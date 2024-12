Do Česka přestala téct ropa z ruského ropovodu Družba

Přerušení dodávek má podle ekonoma Lukáše Kovandy nejspíše technický důvod. Nelze podle něj ale vyloučit ani politickou motivaci, kdy se ruská strana snaží o určitou odvetu za to, že Česko nežádá prodloužit výjimku z embarga EU na dovoz ruských ropných produktů, která přestává platit zítra.

Reklama

„Ropovodem Družba k nám v tuto chvíli neteče ropa,“ uvedl na sociální síti X ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Podle něj nehrozí případný nedostatek ropy pro potřeby domácností a firem, protože stabilně pokračují dodávky přes italský ropovod TAL.

Také podle státního provozovatele ropovodů společnosti Mero není zásobování Česka ropou nijak ohroženo, pokračují dodávky západní cestou a pro případ nutnosti jsou připraveny zásoby ze státních rezerv.

Zastavení dodávek přes ropovod Družba potvrdila i společnost Orlen Unipetrol. Z preventivních důvodů už požádala Správu státních hmotných rezerv (SSHR) o předjednání půjčky ropy z hmotných rezerv státu pro zajištění kontinuity výroby a dodávek pohonných hmot v ČR. „V současné chvíli výroba pohonných hmot probíhá bez přerušení a jejich dostupnost na českém trhu není ohrožena,“ řekl mluvčí rafinérské společnosti Orlen Unipetrol Pavel Kaidl.

„Na situaci ale preventivně zareagujeme, proto dnes vládě navrhnu schválit zápůjčku ropy ze státních hmotných rezerv pro společnost Unipetrol, která bude využita v případě, že nebudou dodávky obnoveny,“ podotkl dále Vlček.

Reklama

Provozovatel ropovodu státní podnik Mero situaci kolem Družby prověřuje. „Na obdobné situace je Česko připraveno v rámci zásob Správy státních hmotných rezerv. Pro případy krátkodobého výpadku zásobování jsou k dispozici strategické zásoby ropy a ropných produktů, které pokryjí fungování státu po dobu 90 dní. Zásobování západní cestou, tedy z ropovodů TAL a IKL, běží bez problému,“ uvedla mluvčí společnosti Mero Barbora Putzová.

Odveta, nebo technická závada?

Přerušení dodávek ropy ropovodem Družba má podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy nejspíše technický důvod. Nelze podle něj ale vyloučit ani politickou motivaci, kdy se ruská strana snaží o určitou odvetu za to, že Česko nežádá prodloužit výjimku z embarga EU na dovoz ruských ropných produktů, která přestává platit zítra. „Od poloviny příštího roku Česko bude zcela nezávislé na dodávkách ruské ropy, díky zvýšení kapacity ropovodu TAL. Tím do Česka poteče hlavně ropa z Iráku a Guyany, přepravená předtím do italského přístavu Terst,“ komentuje Kovanda.

Pokud by Rusko odstřihlo Česko od ropy z politických důvodů a odmítalo dodávky obnovit, muselo by Česko podle Kovandy překlenout několikaměsíční období alternativním dovozem, například zvýšením odběru ropy z Ázerbájdžánu. Loni Česko dováželo z Ruska 58 procent ropy, letos je ale tento podíl znatelně nižší.

Graf: Dovoz ropy do Česka podle země původu

ČSÚ

Česko před invazí Ruska na Ukrajinu snižovalo svoji závislost na ruské ropě. Po invazi závislost paradoxně zvyšuje, komentuje graf ČSÚ Kovanda. Podíl ruské ropy (v grafu modře) na celkovém ropném dovozu klesl na své minimum v letech 2019 a 2020, kdy se navyšoval podíl ropy dovážené z USA (oranžově).

Od roku 2021 a paradoxně zvláště od doby po invazi Ruska na Ukrajinu podíl ruské ropy na celkovém ropném dovozu do ČR stoupá. Dovoz ropy z USA po ruské invazi prakticky zcela ustal, i když by kdekdo čekal vývoj přesně opačný.

Dosud ropa tekla do Česka ze dvou hlavních zdrojů. Jedním z nich je ropovod Družba, kterým proudí ropa z Ruska. Jeho podíl na dodávkách loni činil 58 procent. Další část ropy přitéká z německého ropovodu IKL, který navazuje na italský ropovod TAL.

Stát do budoucna počítá s navýšením dodávek z ropovodu TAL. Mero loni spustilo práce na rozšíření TAL. Projekt za přibližně 1,6 miliardy korun má od příštího roku zajistit zvýšení kapacity pro Česko o čtyři miliony tun ropy ročně, do země tak bude možné ropovodem dodat až osm milionů tun za rok. Česko by se tudíž mohlo podle současných plánů státu zcela odstřihnout od ruské ropy.

Ropy bude dost. Česko se bez té ruské obejde, zní z ministerstva průmyslu Money Česko nebude usilovat o prodloužení výjimky z evropského zákazu na dovoz ruských ropných produktů. Informaci agentury Reuters potvrdilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Platnost výjimky skončí 5. prosince. Zákaz dodávek produktů z ruské ropy byl schválen v rámci sankcí, které Evropská unie uvalila na Rusko kvůli jeho agresi vůči Ukrajině, výjimku ze zákazu dostaly kromě Česka také Slovensko a Maďarsko. ČTK Přečíst článek

Rusko plánuje vytvořit ropného giganta Zprávy z firem Ruská vláda plánuje fúzi největších ruských ropných koncernů, uvedl americký deník The Wall Street Journal (WSJ). Vzniklý gigant by byl druhým největším producentem ropy po saúdskoarabské společnosti Saudi Aramco a na trh by dodával téměř třikrát více ropy než největší americký producent, společnost ExxonMobil. ČTK Přečíst článek

Zisky Saudi Aramco padají, dividenda zůstává velkorysá Trhy Saúdskoarabskému ropnému gigantu Saudi Aramco ve třetím čtvrtletí klesl čistý zisk o 15,4 procenta na 27,6 miliardy dolarů (642 miliard korun). Důvodem byly nižší ceny ropy a slabé marže rafinerií. Firma ale ve své výsledkové zprávě současně oznámila, že zachová velkorysou dividendu. ČTK Přečíst článek