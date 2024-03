Biden a Trump míří k repríze souboje o Bílý dům

Nejrušnější den prezidentských primárek ve Spojených státech nic nezměnil na tom, že americký prezident Joe Biden a jeho předchůdce Donald Trump míří k listopadové repríze souboje o Bílý dům. Klání konaná během tzv. superúterý ale znovu naznačila, že oba čelí ve svých táborech značnému odporu, píší americká média.

Po nepříliš překvapivých výsledcích agentura AP sérii úterních nominačních soubojů přejmenovala na „ne až tak super úterý“, deník The Washington Post (WP) zase píše o „trochu méně než super úterku“. Trump zvítězil ve 14 z 15 států, kde se konala republikánská hlasování, Biden na straně demokratů ovládl všech 15 států.

„Znovu je o něco jasnější, že prezident Joe Biden je na nejlepší cestě za nominací Demokratické strany a změnit by to mohla jen nějaká osobní pohroma. A jeho předchůdce Donald Trump, dokáže-li se vypořádat s 91 obviněními, kterým čelí, a vyhnout se jakýmkoli dalším průšvihům, míří ke třetí nominaci Republikánské strany a k opakovanému souboji s prezidentem,“ shrnula AP.

Deník The Wall Street Journal napsal, že Biden i Trump si pravděpodobně do konce měsíce zajistí nadpoloviční většinu delegátů, kteří v létě zvolí kandidáty dvou hlavních stran na nominačních sjezdech.

K vývoji se ihned nevyjádřila bývalá guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haleyová, která je poslední zbývající soupeřkou Trumpa v republikánských primárkách. Podle televize CNN ovšem její mlčení vyznívalo poměrně jasně, neboť se vymykalo dosavadní praxi její kampaně, která se i při neúspěších snažila dávat najevo optimismus.

Protestní hlasy

Trump ve svém nočním projevu Haleyové nevěnoval pozornost, její výsledky ale jsou pro exprezidenta jistým varováním, uvádí deník The New York Times (NYT). Trump si podle něj nevedl příliš dobře u „kolísavých předměstských voličů“, kteří byli klíčoví při jeho porážce v roce 2020. List konkrétně rozebírá takové výsledky v Severní Karolíně, kde Trump před čtyřmi lety vyhrál s náskokem necelého 1,5 procentního bodu.

„Většina voličů paní Haleyové v primárkách řekla, že spíše hlasují proti jejímu soupeři než pro ni, což vypovídá o antitrumpovské náladě, která může přetrvat až do listopadu,” píše NYT.

Deník WP zase upozorňuje, že Haleyová si v úterý opět vedla lépe než v průzkumech pro dané státy. Ve Vermontu si připsala osamocené vítězství, kromě toho však v Massachusetts a Virginii brala zhruba třetinu hlasů a v Maine, Minnesotě a Severní Karolíně minimálně 23 procent, přestože se její kampaň změnila v jakousi „protestní kandidaturu“ proti Trumpovi.

Protestním hlasům čelí v menší míře také Biden, kterého progresivní křídlo demokratů kritizuje za podporu Izraele při jeho tažení v Pásmu Gazy. V Michiganu kvůli tomu minulý týden 13 procent hlasujících v demokratických primárkách uvedlo, že jsou nerozhodnutí, a v Minnesotě v úterý tuto neutrální možnost zvolilo skoro 20 procent demokratů, zatímco v dalších státech se podobně vyjádřila menší část hlasujících.

„Zdaleka není jasné, co tito voliči udělají v listopadu. Kdyby ale podpořili Trumpa, kandidáta třetí strany nebo prostě zůstali doma, mohlo by to Bidena v těsných volbách přijít draze,“ píše NYT.

