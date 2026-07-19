Politická bomba v New Yorku. Starosta zvažuje zatčení Netanjahua kvůli Gaze
Newyorský starosta Zohran Mamdani zvažuje mimořádně citlivý krok: zda by městská policie mohla při zářijové návštěvě Valného shromáždění OSN zatknout izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Oporou má být zatykač Mezinárodního trestního soudu, Spojené státy však jeho jurisdikci neuznávají. Právníci proto varují, že by šlo spíš o politicky výbušný střet než o jasný právní postup.
Newyorský starosta Zohran Mamdani řeší se svým úřadem mimořádně citlivou otázku: zda by bylo možné zatknout izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, pokud v září přijede do New Yorku na Valné shromáždění OSN. Mamdani to řekl v rozhovoru pro deník The New York Times.
Důvodem je zatykač, který na Netanjahua vydal Mezinárodní trestní soud. Ten izraelského premiéra podezřívá ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Pásmu Gazy. Spojené státy ale jurisdikci ICC neuznávají, což celý případ právně i politicky komplikuje.
„Domnívám se, že premiér Netanjahu patří do Haagu. Je to válečný zločinec, kterého obvinil Mezinárodní trestní soud,“ řekl Mamdani. Dodal, že se svým právním oddělením zjišťuje, zda by zatčení izraelského premiéra newyorskou policií bylo legální.
„Zachováme se podle toho, co mi zákony umožňují ve městě New York, ale nebudeme za tím účelem vytvářet vlastní zákony,“ uvedl starosta.
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Slib z kampaně
Mamdani o možnosti zatčení Netanjahua mluvil už během loňské předvolební kampaně. Tehdy řekl, že pokud bude zvolen starostou, nařídí newyorské policii izraelského premiéra zatknout v návaznosti na zatykač ICC a kvůli jeho roli ve válce v Gaze.
Mamdani i vyšetřovací komise zřízená Radou OSN pro lidská práva označili činy Izraele v Gaze za genocidu.
Právní experti však zpochybňují, zda by starosta New Yorku měl k takovému kroku zákonnou oporu. Spojené státy nejsou smluvní stranou Mezinárodního trestního soudu a jeho pravomoc neuznávají. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa navíc nedávno oznámila kampaň za rozpuštění tribunálu.
Politické divadlo, nebo skutečná hrozba?
Profesor mezinárodního práva z Yaleovy univerzity Harold Hongju Koh označil situaci po Mamdaniho posledním vyjádření za hru o to, kdo s koho. Na jedné straně podle něj stojí Mamdani, na druhé Netanjahu a Trump.
Izraelský premiér by měl v sídle OSN jako úřadující představitel státu imunitu před zatčením. Podle Koha by však mohl být zranitelnější při pohybu po městě, například při jízdě autem newyorskou metropolí.
„Skutečnou otázkou je, zda je premiér připraven čelit takovému divadlu. Stejná otázka platí i pro starostu,“ uvedl Koh.
Netanjahu už dříve řekl, že ho Mamdaniho výroky neznepokojují. V rozhovoru s newyorskou rozhlasovou stanicí WABC zároveň demokratického starostu obvinil z podpory palestinského hnutí Hamás. To je odpovědné za smrtící útok na jihu Izraele ze 7. října 2023, po němž Izrael začal bombardovat Gazu. Mamdani v minulosti útok Hamásu odsoudil, připomíná The New York Times.
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Izrael rozděluje demokraty
Mamdaniho ostrý postoj k Izraeli už podle NYT není v Demokratické straně okrajový. Téměř polovina demokratických kongresmanů ve Sněmovně reprezentantů tento týden hlasovala pro ukončení americké pomoci Izraeli. Návrh sice neprošel, hlasování ale ukazuje posun v postoji strany k jednomu z nejbližších spojenců Spojených států na Blízkém východě.
Na otázku, jak velký politický význam otázce Izraele přikládá, Mamdani odpověděl, že válka v Gaze motivuje americké voliče po celé zemi. Připomněl také červnové primárky v New Yorku, v nichž uspěli tři kandidáti, kteří v kampani mluvili o Gaze a americké podpoře Izraele a které Mamdani podpořil.