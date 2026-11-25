Z chátrajícího mlýna luxusní byty. Břeclav ukazuje, jak dát historickému místu nový život
Mlýn, jehož historie sahá až do 16. století, ustoupil modernímu bydlení. Jen pár kroků od břeclavského zámku vyrostl na jeho místě rezidenční komplex s 68 byty, který původní stavbu připomíná svou siluetou. Za novou podobou Vránova mlýna stojí architekt Tomáš Havlíček. Výsledek zaujal i odborné poroty a během dvou let posbíral tři architektonická a realitní ocenění.
Staré průmyslové stavby mají zvláštní kouzlo. Připomínají dobu, kdy se města rozvíjela kolem řek, řemesel a výroby. Když ale ztratí původní účel, často přichází dlouhé roky chátrání a otázka, co s nimi dál. Podobný příběh má za sebou také Vránův mlýn v Břeclavi, jehož historie sahá až do 16. století. Z někdejšího hospodářského objektu nedaleko městského zámku se stal rezidenční komplex, který se snaží propojit historii místa se současným bydlením.
Na místě původního mlýna dnes stojí soubor budov s 68 byty, podzemními garážemi a zeleným atriem. Autorem architektonického návrhu je Tomáš Havlíček, který se při hledání nové podoby inspiroval siluetou původní stavby a jejím charakteristickým členěním.
Nový život u břeclavského zámku
Významnou roli v celém projektu hraje jeho poloha. Rezidenční komplex se nachází v bezprostřední blízkosti historického centra Břeclavi, zámku a vodního náhonu, který byl kdysi pro fungování mlýna zásadní. Právě okolní prostředí patřilo k hlavním výzvám při přípravě stavby. Nové bydlení totiž muselo vzniknout v prostoru poznamenaném několika stoletími historie, navíc v těsném sousedství vody a starší zástavby.
„Do projektu Vránova mlýna jsme vstupovali s velkým respektem a pokorou. Věděli jsme, že nás čeká náročná stavba na místě s bohatou historií, ale zároveň jsme věřili, že mu dokážeme dát novou podobu, která bude dávat smysl i dalším generacím,“ říká Jiří Šetina, odborný garant projektu.
Za realizací stojí Stavební firma Plus, která je součástí rodinného holdingu AF Group. Pro společnost jde o jednu z jejích nejvýznamnějších staveb posledních let.
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Pod novými byty se skrývá 144 pilot
Zatímco výsledná architektura staví na čistých liniích a odkazu na historickou podobu mlýna, pod povrchem se odehrávala podstatně složitější stavební práce. Blízkost vodního toku si vyžádala náročné založení objektů na 144 pilotách, důkladné řešení podzemních konstrukcí i ochranu proti vodě. Významnou roli při přípravě a realizaci sehrála technologie BIM, tedy digitální informační modelování stavby, které pomáhalo koordinovat jednotlivé profese a řešit technické detaily.
Součástí nového komplexu jsou také technologie zaměřené na energetickou náročnost a komfort obyvatel. Budovy využívají tepelná čerpadla, fotovoltaickou elektrárnu, rekuperaci vzduchu či chlazení. Nechybějí ani vegetační střechy.
Tři ocenění během dvou let
Proměna Vránova mlýna zaujala také odborné poroty. V soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2025 obsadil projekt třetí místo v kategorii bytových staveb. Letos následoval úspěch v celostátní soutěži Stavba roku 2026, kde se z přibližně 150 přihlášených staveb dostal mezi padesátku nominovaných a následně získal Cenu za výjimečnou architektonickou kvalitu a práci v BIM.
Třetí ocenění přinesla soutěž Best of Realty 2026, přezdívaná realitní Oscaři. V kategorii rezidenčních projektů většího rozsahu získal Vránův mlýn druhé místo.
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