Stanislav Šulc: Na bublinky ještě není čas. Inflace pod deset procent značí přetrvávající hluboké problémy

Data o červnové inflaci ukazují, že růst cen meziročně zpomalil na jednocifernou úroveň 9,7 procenta. Tedy po dlouhých měsících statistici přicházejí s číslem pod 10 procent. U mnohých to působí úlevu, možná i radost. Nic takového však není na místě. Inflace je totiž stále téměř na pětinásobku dlouhodobého cíle. A to navzdory tomu, že lidé výrazně šetří. Hluboké problémy v české ekonomice zkrátka přetrvávají.

Inflace je konečně pod deset procent, slaví národ. Na šampaňské však zatím ani náhodou není čas. Inflace ve výši 9,7 procenta je důvodem k mírným oslavám jen proto, že nižší údaj jsme naposledy od statistiků slyšeli v prosinci. Roku 2021! Od té doby byla meziroční inflace vždy dvouciferná, v jednu chvíli málem olízla hranici 20 procent.

Jinak ale důvody k radosti zkrátka neexistují. Inflace je stále téměř deset procent, tedy skoro na pětinásobku dvouprocentního cíle České národní banky, který je považován za zdravou míru. To že inflace v jednu dobu byla téměř na desetinásobku nijak tragičnost toho údaje nesnižuje.

Ale je toho daleko víc. Aktuální pokles inflace, který vždy bude řada lidí mylně vnímat jako snižování cen, totiž je dán zejména tím, že vloni v červnu byla inflace více než 17procentní a odrážela zdražení potravin i pohonných hmot v souvislosti s válkou na Ukrajině. Tato zvýšená základna byla natolik vysoká, že by důvodem k oslavě v letošním roce nebyl ani pokles inflace na pět procent. Celkově se totiž úspory Čechů za dva roky znehodnotily o více než třetinu. A růst platů a mezd to zatím ani náhodou nestíhají vyrovnat.

Zlomový moment?

Navíc jsme si zvykli za poslední dva roky přehnaně sledovat jen izolovaný údaj o inflaci, ti bystřejší se podívají ještě na údaj o jádrové inflaci. Ale většina dalších ukazatelů jako by přestaly kohokoli vzrušovat. Tím nyní dostáváme perverzně pokřivený obrázek o stavu tuzemského hospodářství.

Mohli bychom nabýt dojmu, že jsme z nejhoršího venku. Opak je ale pravdou. Nyní totiž nastává opravdu ta klíčová fáze, v níž se může vše zlomit k lepšímu, nebo ale také k výrazně horšímu. Ukazuje to například německá inflace, u níž se pokles slavil minulý měsíc, nyní ale zase povyrostla. To se může stát také v Česku, byť to je nepravděpodobné.

Nerovnosti zůstávají

I tak je dobré připomenout, že inflace je především projevem, nikoli viníkem. Inflace je projevem hlubokých nerovností v ekonomice. A ty z českého hospodářství nevymizely. Situace na pracovním trhu, který se stal hlavním viníkem přehnaně vleklé i vysoké inflace v Česku, je stále velmi neuspokojivá.

Podivná situace panuje ve stavebnictví, průmysl, zejména automotive, sice stále šlape skvěle, ale je to dáno zejména problémy způsobenými pandemií, kdy naopak automobilky nemohly vyrábět kvůli nedostatku čipů. Nyní tak sice opticky rostou, skutečný stav ale ukážou až další měsíce.

V neposlední řadě je tu dnes již tragická spotřeba domácností, která je s tím vším růstem v průmyslu i službách tak nějak v kontrastu. Češi šetří, to statistiky ukazují zcela jasně a optický klam v podobě plných obchodních center s tím nic nenadělá. Češi přitom šetří kvůli celé řadě nejistot, které nyní panují. A ono se to jistě za chvíli ukáže i na celkovém růstu ekonomiky.

Až budou dvě procenta…

Takže ano, inflace pod deset procent je samozřejmě zpráva lepší, než kdyby Český statistický úřad oznámil, že je 10,2 procenta. Tím ale důvody k jakékoli radosti, natož oslavám, končí.

Až totiž odezní aktuální inflační vlna, která je extrémně dlouhá, až nás trochu oslepila, zůstane celá řada problémů, které nevyřeší ani úrokové sazby ČNB, ani kurz koruny, a dokonce nejspíš ani nějaké krátkozraké vládní balíčky.