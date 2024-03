Týden tradera: Trhy připomínají investiční horečku z počátku tisíciletí

Trhy začínají bláznit a připomínají tak svým chováním investiční horečku z počátku tisíciletí. Investoři naskakují na přemrštěné valuace s vidinou prvního snížení úrokových sazeb v červnu. To, že americká ekonomika se znatelně přehřívá, si uvědomuje zatím málokdo. V týdnu mluvil J. Powell a zasedala ECB. Investoři rovněž mohou pomalu začít vyhlížet opakovaný souboj o Bílý dům, máme se na co těšit.

Zlato stejně jako další aktiva dále roste na nová historická maxima. Cena kovu se dostala na 2160 dolarů za jednu troyskou unci. Vzhledem k tomu, že snížení úrokových sazeb nás teprve čeká, může drahý kov dále ještě posilovat. J. Powell z amerického Fedu ve středu vystoupil před výborem pro finanční služby Sněmovny reprezentantů s tradiční pololetní zprávou o měnové politice. Naznačil mimo jiné, že základní úrok by se mohl snížit už v nadcházejících měsících, pokud se ekonomika bude vyvíjet v souladu s očekáváním.

ECB očekává výraznější pokles úrokových sazeb. Centrální banka udržela výpůjční náklady na rekordní úrovni, ale učinila první malý krok k jejich snížení, když uvedla, že inflace se snižuje rychleji, než ještě před několika měsíci předpokládala. Klíčová sazba banky se udržela na úrovni 4,5 procenta, trhy nyní očekávají, že nakonec sazby budou padat až o 100 bazických bodů. Německá ekonomika, která stále hledá své dno, by to jistě ocenila. Inflace v měnové unii by měla letos dosáhnout „pouhých“ 2,3 procenta.

Znovu můžeme v příštích letech očekávat nové kolo obchodní války, nejistoty ve vztazích v USA nebo nárůst geopolitických rizik. Donald Trump se v superúterý rozjel a vyhrál republikánské primárky ve Virginii, Severní Karolíně, Oklahomě, Tennessee, Maine, Texasu, Arkansasu, Alabamě, Coloradu, Minnesotě, Massachusetts a Kalifornii. Tím dal razítko na to, že nás čeká zvou volební souboj ve stejném gardu, jako před několika lety. Trump vs Biden.

DIP na vlastní kůži. Jak si založit státem podporovanou investici Money Dlouhodobý investiční produkt představuje prozatím největší pokus vlády podporovat mezi Čechy dlouhodobé investice, ideálně na stáří. A také jde o první krok k jakési budoucí skutečné důchodové reformě, která bude počítat s podílem vlastních zdrojů na stáří, jak je to běžné například v USA či západní Evropě. Stát tak umožní lidem ročně investovat až 48 tisíc, které si budou moci odepsat z daní. A zaměstnavatelům nabízí možnost přidat dalších až 50 tisíc korun. Zde je krok za krokem návod, jak si DIP zřídíte. Stanislav Šulc Přečíst článek