OBRAZEM: Praha obnoví tramvajové spojení přes Muzeum. Linky 11 a 13 se vrátí dříve
Tramvaje by se měly v sobotu 5. září vrátit do úseku mezi Vinohradskou ulicí, Muzeem a I. P. Pavlova. Stavbaři tak klíčovou část rozsáhlého projektu otevřou přibližně o půl roku dříve, než předpokládal původní harmonogram. Termín ještě závisí na povolení zkušebního provozu.
Praha se přiblížila k částečnému obnovení tramvajového provozu v okolí Národního muzea. Už v sobotu 5. září 2026 by se měly tramvaje vrátit do úseku mezi Vinohradskou ulicí, Muzeem a I. P. Pavlova. Podmínkou zůstává úspěšné dokončení řízení o uvedení stavby do zkušebního provozu.
Dopravní situace v okolí Národního muzea
Pokud se termín podaří dodržet, skončí výluka trvající od poloviny června 2025. Opravený úsek se zároveň otevře přibližně o půl roku dříve, než předpokládal původní harmonogram. Podle něj měly práce související s tratí Muzeum trvat dvacet měsíců, tedy přibližně do začátku roku 2027.
Jízdní řády Pražské integrované dopravy už počítají s ukončením výluky linek 11 a 13 v úseku I. P. Pavlova–Muzeum–Italská právě 5. září. Definitivní rozhodnutí však závisí na povolení energetického úřadu.
Vrátí se linky 11 a 13
Po obnovení provozu se do oblasti vrátí tramvajové linky 11 a 13. Jedenáctka znovu projede přes Vinohradskou a Škrétovu ulici, linka 13 bude pokračovat přes Muzeum a I. P. Pavlova na Zvonařku.
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Před pár hodinami se znovu otevřela spodní část Plzeňské ulice, která byla téměř půl roku nejprve obtížně průjezdná, následně zcela uzavřená. S tím, jak se blíží obnovení provozu, se malují poslední čáry a lidé zjišťují, že tam bude cyklopruh, což je podle všeho největší problém této půlroční akce. A ano, tato rekonstrukce opravdu byla hrubě nepovedená. Ale z úplně jiných důvodů.
Zprovoznění tohoto úseku ale ještě nebude znamenat dokončení celého projektu. Nové koleje přes horní část Václavského náměstí, magistrálu a takzvanou muzejní oázu zůstanou pro pravidelné linky zatím uzavřené. Celé propojení mezi Vinohradskou ulicí a tratí v Jindřišské a Vodičkově ulici má začít sloužit cestujícím na konci června 2027. Dopravní podnik dlouhodobě uvádí, že obě samostatně budované tratě – Václavské náměstí a Muzeum – vytvoří jeden provozní celek.
Stavba měla trvat dvacet měsíců
Když stavba trati Muzeum v červnu 2025 začínala, místopředseda představenstva a technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský upozorňoval, že délku prací neurčuje pouze samotná pokládka kolejí.
„Důvodem není to, že by samostatně postavit 400 metrů dvoukolejné tratě a kolejový trojúhelník trvalo 20 měsíců, ale podmínkou je realizace dvou paralelních investičních akcí TSK, se kterými se úzce koordinujeme,“ uvedl tehdy Šurovský. Současně zdůraznil, že tratě Muzeum a Václavské náměstí byly od začátku připravovány jako jeden celek.
Právě díky postupu prací se nyní může dříve obnovit alespoň provoz po dosavadní trase mezi Vinohradskou ulicí, Muzeem a I. P. Pavlova. Nové spojení přes Václavské náměstí si cestující vyzkoušejí až po dokončení celého projektu.
Koleje jsou hotové až k Římské ulici
V prostoru křižovatky Vinohradské a Legerovy ulice je dokončeno kolejové rozvětvení, které napojuje novou trať od muzejní oázy na stávající síť. Kolejnice byly položeny také podél Legerovy ulice přibližně k Římské.
Součástí prací je rekonstrukce trati ve Vinohradské ulici, vybudování kolejového oblouku mezi Římskou a Škrétovou ulicí, úprava zastávek, instalace trolejového vedení a obnova vozovek, chodníků a dalších povrchů. U Škrétovy ulice vznikne dvojice nových zastávek, jež nahradí dosavadní zastávky Muzeum.
Podle dřívějšího vyjádření tehdejšího pražského náměstka promátora pro dopravu Zdeňka Hřiba má nová trať přinést nejen rychlejší spojení Vinohrad s centrem, ale také přehlednější a pohodlnější prostor pro cestující.
„Aktuálně nejsou zastávky bezbariérové a celá oblast působí nepřehledně – to se teď zásadně změní,“ uvedl Hřib při zahájení stavby v červnu 2025. Projekt má podle něj zlepšit podmínky pro cestování veřejnou dopravou i pohyb pěších a cyklistů.
Staví se také na Václavském náměstí
Práce pokračují rovněž na samotném Václavském náměstí. Nové kolejiště vzniká u sochy svatého Václava, ve střední části náměstí a směrem ke křižovatce s Vodičkovou a Jindřišskou ulicí.
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V květnu 2026 byl navíc otevřen nový kapacitnější výstup ze stanice metra Muzeum v prostoru bývalého Domu potravin. Nahradil dva původní výstupy vedle sochy svatého Václava a umožnil pokračování stavby nové trati.
Celé spojení se otevře v červnu 2027
Po dokončení vznikne téměř kilometr dlouhé tramvajové spojení mezi tratěmi ve Vinohradské a Škrétově ulici a kolejemi ve Vodičkově a Jindřišské ulici. Tramvaje budou moci projet přes prostor u Národního muzea a horní část Václavského náměstí.
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Nová trať rozšíří možnosti vedení linek v centru a vytvoří přímá spojení, která dnes vyžadují přestup nebo delší chůzi. Současně nabídne alternativu k přetíženému tramvajovému uzlu v Lazarské ulici.
„Projekt je technicky náročný, probíhá v těsné koordinaci s dalšími stavbami a vyžaduje precizní spolupráci všech zapojených subjektů,“ uvedl při zahájení prací pražský primátor Bohuslav Svoboda. Výsledek má podle něj zlepšit dopravní obslužnost jedné z nejvytíženějších částí metropole.
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