Globální inflace začíná brzdit. Problém zůstane v Evropě

Máme to nejhorší za sebou? Klíčové ukazatele globální inflace začínají vykazovat zlepšení. Růst cen pozvolna brzdí v USA, Japonsku, Evropské unii či Velké Británii, naznačuje agentura Bloomberg. Zatímco ceny jídla, zboží i přepravy nejspíš již výrazněji neporostou, zejména energie v Evropě budou nadále dělat světu problémy, dodává Bloomberg.

Rekordní inflaci za desítky let zaznamenaly v uplynulých měsících téměř všechny světové trhy včetně těch hlavních – severní Amerika, východní Asie či Evropská unie. V České republice se růst cen blíží až hranici 20 procent, kterou by podle pesimistického scénáře České národní banky dokonce mohla tuzemská inflace pokořit.

Důvodem byly dopady pandemických uzávěr, narušené logistické řetězce a také nedostatek surovin způsobený válkou na Ukrajině a protiruskými sankcemi.

Situace se však začíná obracet a globální inflace začala zpomalovat, uvádí agentura Bloomberg. „Jak zpomaluje ekonomický růst, začíná ochlazovat také poptávka po klíčových materiálech od ropy přes měď po obilí. A tím se zastavuje i růst jejich cen, což by mělo uvolnit proinflační tlaky na ceny koncových produktů včetně jídla,“ uvádí Bloomberg. „Navíc se značně zlevňuje pohyb zboží, jak se daří logistickému sektoru vracet do předpandemických standardů,“ dodala agentura.

Sazby v Americe dál porostou

Americká investiční banka JPMorgan Chase & Co. proto odhaduje, že americká inflace ve druhém pololetí klesne na 5,1 procenta, přičemž aktuální hodnota je 8,5 procenta. Ta je nejvyšší od začátku osmdesátých let.

Snížení inflace však nebude natolik razantní, aby byli spokojeni centrální bankéři. Ti cílí inflaci na dvě procenta. I proto šéf americké centrální banky Jerome Powell v pátek potvrdil závazek Fedu držet vyšší úrokové sazby raději delší dobu. „Je naším hlavním úkolem a závazkem srazit inflaci k dlouhodobému cíli,“ prohlásil Powell na výročním zasedání centrálních bankéřů v Jackson Hole. Komentátoři tak očekávají další růst amerických sazeb, a možná i jeho zrychlení.

Evropa bojuje s energiemi

Na rozdíl od americké ekonomiky nemá Evropská unie příliš dobré vyhlídky, připomíná Bloomberg. Důvodem je pokračující válka na Ukrajině a sílící energetická krize způsobená přílišnou závislostí evropské energetiky na ruských surovinách.

Aktuální míra inflace v Evropské unii činí 8,9 procenta, i proto Evropská centrální banka přistoupila k prvnímu zvýšení sazeb za posledních deset let. Přesto mírný růst sazeb nemusí mít výraznější vliv. Inflace v Evropě je v současnosti hnaná zejména cenami energií, snížení inflace by přineslo až výrazné ochlazení ekonomiky. Je však otázka, zda to je v zájmu Unie a zda je případné další opatrné zvyšování sazeb dostatečné na takové zpomalení.

Ještě horší situace však podle odhadů Citigroup panuje ve Velké Británii, kde může inflace vyrůst až k 18 procentům, pokud se jí nepodaří vyřešit účty za energie.

