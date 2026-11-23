Zlato jako na houpačce. Číňané věří, že už našlo dno
Zlato, tradičně považované za bezpečný přístav pro investory, prochází mimořádně turbulentním obdobím. Po největším týdenním propadu za osm měsíců se jeho cena prudce odrazila ode dna. Zatímco čínští investoři využívají zlevnění k nákupům, světové trhy nervózně sledují americké úrokové sazby, inflaci i otřesy kolem technologických akcií.
Zlato se po mimořádně nepříznivém týdnu vrací do hledáčku investorů. Cena drahého kovu v pondělí vzrostla až o 2,8 procenta a překonala hranici 3637 dolarů za troyskou unci. Předcházela tomu série výprodejů, během nichž zlato za jediný týden ztratilo téměř devět procent hodnoty a propadlo se na nejnižší úroveň za více než rok. Podle agentury Bloomberg nyní na trh vstupují především investoři, kteří v prudkém zlevnění vidí příležitost k nákupům. Oživení podporují také slábnoucí očekávání, že americká centrální banka (Fed) v prosinci znovu zvýší úrokové sazby.
Rozkolísanost trhu naznačují rovněž technické ukazatele. Čtrnáctidenní index relativní síly (RSI), který měří dynamiku cenového vývoje, klesl pod hranici 30 bodů. Taková hodnota obvykle signalizuje, že aktivum může být přeprodané a jeho cena má prostor ke krátkodobému zotavení. Právě tento scénář nyní část investorů zjevně očekává. Přesto zůstává otázkou, zda současný růst představuje začátek trvalejšího obratu, nebo pouze krátkou přestávku v pokračujícím poklesu.
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Výprodej na Wall Street v závěru týdne prudce zrychlil. Index S&P 500 se propadl pod 7 000 bodů, technologický Nasdaq během jediného dne odepsal přes pět procent a přišel o všechny letošní zisky. Investory děsí nejistota kolem dalšího vývoje umělé inteligence, skandál v Nvidii i jestřábí Fed, který nevylučuje další výrazné zvyšování úrokových sazeb.
Číňané vyrazili nakupovat. Věří, že zlato našlo své dno
Významnou roli při zastavení cenového propadu sehrává Čína. Na trhu Shuibei ve městě Šen-čen, který je centrem čínského maloobchodního obchodování se zlatem, zaplnili zákazníci obchody se šperky. Podle Songa Jiangzhena z Guangzhou Southern Gold Market Academy stojí za zvýšeným zájmem především drobní investoři, kteří současné ceny považují za pomyslné dno. Navzdory prudkému poklesu totiž nadále věří, že zlato zůstává spolehlivým prostředkem dlouhodobého uchování hodnoty.
Právě v tom spočívá jeden z paradoxů současného trhu. Zlato je tradičně vnímáno jako bezpečné útočiště v obdobích ekonomické a geopolitické nejistoty, jeho cena však v posledních měsících zaznamenala mimořádně výrazné ztráty. Od začátku americko-íránské války na konci února odepsalo přibližně třetinu hodnoty. Válka totiž vyhnala vzhůru ceny energií, posílila inflační tlaky a přiměla centrální banky zvyšovat úrokové sazby. To je pro zlato nepříznivá kombinace, protože na rozdíl od dluhopisů nenese žádný úrok.
Technologický výprodej zasáhl i zlato
Další tlak na drahý kov přichází z akciových trhů. Prudký pokles technologických titulů, doprovázený rostoucími pochybnostmi o udržitelnosti investičního boomu kolem umělé inteligence, přiměl některé obchodníky prodávat zlato, aby získali prostředky na pokrytí ztrát z jiných investic. Od 11. listopadu se tak jeho cena drží pod hranicí 4000 dolarů za unci, která byla dříve považována za důležitou úroveň cenové podpory.
Nervozita kolem technologických akcií současně zvýšila zájem o americké státní dluhopisy. Ty v pátek posilovaly, protože investoři hledali bezpečnější aktiva. V pondělí však tento trend částečně oslabil a futures na akciových trzích začaly znovu růst. Část obchodníků přesto zůstává obezřetná a pochybuje, zda současné vysoké investice do umělé inteligence dokážou dlouhodobě ospravedlnit očekávání investorů.
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Fed drží zlato v napětí. Rozhodnout mohou nová data o inflaci
Vývoj ceny zlata nyní do značné míry závisí na dalších krocích americké centrální banky. Investoři v posledních dnech omezili sázky na prosincové zvýšení úrokových sazeb, protože se obávají, že pokračující turbulence na finančních trzích by mohly zasáhnout širší americkou ekonomiku. Výnos dvouletých amerických státních dluhopisů, který citlivě reaguje na očekávání měnové politiky, v pátek klesl o 12 bazických bodů. Nižší výnosy přitom zvyšují relativní atraktivitu zlata, které samo o sobě žádný pravidelný výnos nepřináší.
Před přílišným zpřísňováním měnové politiky varoval také americký ministr financí Scott Bessent. Podle něj Fed riskuje poškození ekonomiky, pokud bude na nejnovější inflační údaje reagovat dalším výrazným zvyšováním sazeb. Řada představitelů centrální banky však nadále podporuje přísnější měnové podmínky, protože inflace zůstává problémem. Právě rozdílná očekávání ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb patří k hlavním faktorům, které nyní rozhýbávají ceny drahých kovů.
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Dalším důležitým okamžikem bude zveřejnění amerického indexu výdajů na osobní spotřebu (PCE), který Fed používá jako preferované měřítko inflace. Investoři budou v polovině týdne sledovat také údaje o žádostech o podporu v nezaměstnanosti a prodejích nových domů. Pokud by inflační data překonala očekávání, mohlo by to posílit pravděpodobnost dalšího zvýšení sazeb a podpořit americký dolar. Pro zlato by takový vývoj znamenal další tlak na pokles ceny.
Nejen zlato. Prudké výkyvy zasáhly i stříbro
Rozkolísané obchodování se nevyhýbá ani dalším drahým kovům. Stříbro po téměř šestnáctiprocentním propadu z minulého týdne v pondělí posilovalo o 2,6 procenta na 42,22 dolaru za unci. Rostly také ceny platiny a palladia. Spotová cena zlata se v pondělí dopoledne pohybovala na 3604,70 dolaru za unci, což představovalo denní růst o 1,9 procenta. Bloomberg Dollar Spot Index současně oslabil o 0,2 procenta po růstu o 0,6 procenta v předchozím týdnu.