Penzijko se vyplatí i šedesátníkovi, říká šéf penzijní asociace Radek Moc
Začít s penzijkem v 25 letech může znamenat tři miliony na důchod. „Když je někomu padesát a do důchodu mu zbývá patnáct let, tak už těch dvacet nebo pětadvacet let, které propásl, jednoduše nedožene. Složené úročení v čase funguje tak silně, že ztracené roky můžete kompenzovat jenom nadproporcionálním zvýšením příspěvku“, říká prezident Asociace penzijních společností ČR (APS ČR) Radek Moc. Přesto pro padesátníka či šedesátníka je penzijní spoření výhodným finančním produktem, zvláště pokud dostává příspěvek zaměstnavatele.
Kolik si může naspořit člověk, který do doplňkového penzijního spoření vstoupí například v pětadvaceti letech a pravidelně si ukládá peníze?
Nejdřív si musíme říct, co je optimální příspěvek. Pokud se bavíme o maximálním využití státní podpory, pak je to 1700 korun měsíčně, při kterých získáte maximální státní příspěvek. Kdo chce navíc maximálně využít daňové odpočty, může přidat další čtyři tisíce korun. Dohromady jsme na 5700 korunách měsíčně. To je ale optimum z hlediska přímých a nepřímých státních pobídek. Není to nutně optimum pro člověka s průměrnou nebo podprůměrnou mzdou. Pro něj je 5700 korun měsíčně opravdu hodně. Průměrný měsíční příspěvek v DPS je dnes lehce nad 1100 korunami.
Přestože se hranice pro získání maximálního státního příspěvku zvýšila z tisíce na 1700 korun?
Ano. Ono to nefunguje tak, že se změní pravidla a všichni, kteří dosud ukládali tisícovku, najednou začnou posílat 1700. Někdo příspěvek zvýší hned, někdo za pět let, někdo přidává postupně po stokorunách. Takže ten průměr se posouvá jen pomalu. My jsme počítali modelový příklad člověka, který by si ukládal přibližně dnešní průměr, tedy jedenáct set korun měsíčně. Ale začal by včas, mezi 25. a 30. rokem života, a vstoupil by do dynamické investiční strategie. To je zásadní. Dnes lidé vstupují do systému v průměru až mezi čtyřicítkou a dvaačtyřicítkou. Kdyby začínali o deset nebo patnáct let dřív a byli ve správné investiční strategii, tak by se podle našich modelových výpočtů za čtyřicet let mohli dostat přibližně na tři miliony korun. A to už je suma, která při rozpočítání na dvacetiletou rentu může velmi slušně doplňovat státní důchod. Protože první pilíř za těch čtyřicet let pravděpodobně žádná velká sláva nebude.
Zrušit státní důchody, zavést povinné spoření a ještě snížit daně. Radim Ivan z ODS představil recept na pravicový restart strany, který ale má zásadní trhlinu: ekonomicky nevychází. ODS nechybějí velké ambice, ale ekonomická erudice, komentuje ekonom Pavel Páral.
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V minulosti jste zmiňoval, že by renta z třetího pilíře mohla dosahovat až třiceti procent průměrné mzdy. Opravdu je to reálné?
Výše zmíněný příklad (1100 korun úložka, 40 let v systému, dynamická strategie) vygeneruje 12 500 korun měsíčně, které by člověk mohl získávat jako přilepšení ke státnímu důchodu formou dvacetileté renty. Vzhledem k tomu, že průměrná čistá mzda je dnes 40 tisíc (a ten propočet je vztažený k dnešním cenám), tak se bavíme opravdu o zhruba 30 procentech.
V padesáti už ztracené roky nedoženete
Má tedy smysl začínat s penzijním spořením ještě ve čtyřiceti, padesáti nebo dokonce šedesáti letech?
Ve čtyřiceti určitě. Vždyť to je věk, ve kterém dnes lidé do systému v průměru vstupují. A pořád mají dost času na to, aby jim penzijní spoření něco přineslo. Pokud budou investovat dynamicky a držet přibližně dnešní průměrný příspěvek, mohou se dostat na poměrně zajímavou částku. V padesáti nebo šedesáti už je to složitější. Abyste se dostala ke stejnému výsledku jako člověk, který začal v pětadvaceti, musela byste svůj příspěvek dramaticky navýšit. Když je někomu padesát a do důchodu mu zbývá patnáct let, tak už těch dvacet nebo pětadvacet let, které propásl, jednoduše nedožene. Složené úročení v čase funguje tak silně, že ztracené roky můžete kompenzovat jenom nadproporcionálním zvýšením příspěvku.
Takže v padesáti už je pozdě?
Na důchodové zajištění v rozsahu, o kterém jsme mluvili, už je dost pozdě. Ale jako finanční produkt to pořád může být zajímavé. Padesátník má ale oproti dvacátníkovi jednu výhodu. Za určitých podmínek mu stačí počkat deset let a může si peníze vybrat. Zatímco mladý člověk bude čekat čtyřicet let. Padesátník si může říct: Dobře, nebudu tam dávat tisícovku, ale dva a půl tisíce. A možná půjdu do dynamičtější strategie, přestože mi podle věku už vychází konzervativnější profil. Podstoupím větší riziko, protože chci něco dohnat. Má to samozřejmě nevýhodu. Deset let je na investování relativně krátká doba. Ale ten člověk může využít státní příspěvky, daňové úlevy a případně příspěvek zaměstnavatele.
Reforma penzijního spoření míří v Poslanecké sněmovně do druhého čtení. Lepší penzijko má mimo jiné snížit poplatky za správu penzijních fondů, proti čemuž mají penzijní společnosti zásadní výhrady. Pokud by nová pravidla platila už letos, šest z devíti penzijních společností by podle šéfa KB Penzijní společnosti Jiřího Šperla skončilo ve ztrátě.
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Reforma penzijního spoření míří v Poslanecké sněmovně do druhého čtení. Lepší penzijko má mimo jiné snížit poplatky za správu penzijních fondů, proti čemuž mají penzijní společnosti zásadní výhrady. Pokud by nová pravidla platila už letos, šest z devíti penzijních společností by podle šéfa KB Penzijní společnosti Jiřího Šperla skončilo ve ztrátě.
A podobně je to se šedesátníkem. I ten si může založit doplňkové penzijní spoření a po deseti letech splnit časovou podmínku. Pokud bude mít zaměstnavatele, který mu přispívá, může to pořád dávat smysl. Jenomže už na tom nenašetří tolik, aby si tím významně doplnil státní důchod. Musel by tam posílat třeba deset tisíc měsíčně, což je pro většinu lidí nereálné. Takže když to shrnu: pro padesátníka nebo šedesátníka může být penzijko výhodné jako finanční produkt, ale na řešení důchodu už je pozdě.
Češi spoří příliš opatrně. Přicházejí o výnosy
Jak to vlastně vypadá s takzvanými transformovanými fondy, které smějí používat pouze málo výnosné konzervativní strategie?
Na začátku letošního roku byl počet lidí i objem prostředků v těchto fondech, do nichž od roku 2013 není možné vstupovat, zhruba stejný jako v nových fondech, tedy v doplňkovém penzijním spoření. A ty počty i objemy budou i nadále klesat. Když jsme u té konzervativnosti, připomenu jednu z věcí, které považujeme v chystané reformě penzijního spoření za pozitivní. Je to zrušení povinného investičního dotazníku. Vidíme totiž, že spousta lidí, kteří spoří v doplňkovém penzijním spoření, je zbytečně konzervativní. Když to řeknu hodně laicky, jsou tam, kam svým profilem nepatří. Ale bohužel prošli investičním dotazníkem, a ten je přesměroval do zbytečně konzervativní strategie.
S investičním dotazníkem ale standardně pomáhá finanční poradce, ne?
To ano, ale i tak na otázky toho dotazníku odpovídáte sama. Už samotná konstrukce dotazníku je nešťastná, podle mě směřuje lidi ke konzervativní strategii. Otázky jsou těžké a spousta vzdělaných lidí, doktorů, učitelů, končí u toho, že vědí, jaký je rozdíl mezi obligací a akcií, ale dál už jejich znalosti a schopnost rozlišovat nepokračuje.
A pak je tu otázka: „Vadilo by vám, pokud byste jednorázově, skokově přišli o 20 procent svého majetku?“ Tak na tohle lidé automaticky odpoví ano a už je to směřuje ke konzervativní strategii. Vy samozřejmě jako účastník DPS máte možnost říct: „Nechci konzervativní, ale dynamickou strategii.“ Finanční poradce může vidět, že pro toho člověka je vhodná dynamická strategie, zvlášť když je mladý, jenže smlouvu uzavírá ten klient, trochu vyděšený tím dotazníkem. Navíc slovo konzervativní má v Česku pozitivní náboj. Takže konzervativní strategie je brána jako něco dobrého, i když omezuje zisky.
Pokud bude někdo spoléhat jen na státní důchod, musí počítat s minimem třeba ve výši dnešních deseti tisíc korun. Ale spoření v penzijních fondech Čechům jejich budoucí důchody nezachrání. „I kdyby tam teď lidé skutečně masově šli a dávali do něj peníze ve velkém, takže by to nebyla jen optimalizace státního příspěvku a daní, kýžený efekt by to nepřineslo. Protože penzijní společnosti by se ani tak nemohly pouštět do zajímavých investic. Jsou i nadále svázány velkými a celkem pochopitelnými regulacemi,“ říká v rozhovoru pro Newstream hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň.
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Pokud bude někdo spoléhat jen na státní důchod, musí počítat s minimem třeba ve výši dnešních deseti tisíc korun. Ale spoření v penzijních fondech Čechům jejich budoucí důchody nezachrání. „I kdyby tam teď lidé skutečně masově šli a dávali do něj peníze ve velkém, takže by to nebyla jen optimalizace státního příspěvku a daní, kýžený efekt by to nepřineslo. Protože penzijní společnosti by se ani tak nemohly pouštět do zajímavých investic. Jsou i nadále svázány velkými a celkem pochopitelnými regulacemi,“ říká v rozhovoru pro Newstream hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň.
A co říkáte zavedení té strategie životního cyklu?
To je podle mě to nejlepší, co v návrhu novely penzijka je. Po tom jsme volali už dlouho a trochu nesměle jsme se pokoušeli lidem nastavovat něco podobného v rámci existujících fondů. Nastavovat strategii, která by odpovídala jejich věku. Ale to se nesetkalo s velkým pochopením třeba ze strany regulátora.
Ještě dodám, že investiční dotazník bude existovat i po schválení těch zákonných změn, ale nebude povinný. Určitě budou existovat lidé, kteří si budou chtít dotazník projít, ale ti se budou počítat v jednotkách. Gró lidí přijde s tím, že chce strategii zejména s ohledem na svůj věk, a my je, pokud budou mít ještě daleko do vzniku nároku na důchod, zařadíme do dynamické strategie. A až se budou blížit věku, pro nějž už by byla vhodná spíše konzervativní strategie, začneme je postupně přesouvat do konzervativnějších investic. Kousek po kousku, třeba abychom se nepotkali s nějakým nevhodným okamžikem na trhu, kdy se nevyplatí prodávat anebo naopak nakupovat.
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Dlouhodobý investiční produkt si za dva a půl roku sjednalo přes čtvrt milionu Čechů. Na konci června v něm měli přes 12 miliard korun, přičemž naprostá většina peněz směřovala do investičních fondů.
Lze říci, v jakém věkovém rozmezí by se ten přechod na konzervativní strategii měl uskutečnit?
Je otázkou, jak to bude s věkem odchodu do důchodu dál. Nyní je na 67 letech a ekonomové Miroslav Singer a Aleš Rod mluví o tom, že bude nutné to prodloužit na 73 let. Ale vláda prohlásila, že ten věk vrátí zpátky na 65 let. Takže nyní by to bylo věštění z křišťálové koule. Ale pokud je dnes někomu 25 let, zařadíme ho do dynamické strategie a až mu bude 50, tak už budeme vědět víc, k čemu tu strategii kotvit, ale už ho určitě začneme zkonzervativňovat.
Čas je ale jen jedna věc. Druhou věcí, o níž se moc nemluví, ale časem se k ní dostaneme, je, že bude větší tlak na to, aby si lidé naspořené peníze vybírali nikoliv jednorázově, ale rentou. Třeba během deseti let. V okamžiku výplaty už by ty prostředky měly být tak konzervativní, že se budou v podstatě blížit penězům na běžném účtu.
Jenomže pokud bude člověk čerpat rentu deset nebo více let, je zbytečné ho takto zkonzervativnit. Dokonce by ho to penalizovalo. My ho můžeme dál držet poměrně výrazně v akciích, protože jeho investiční horizont zůstává dlouhý. Bude si vybírat kousíček po kousíčku. Je přece nesmysl poslat ho celý do konzervativních strategií, kde bude vydělávat málo, když část těch peněz nebude potřebovat třeba ještě dvacet let. To jsou věci, které do našeho uvažování začnou vstupovat mnohem víc. A za deset, dvacet nebo třicet let budou mít ještě větší váhu.
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Jeden špatný den na burze může rozhodnout
Budete při přesouvání peněz do konzervativnějších investic zohledňovat také aktuální situaci na finančních trzích? Třeba když budou akcie zrovna výrazně oslabené?
To do značné míry vyřeší samotná strategie životního cyklu. Každá penzijní společnost si ji bude moci v zákonných mantinelech nastavit trochu jinak. A právě v tom si mohou společnosti mezi sebou konkurovat. Představte si extrémní případ. Člověku je padesát a my bychom ho podle nějaké pevné investiční kotvy ze dne na den převedli z akcií do konzervativního fondu. Jenže zrovna trefíme den, kdy Trump něco vyhlásí a trhy spadnou o deset procent. Druhý den vyhlásí něco jiného a trhy se zase o deset procent vrátí. Jenomže my jsme ty peníze převedli v okamžiku, kdy byly akcie o deset procent níž. A klient o těch deset procent přišel.
Pokud budeme prostředky převádět postupně, třeba každý rok deset procent z akcií do dluhopisů po dobu deseti let, takové riziko výrazně omezíme. Samozřejmě těch investičních nástrojů je na obou stranách víc, není to jenom o akciích a dluhopisech. Ale princip je stejný. Vyhneme se tomu, že člověk bude mít obrovskou smůlu na jediný okamžik, kdy trhy zrovna spadly.
Staré penzijní fondy: jistota, která může být drahá
A co šedesátník, který má peníze stále ve starém transformovaném fondu? Vyplatí se mu přejít do doplňkového penzijního spoření?
To je trochu ošemetné a nechci, aby to vyznělo jako investiční doporučení. Hodně totiž záleží na tom, kolik tam má peněz a co s nimi chce udělat. Představte si člověka, který má v transformovaném fondu 300 tisíc korun. Je mu šedesát a v pětašedesáti chce odejít do důchodu a peníze vybrat. Takového člověka už budeme směřovat spíš do konzervativních strategií. Ale pokud tam má třeba milion korun, chce v systému ještě nějakou dobu zůstat a potom si vybírat rentu, můžeme mu nabídnout dynamičtější strategii. Neříkám, že bude mít sto procent v akciích, ale jeho investiční horizont je díky rentě delší a případné výkyvy se mu mohou v čase vyrovnat. U šedesátníka, který chce přejít do DPS a brzy všechno vybrat, už je ale na vyšší výnosy z dynamického investování v podstatě pozdě.
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V transformovaných fondech přitom zůstávají i výrazně mladší lidé.
A je jich pořád hodně. Vždyť nejmladším účastníkům transformovaných fondů je dnes nějakých 31 let. To jsou lidé, kterým bylo osmnáct v roce 2013 a vstoupili do starého systému těsně před jeho uzavřením. Takoví lidé mají před sebou ještě možná tři dekády investování. A já si myslím, že u nich je pravděpodobnost hraničící s jistotou, že by pro ně dynamické fondy v DPS byly lepší než setrvání v transformovaném fondu. My jim to říkáme, ukazujeme modelové příklady, vysvětlujeme rozdíly ve zhodnocení. Jenže ta rezistence je velká.
Kvůli garanci nezáporného zhodnocení?
Přesně tak. Pro některé lidi je ta garance strašně silná. A my jim samozřejmě musíme transparentně říct, že o ni přechodem do DPS přijdou. Nemůžeme se tvářit, že ji budou mít i v novém systému. Takže raději zůstanou v transformovaném fondu, přestože je nastavený tak, že dlouhodobě nemá stejný výnosový potenciál jako dynamické fondy. A pokud je tomu člověku méně než padesát, tak podle mě ztrácí velmi významnou příležitost.
Existuje ale i možnost nechat dosavadní úspory ve transformovaném fondu a nové příspěvky posílat do DPS.
Ano, to je možnost, kterou zavedla předchozí vláda. V podstatě se tím snažila vysvobodit lidi, kteří se nechtějí vzdát garance na peníze, které už naspořili. Řekne se jim: Dobře, to, co máte v transformovaném fondu, si tam nechte. Garance vám dál platí. Ale nově investujte v DPS, kde můžete mít dynamičtější strategii. Takoví klienti existují, ale zatím jich není moc.
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Jak vlastně technicky probíhá přechod z transformovaného fondu do DPS? Dostane člověk peníze na účet a potom je znovu investuje?
Ne, ne. Ten člověk ty peníze vůbec neuvidí. Uvidí jenom částku v aplikaci nebo na výpisu a dostane potvrzení. Při přechodu do DPS uzavírá novou smlouvu a musí projít investičním dotazníkem. Ten určí, jaký investiční profil je pro něj vhodný. Podle toho se prostředky z původního fondu převedou a nakoupí se podílové jednotky v novém. Většina společností nabízí nějakou formu vyváženého, postupného převodu. Tím se snažíme vyhnout tomu, že trefíme jeden špatný den na trzích. Je lepší převádět peníze postupně, třeba několik měsíců, aby se tohle riziko vyhladilo.
Musí o takový postupný převod klient sám požádat?
Musí s ním souhlasit. Ale můžu mluvit za Generali, kde ho nabízíme aktivně. Víme, že to riziko existuje, a postupný převod je proti němu určitá pojistka.
Když pak člověk sleduje své zhodnocení v aplikaci, započítává se do něj i výnos z předchozího transformovaného fondu?
To záleží na tom, jak konkrétní společnost údaje zobrazuje. Nechci komentovat aplikace konkurence, protože přesně nevím, jak to mají nastavené. Důležité je, že doba spoření se při přechodu započítává. Ale v aplikaci se vám může zobrazovat zhodnocení pouze za dobu, kdy jste v DPS. Čekal bych, že historické výsledky bude možné dohledat ve výpisech, ideálně i po jednotlivých letech. V tom starém systému jste měla nižší zhodnocení, ale zase jste měla garanci a některé další výhody. V dynamických strategiích může být zhodnocení výrazně vyšší, někdy i násobně, ale bez té garance.
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Jakou roli hraje v penzijním spoření příspěvek státu?
Pro ilustraci - v roce 2012, což byl poslední rok, kdy byla možnost vstoupit do starého systému, dnešních transformovaných fondů, byla velká snaha tam dostat co nejvíce lidí. Říkalo se jim: „Než vám to garantované spoření zavřou, rychle do něj vstupte, přestoupit můžete vždycky.“ Jenom v tom roce přibylo přibližně 500 tisíc účastníků (což vzhledem k tomu, že samozřejmě lidé i průběžně odcházeli, znamenalo, že nových smluv bylo ještě výrazně víc). Počet účastníků se tehdy dostal z 4,6 milionu na víc než 5,1 milionu a po nějakých deseti letech zase klesl přibližně ke čtyřem a půl milionům. Po škrtnutí státních příspěvků pro starobní důchodce za minulé vlády pak systém zhubl na dnešní zhruba 4 miliony.
Jak významnou roli dnes hrají v penzijním spoření příspěvky zaměstnavatelů?
Velmi významnou. Průměrný příspěvek zaměstnavatele je dnes přibližně 1200 až 1300 korun měsíčně. Tedy o něco víc, než si v průměru ukládá samotný účastník. Dostává ho asi třetina, možná čtyřicet procent účastníků. U doplňkového penzijního spoření bude ten podíl pravděpodobně vyšší. A pro spoustu lidí je to vůbec nejsilnější motivace. Zaměstnavatel řekne: „Budu ti přispívat 1500 korun, ale ty si tam taky musíš posílat 1500. Když si budeš posílat jenom pětistovku, já ti taky pošlu jenom pětistovku.“ Tím motivuje člověka nejen k tomu, aby si smlouvu uzavřel, ale aby si také sám spořil. Zaměstnavatelé na to mají daňové úlevy. Jen mám pocit, že už jsme se dostali na nějaký strop. Kdo chtěl tento benefit zaměstnancům nabídnout, ten už to většinou udělal. Dál se to nijak dramaticky nerozšiřuje.
A co povinné příspěvky zaměstnavatelů u rizikových profesí? Neměly přivést do systému další lidi?
To byl zase dobrý nápad. Původně se odhadovalo, že se bude týkat nějakých sto až 110 tisíc zaměstnanců. Jenže pak narazíte na klasifikaci rizikových profesí. Máte různé rizikové třídy, podtřídy a spoustu dalších pravidel. Pro řadu zaměstnavatelů by povinný příspěvek znamenal úplně nový náklad. Třeba pro hutě a podobné podniky. A podle našich informací se řadě z nich podařilo zaměstnance reklasifikovat tak, že do povinného příspěvku nakonec spadlo mnohem méně lidí.
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Jak to myslíte?
Představte si zedníka. Pořád je to zedník. Ale když pracuje ve čtvrtém patře, je jeho práce rizikovější, než když pracuje ze země. A pokud ho zaměstnavatel dokáže klasifikovat jako zedníka, který pracuje ze země, dostane se do jiné kategorie. Takže najednou všichni pracují ze země. Samozřejmě to trochu zjednodušuji, ale přesně na takových věcech ten systém naráží. A přitom původní myšlenka byla správná. Lidem, kteří vykonávají fyzicky náročnou práci, měl zaměstnavatel povinně přispívat do třetího pilíře. Právě proto, že umožňuje předdůchod. Ne proto, že by byl třetí pilíř nějak zázračný, ale protože předdůchod je velmi dobrý nástroj. Posílat velké množství lidí dřív do státního důchodu by bylo pro první pilíř finančně strašně náročné. Takže se vymyslelo, že jim zaměstnavatel bude přispívat na penzijní spoření, ze kterého potom mohou předdůchod financovat. Jenomže kvůli tomu, jak se podařilo nastavit nebo využít klasifikaci rizikových profesí, se původní efekt výrazně oslabil.
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V prvním pololetí letošního roku se v Česku narodilo 36,5 tisíc dětí, o pět procent méně než loni. A loňský rok byl se 77,6 tisíci dětmi, tedy 1,28 dítětem na ženu, nejhorší v historii měření. Pokles porodnosti trvá už pátým rokem v řadě. Pracujících ubývá, důchodců přibývá. A bude hůř.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.