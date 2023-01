V EU hrozí kvůli embargu výrazný růst cen nafty, varuje německá Commerzbank

Cena nafty u českých čerpacích stanic by mohla prudce vzrůst v reakci na zavedení embarga EU na dovoz ruských ropných produktů, plyne z čerstvé analýzy německé Commerzbank. Čtvrtá největší německá banka varuje, že po 5. únoru, kdy embargo vstupuje v platnost, se silný cenový tlak projeví na již nyní napjatém trhu EU.

Reklama

V Česku v těchto dnech zdražuje ale zejména benzín. Od začátku roku litr benzínu zdražil o 1,43 koruny, z 36,14 na nynějších 37,57 koruny. Nafta za stejnou dobu zlevnila, a to o šest haléřů na litr, z 37,69 na 37,63 koruny. Je však pravda, že v posledních zhruba dvou týdnech její cena převážně stoupá.

Evropské země stále i nyní dováží ropné produkty, včetně právě dieselových paliv, z Ruska a musí do nadcházející neděle přeorientovat na jiné dodavatele. Skupina nejvyspělejších ekonomik světa, G7, se přitom současně zavázala zavést zastropování cen ruských ropných produktů, rovněž od nadcházející neděle.

Levnější benzín je tichem před bouří. Ropa zdraží ještě nad válečné ceny, varuje expert Názory Pohonné hmoty v Česku nyní zlevňují, ale jde zřejmě jen o „klid před bouří“. Profesionální obchodníci s ropou se totiž shodují, že trh podceňuje dopad post-covidového otevření zejména čínské ekonomiky do světových cen strategické suroviny, a tedy také do cen pohonných hmot v zemích typu Česka. Navíc Rusko stále chystá svoji odpověď na embargo a zastropování cen jeho ropy a ropných produktů v podání Západu. Pokud by odpovědělo citelným omezením produkce ropy, její cena na světových trzích může jít výrazně nahoru. Což by opět zdražilo pohonné hmoty i v Česku. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Zatím ovšem není zřejmé, jaká bude cenová úroveň stropu. Koncem minulého týdne EU navrhla, aby strop odpovídal hodnotě 100 dolarů za barel v případě dieselu a hodnotě 45 dolarů za barel v případě levnějších ropných paliv. Běžně se totiž dieselová paliva prodávají za cenu vyšší, než je cena ropy, zatímco zmíněná ostatní paliva za cenu naopak nižší. Spojené státy se zatím k návrhu EU nevyjádřily.

Podle ministryně financí USA Janet Yellenové je stanovení úrovně stropu v případě ropných produktů komplikovanější, než tomu bylo u samotné ropy. Tam došlo k zavedení embarga na její dovoz do EU a současně ke stanovení stropu ve výši 60 dolarů za barel už loni 5. prosince. K zastropování se zavázaly země G7 a Austrálie a dále státy EU s výjimkou Maďarska.

Reklama

Evropské země dosud snížily své dovozy ruských dieselových paliv na zhruba polovinu. Zatímco před ruskou invazí na Ukrajinu loni koncem února dovážely evropské země z Ruska zhruba polovinu veškerých importovaných dieselových paliv, nyní to je jen přibližně 27 procent. V uplynulých týdnech docházelo napříč Evropou k horečnému předzásobování ruskými dieselovými palivy, což by mělo mírnit možný cenový šok po zavedení embarga.

Západ omezil dovoz ruské ropy. Moskva přijde o stovky milionů dolarů denně Politika V zemích Evropské unie v pondělí začal platit zákaz dovozu ruské ropy na tankerech. Ropné embargo má Moskvu připravit o část zdrojů na financování válečné agrese proti Ukrajině. Česka se embargo zatím netýká. ČTK Přečíst článek