ‚Pojedeš do Států a vystuduješ tuhle školu.‘ Jen ta představa a vizualizace, že můžu něčeho takového dosáhnout, mi otevřela dveře. Přeskočila jsem několik sociálních tříd díky tomu, že mi máma dala vizi. Fyzický majetek vám může někdo vzít, ale vzdělání a sociální kapitál vám nevezme nikdo,“ říká Eva Prokešová.
Tělo jako luxus
Filantropie a mecenášství představují další rozměr, v němž se bohatství přetavuje do dlouhodobého společenského přínosu. Zapletalová, která stojí v čele mecenášského klubu Národního divadla, připomněla, že soukromá podpora umožňuje realizovat projekty, na něž veřejné rozpočty nestačí - mecenáši například před lety zafinancovali vznik vůbec první profesionální rehabilitace pro baletní soubor, jehož členové si denně ničí těla v extrémních pozicích.
Vedle kultury se však mecenáška intenzivně věnuje podpoře psychické odolnosti teenagerů. V době, kdy mladá generace tráví většinu času v digitálním prostoru a podléhá okamžitému dopaminu ze sociálních sítí, se vytrácí přirozená schopnost živé mezilidské interakce. Podle Zapletalové je zásadní kultivovat nejen mysl a tělo, ale i schopnost fyzické přítomnosti a vzájemné podpory, což je biologická rovina, kterou technologie nedokážou nahradit.
Co mají společného Řezník, Urza, chirurg Tomáš Šebek, olympionička Patrícia, boxerka Fabiána Richter a režiséři? A jak do toho zapadá byznys, gambling, a sex? Nová série podcastu Good Company Circle Sedm hříchů dobré společnosti staví velmi rozdílné osobnosti před témata, podle kterých rádi soudíme druhé – od svobody, ambicí a závislosti po manipulaci nebo násilí. Nehledá viníky ani správné odpovědi. Zkoumá, co nás skutečně pohání, proč se naše hodnoty někdy rozcházejí s tím, jak žijeme, a zda spolu dokážeme mluvit i přes zásadní rozdíly. Protože právě na tom stojí odolnost společnosti v době AI.
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Co mají společného Řezník, Urza, chirurg Tomáš Šebek, olympionička Patrícia, boxerka Fabiána Richter a režiséři? A jak do toho zapadá byznys, gambling, a sex? Nová série podcastu Good Company Circle Sedm hříchů dobré společnosti staví velmi rozdílné osobnosti před témata, podle kterých rádi soudíme druhé – od svobody, ambicí a závislosti po manipulaci nebo násilí. Nehledá viníky ani správné odpovědi. Zkoumá, co nás skutečně pohání, proč se naše hodnoty někdy rozcházejí s tím, jak žijeme, a zda spolu dokážeme mluvit i přes zásadní rozdíly. Protože právě na tom stojí odolnost společnosti v době AI.
„To, že spolu sedíme fyzicky v jedné místnosti a náš nervový systém reaguje na nervový systém druhého, je normální věc, o kterou dnes mladí lidé přicházejí. Koregulace a fyzická blízkost je to, co z nás dělá lidi. Umělá inteligence nemá tělo ani nervovou soustavu. Pokud máme jako společnost fungovat, musíme kultivovat všechny složky člověka - tělo, mysl i duši,“ zamýšlí se v podcastu Kateřina Zapletalová.
Matcha latté efekt
V závěru rozhovoru se pozornost stočila k firemnímu prostředí a proměnám na trhu práce. Eva Prokešová, která iniciovala projekt Good Company Circle propojující neziskový sektor s byznysem na konferencích s účastí stovek lídrů, popsala střet generací v korporátním světě. Zatímco starší generace byly zvyklé nepříjemnosti řešit přímo po telefonu a budovat vztahy u kávy, nastupující generace Gen Z se přímému kontaktu a nekomfortním situacím často vyhýbá, což vede k jevům, jako jsou ghosting či profesní nejistota.
Nástup technologií, práce na dálku a zkrácených úvazků sice nabízejí nebývalou časovou flexibilitu, zároveň však hrozí postupnou ztrátou firemní kultury a hlubším odcizením. Protiváhou k povrchním rychlým odměnám - takzvanému „matcha latté efektu,“ kdy si lidé kompenzují vyčerpání drobnými nákupy, je budování dlouhodobých a udržitelných vazeb. Skutečná hodnota a životní naplnění se totiž naplno projeví až ve stáří, kdy materiální věci ustupují do pozadí.
„V průběhu života se podoba luxusu mění, ale v těch posledních letech sám se sebou je tím největším luxusem být pro něco platný a užitečný. Naučit se stárnout znamená pracovat na tom celý život, užívat si ho, najít sám sebe a mít udržitelný okruh vztahů, který nám umožní najít smysl i ve stáří," uvedla Eva Prokešová.
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