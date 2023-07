Týden tradera: Technologický index Nasdaq čekají drobné turbulence

Navzdory letnímu období světové indexy dosahují nových letošních maxim. Hlavním důvodem je optimismus podpořený daty o vývoji spotřebitelské inflace v USA. Její pomalejší růst naznačuje možnou trvalou přestávku v růstu úrokových sazeb Fedu. Index S&P 500 tak dosáhl hranice 4500 bodů a rozšířil své zisky.

Podle nejnovějšího indexu CPI se meziroční inflace v USA minulý měsíc ustálila na třech procentech. To je výrazný pokles oproti červnu loňského roku, kdy prudce rostoucí náklady na energie přispěly k nárůstu inflace na 9,1 procenta, což byla nejrychlejší roční míra růstu cen od listopadu 1981. Inflace měřená indexem spotřebitelských cen se nyní zmírňuje již 12 měsíců v řadě a je nejnižší od března 2021. Pomaleji rostla i klíčová míra jádrové inflace. To jsou důležité údaje pro Fed, který tak může reálně zvažovat, že by další růst sazeb mohl už pouze poškodit ekonomiku USA. V situaci výrazného přiblížení inflačního cíle na úrovni dvou procent, nemusí již být nutné hnát úrokové sazby přes 5,5 procenta. To jsou výrazně pozitivní zprávy pro technologické akcie či komodity, jako je zlato.

V červnu došlo k dramatickému propadu vývozu z Číny o 12,4 procenta, což je největší snížení od začátku pandemie covidu-19 před více než třemi lety. Dovoz se snížil o 6,8 procenta, což je rovněž značný pokles. Tento propad ekonomické aktivity překvapil analytiky, kteří očekávali méně negativní výsledky. Podle těchto zveřejněných údajů celního úřadu čínští výrobci čelí obtížím při hledání kupců pro své zboží, zatímco zámořské ekonomiky se potýkají s inflací a růstem úrokových sazeb. Není tak překvapením, že tamní akciový trh za svými americkými konkurenty trvaleji zaostává. SSE Composite Index, kde jsou obchodovány akcie na Šanghajské burze letos zhodnotil o necelé jedno procento.

V pasti ekonomického nerůstu

Akciový index Nasdaq 100 se chystá upravit váhu jednotlivých akcií v indexu, přičemž více než polovinu váhy indexu v současnosti tvoří akcie Big Techů, jmenovitě firem Microsoft (MSFT), Apple, Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA), mateřské společnosti Google Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META) a Amazon (AMZN). Z tohoto důvodu bych očekával, že po 24. červenci, kdy má být změna provedena, dojde k určitému poklesu na těchto titulech. Fondy, které kopírují daný index by totiž měly měnit rovněž váhu jednotlivých titulů v portfoliu.

Inflace v ČR pokračovala ve svém postupném poklesu. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,2 procenta, což ve srovnání s předchozím rokem představuje pokles inflace z 11,1 procenta na 9,7 procenta. I přesto jsme stále výrazně vzdáleni cíli ČNB (na úrovni dvou procent). Vláda, v čele s premiérem Fialou, se snaží projednat opatření a rozpočtové škrty, které mají ovlivnit strukturální schodek rozpočtu v letech 2024 a 2025. Je však škoda, že takové úspory nezačínají již letos, kdy se schodek může přiblížit až k 350 miliardám korun. Zadlužení ČR tak déle setrvá okolo 45 procent HDP kvůli ekonomickému „nerůstu“.