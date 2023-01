Levnější benzín je tichem před bouří. Ropa zdraží ještě nad válečné ceny, varuje expert

Pohonné hmoty v Česku nyní zlevňují, ale jde zřejmě jen o „klid před bouří“. Profesionální obchodníci s ropou se totiž shodují, že trh podceňuje dopad post-covidového otevření zejména čínské ekonomiky do světových cen strategické suroviny, a tedy také do cen pohonných hmot v zemích typu Česka. Navíc Rusko stále chystá svoji odpověď na embargo a zastropování cen jeho ropy a ropných produktů v podání Západu. Pokud by odpovědělo citelným omezením produkce ropy, její cena na světových trzích může jít výrazně nahoru. Což by opět zdražilo pohonné hmoty i v Česku.

Podle řady expertů ale cena ropy dramaticky vzroste už jenom a pouze na základě zmíněného post-covidového otevření čínské a asijských ekonomik. Čína je největším světovým dovozcem ropy. „Domnívám se, že ropa zdraží nad 140 dolarů za barel, jakmile se chod asijských ekonomik po covidu plně obnoví, pokud tedy nedojde na další lockdowny,“ řekl agentuře Bloomberg komoditní obchodník a manažer hedgeového fond Pierre Andurand. Americká banka Goldman Sachs zase předpokládá, že ropa by do letošního léta mohla zdražit na 110 dolarů za barel. Opět kvůli tomu, že se asijské ekonomiky v čele s Čínou zbaví covidových restrikcí.

Litr benzínu za padesát? Není to vyloučené

Už jen zdražení ropy na 110 dolarů za barel by přivedlo ceny pohonných hmot v Česku zpět nad úroveň 40 korun za litr. Cena ropy 140 dolarů za barel by přiblížila jejich cenu 50 korunám za litr. Vždyť na úroveň 140 dolarů za barel ropa nezdražila ani během svého extrémního růstu cen bezprostředně po loňské ruské invazi na Ukrajinu. Cena ropy Brent se tehdy zastavila těsně právě pod úrovní 140 dolarů za barel, z níž ale rychle klesla. Stačilo to však na to, aby se nafta v Česku prodávala až za zhruba 50 korun za litr.

V příštích sedmi dnech ale vývoj cen pohonných hmot v Česku naváže na vývoj uplynulého týdne. Benzín zlevní o 30 haléřů na litr, nafta až o 50 haléřů na litr. Do konce ledna se však pokles cen pohonných hmot v Česku zastaví. Nyní ještě zlevňují kvůli poklesu cen ropy na světových trzích a kvůli posilování koruny vůči dolaru. Pokles cen ropy se ale zastaví z důvodu právě otevírání asijských ekonomik a z důvodu částečně souvisejícího návratu optimističtější nálady na světové finanční a akciové trhy, která rovněž povzbuzuje poptávku právě i po ropě a palivech.