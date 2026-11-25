Luxusní svět se proměňuje. Růst potáhnou zejména zážitky a Indové
Po letech stagnace se luxusní segment postupně stabilizuje. Podle odhadů italské asociace luxury segmentu Altagamma dosáhnou v letošním roce globální tržby luxusního zboží a služeb částky 1,5 bilionu eur. Největší růst přitom má nabídnout zejména Indie a Severní Amerika. Důležitý posun se pak očekává v chování nejbonitnějších klientů, kteří postupně opouštějí klasické zboží a přesouvají pozornost na zážitky, často spojené s longevity programy.
Geopolitická nejistota, dva válečné konflikty v problematických, ale důležitých oblastech, napjaté vztahy mezi USA a Čínou, celní politika USA a řada dalších faktorů zásadním způsobem ovlivňují globální trh s luxusním zboží. Pocítili to všichni hráči včetně největších společností LVMH, Kering, a dokonce i Hermès, jehož akcie se jen v letošním roce propadly o více než 40 procent.
Přesto by letošní rok mohl představovat určitý stabilizační moment pro celý sektor, naznačuje nová společná studie asociace italského luxury segmentu Altagamma a poradenské společnosti Bain.
„Světový trh s luxusem zůstává v roce 2026 stabilní a navzdory mezinárodnímu napětí přesahuje 1,5 bilionu eur. Za touto stabilitou se skrývá hluboká proměna trhu. Výdaje za luxusní zážitky rostou až o čtyři procenta díky hotelnictví, špičkové gastronomii, jachtingu a výletním plavbám. Prodej osobního luxusního zboží se mírně zotavuje především díky nejbonitnějším zákazníkům,“ uvádí Giovanna Vitelli, nová šéfka Altagammy. Podle ní je důležité, že počet zákazníků zůstává v podstatě neměnný a dosahuje 450 milionů lidí, klesá pouze u konkrétních položek, nejčastěji u osobního zboží.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Indové potáhnou růst
Právě odklon od nákupu kabelek směrem k zážitkům je podle aktuální studie klíčový trend, který v současnosti ovlivňuje vývoj luxury segmentu.
„Zákaznická základna se i v nepříznivých podmínkách drží, mění se však priority zákazníků i to, čemu přikládají hodnotu. Aby pro ně značky zůstaly relevantní, musejí přizpůsobit svůj přístup jednotlivým generacím, trhům i produktovým kategoriím,“ uvedla Claudia D’Arpizio, seniorní partnerka Bain & Company, která vede globální tým pro módu a luxus a je hlavní autorkou studie.
Výdaje za luxusní zážitky v roce 2026 mají dosáhnout zhruba 533 miliard eur, což představuje meziroční nárůst o dvě až čtyři procenta. Naproti tomu výnosy z prodeje osobního luxusního zboží porostou pomaleji, navíc postupně klesá počet lidí, kteří je nakupují.
Z hlediska geografie se největší růst klientů očekává mezi Indy (meziročně o šest procent) a a v Severní Americe (o pět procent), naopak Čína poroste maximálně o jedno procento, což je nejnižší údaj z celého světa.
Co je luxus dnešní doby? Tomuto tématu se věnuje nový díl podcastové série Sedm hříchů dobré společnosti, kterou pravidelně přináší newstream.cz. Moderátorka Sara Polak si do studia pozvala spolumajitelku Moseru Kateřinu Zapletalovou a spoluzakladatelku iniciativy Good Company Circle a komunikační manažerku JTI Evu Prokešovou. Nový díl podcastu najdete na YouTube, newstream.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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Co je luxus dnešní doby? Tomuto tématu se věnuje nový díl podcastové série Sedm hříchů dobré společnosti, kterou pravidelně přináší newstream.cz. Moderátorka Sara Polak si do studia pozvala spolumajitelku Moseru Kateřinu Zapletalovou a spoluzakladatelku iniciativy Good Company Circle a komunikační manažerku JTI Evu Prokešovou. Nový díl podcastu najdete na YouTube, newstream.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Ozdravný pobyt za milion
Samotné luxusní hotely letos podle studie utrží 286 miliard eur, zhruba o polovinu více než v roce 2019. K letošnímu růstu přispívají především vyšší ceny pokojů při zhruba stabilní obsazenosti. Zároveň se mění to, za co hosté platí. Vedle ubytování a gastronomie si mohou koupit pobyt zaměřený na spánek, regeneraci nebo dlouhodobou kondici. Pod označením longevity tak hotely a kliniky prodávají ucelené programy, které spojují pobyt s individuálními konzultacemi a podle nabídky i se zdravotními vyšetřeními.
Kolik jsou lidé ochotni utratit za podobný program, ukazuje například švýcarská Clinique La Prairie v Montreux. Její sedmidenní program Revitalisation Premium stojí od 50 250 švýcarských franků (tedy více než 1,3 milionu korun) včetně ubytování. Vlastní programy longevity nabízí ve vybraných resortech mnoho hotelových sítí včetně Six Senses. Pro provozovatele je to cesta, jak vedle ceny pokoje účtovat i za specializované služby a dát hostům důvod vracet se k navazujícím pobytům.
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