Orbán sliboval Maďarům levnější benzín. Teď ho mají, ale až na Slovensku

Dražší pohonné hmoty nutí Maďary z pohraničí tankovat levněji na Slovensku. To je výsledek Orbánovy politiky po rok uplatňovaných cenových stropů.

Reklama

Ceny pohonných hmot v Maďarsku se od prosince výrazně zvýšily, což lidi z pohraničí nutí tankovat v okolních zemích, především na Slovensku a v Rumunsku. Maďarská vláda totiž před koncem roku zrušila cenový strop na benzin a naftu a naopak zvýšila spotřební daň.

Lidem z města Ostřihom, které leží těsně u slovenských hranic, stačí přejet most přes Dunaj a jsou ve Štúrovu. Tam si o víkendu mohli u místní čerpací stanice koupit litr nafty zhruba za 1,62 eura (38,65 koruny), zatímco čerpací stanice společnosti MOL v Ostřihomi totéž palivo prodávala za 690 forintů (41,50 koruny) za litr. U benzinu byl cenový rozdíl menší.

Orbánovi docházejí peníze i nápady. Zavádí proto další windfall tax Money Viktor Orbán se problémy státní kasy snaží lepit různými způsoby. Nejnověji se rozhodl uvalit dodatečnou daň na velké producenty léčiv. Půjde o progresivní daň a firmy zdaní osmi procenty tržby přesahující 150 miliard forintů, tedy zhruba 398 milionů dolarů. Začne díky tomu fungovat „Obránomics“? sta Přečíst článek

„O dovolené jsme byli na Slovensku a když jsme natankovali, všimli jsme si, o kolik je to levnější,” řekl agentuře Reuters Tibor Tóth. I on je jedním z těch, kteří si přes Dunaj přijeli natankovat z Ostřihomi do Štúrova. „Stačí přejet most a jsme tady, pochopitelně sem pro to budeme jezdit častěji,” dodal.

Maďarský premiér Viktor Orbán, který byl v dubnu loňského roku zvolen předsedou vlády už na čtvrté funkční období, teď v ekonomické oblasti čelí asi největším problémům za dobu svého vládnutí. Míra inflace v prosinci přesáhla 24 procent a hospodářství letos patrně čeká stagnace.

Reklama

Minulý měsíc byla Orbánova vláda nucena vzdát se cenového stropu, který u maloobchodních cen benzinu a nafty uplatňovala celý rok. Donutil ji k tomu nedostatek pohonných hmot. Vláda zároveň zvýšila spotřební daň z pohonných hmot a dalšími daněmi zatížila zisk, kterého maďarská ropná a plynárenská společnost MOL dosahuje ze zpracování ruské ropy. MOL se mimo jiné angažuje i na českém trhu.

Drahé potraviny mění zvyklosti. Maďaři nakupují na Slovensku Money Tradiční směr nákupní turistiky ve slovensko-maďarském pohraničí se mění. Do slovenských měst, která leží u hraničních řek Dunaj či Ipeľ, teď přes mosty proudí stovky maďarských zákazníků. ČTK Přečíst článek

Pohonné hmoty v Maďarsku jsou dražší než jinde ve střední Evropě částečně proto, že jsou více zdaněny. Jedním z důvodů je ale i fakt, že administrativně stanovený cenový strop vedl k pokřivení volného trhu pohonných hmot, což omezilo konkurenci, poznamenal místní analytik ropného trhu Tamás Pletser ze společnosti Erste Investment. Kvůli stanovenému cenovému stropu firmy loni přestaly pohonné hmoty do Maďarska dovážet, čímž se nedostatek benzinu a nafty u čerpacích stanic ještě prohloubil. Mnoho zejména těch menších benzinových stanic muselo skončit, protože se jim hromadily ztráty.

„Tu daň celkově zvýšili o 70 až 80 forintů (o 4,20 až 4,80 koruny) na litr, což zvýšilo ceny v Maďarsku nad úroveň v okolních zemích,” řekl Pletser.

Lukáš Kovanda: Orbánův experiment s levným benzinem zkrachoval. Maďarsku došly pohonné hmoty Názory Maďarsko od úterních 23:00 nouzově ukončuje zastropování cen pohonných hmot. Orbánovu vládu k tomu dohnal kritický nedostatek paliv v zemi. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Kvůli vysokým cenám podobně jezdila od loňského jara řada Čechů u česko-polské hranice nakupovat i tankovat do Polska. Vláda ve Varšavě kvůli zmírnění dopadu zdražování loni v únoru snížila sazby daně z přidané hodnoty (DPH) u pohonných hmot z 23 na osm procent. V lednu Polsko snížilo spotřební daň, u potravin zrušilo DPH úplně. Daně u pohonných hmot se vrátily s novým rokem na původní úroveň, úlevy u základních potravin ale Polsko prodloužilo do konce června.

Od té doby ale ceny pohonných hmot v České republice klesly, i po přepočtu aktuálně silnějším kurzem koruny ale řidiči mohou v Polsku stále tankovat levněji. Ze vzdálenějších zemí v Evropě lze benzin podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka levněji natankovat i ve Slovinsku, Chorvatsku či Bulharsku.