Burzovní debut Sheinu zklamal. Akcie po startu spadly o deset procent
Burzovní debut Sheinu nezačal dobře. Akcie internetového prodejce levné módy po zahájení obchodování v Hongkongu klesly až o deset procent a firma vstupuje na trh s valuací 26,5 miliardy dolarů, výrazně pod téměř stomiliardovým oceněním z roku 2022. Investory znervózňují slabší růst, vyšší náklady, regulatorní tlak i propad firmy do ztráty.
Shein vstoupil na hongkongskou burzu pod tlakem. Akcie internetového prodejce levné módy krátce po zahájení obchodování oslabily přibližně o deset procent, když z emisní ceny 48,56 hongkongského dolaru klesly pod 44 dolarů. Později část ztrát smazaly.
Burzovní debut zároveň ukázal, jak výrazně se změnil pohled investorů na hodnotu společnosti. Emisní cena ocenila Shein na 26,5 miliardy dolarů, tedy přibližně 550 miliard korun. Při navýšení kapitálu v roce 2022 přitom investoři firmu oceňovali téměř na 100 miliard dolarů.
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Zprávy z firem
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Ze 100 miliard na 26,5 miliardy
Shein v poslední době čelí několika problémům najednou. Negativně na něj dopadají změny cel ve Spojených státech a Evropě a firma zároveň čelí kritice kvůli pracovním podmínkám a dopadům svého podnikání na životní prostředí.
Podle agentury Reuters investory a analytiky znervózňuje také slabší růst, vyšší obchodní náklady a přísnější dohled regulačních úřadů.
Zhoršily se navíc i hospodářské výsledky. V prvním čtvrtletí finančního roku se Shein propadl do čisté ztráty 99 milionů dolarů. Ve stejném období předchozího roku přitom vydělal 395 milionů dolarů.
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Trhy
Mercedes-Benz spouští nový zpětný odkup vlastních akcií až za jednu miliardu eur. Automobilka se tím snaží dál podporovat výnosy pro akcionáře, přestože jí slábnou prodeje v Číně, ziskovost automobilové divize zaostává za ambicemi a akcie od začátku roku ztratily více než pětinu hodnoty.
Levná móda pro 160 zemí
Shein je původem čínská společnost se sídlem v Singapuru. Svůj byznys postavil na mimořádně levné módě prodávané přes internet. Šaty nabízí například za pět dolarů a džíny za deset dolarů.
Jeho zákazníci pocházejí přibližně ze 160 zemí. Právě globální dosah pomohl firmě rychle růst, současný vstup na burzu ale ukazuje, že investoři už k jejímu dalšímu vývoji přistupují výrazně opatrněji.
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