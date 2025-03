Investoři s vyváženým portfoliem vydělávají s minimem rizika

Americké akcie sice dominují globálnímu trhu, ale slepé spoléhání se na ně může být riskantní. Analytici varují před jednostranným zaměřením a zdůrazňují důležitost diverzifikace. Historie ukazuje, že růstové příležitosti se mohou objevit i jinde – například na rozvíjejících se trzích, které aktuálně zažívají silný vzestup. Kde tedy hledat alternativy k americkým akciím a jak se vyhnout zbytečnému riziku?

V posledních letech se americký akciový trh těší obrovské popularitě mezi investory. Dominance technologických gigantů, stabilní ekonomické prostředí a silné výnosy činí z amerických akcií lákavou volbu. Nicméně jak upozorňuje Lukáš Raška, analytik společnosti Portu, slepé spoléhání se pouze na americké akcie nemusí být z hlediska rizika tou nejmoudřejší strategií. „Správná diverzifikace je klíčová pro skutečně dlouhodobý investiční úspěch,” říká Raška.

Ačkoliv Spojené státy nyní vedou globální ekonomiku, historie ukazuje, že trhy se vyvíjejí cyklicky. Byla období, kdy americké akcie zaostávaly za jinými regiony, například evropskými nebo japonskými. Předpovědět budoucí vývoj je téměř nemožné, a proto se může stát, že v příštích letech bude růstový potenciál ležet jinde – například na rozvojových trzích.

Investoři, kteří se zaměřují pouze na Spojené státy, se tak ochuzují o růstové příležitosti v jiných částech světa, míní analytici. Nejde jen o samotný růst, ale i o rozložení rizika. Pokud například americká ekonomika zpomalí, mohou jiné trhy, těžící z odlišných makroekonomických podmínek, nabízet lepší výkonnost.

Zatímco americké akcie za první dva měsíce roku mírně ztrácejí, hongkongský akciový index posiluje o 20 procent, německé akcie přidávají 15 procent.

Kam zaměřit pozornost

Analytik XTB Tomáš Cverna upozorňuje, že vysoké valuace amerických akcií přirozeně vybízí investory k hledání alternativ. Jednou z nich jsou rozvíjející se trhy, které bývají stále přehlížené, i přes letošní rapidní růst čínského akciového trhu.

Alternativou k americkým akciím nemusí být pouze Čína, ale i další asijské státy nebo Latinská Amerika. Cverna například zmiňuje bankovní sektor v Latinské Americe, kde se dají najít zajímavé tituly z „nové generace bankovnictví“.

S investicemi do rozvíjejících se trhů se však pojí i značná rizika, jako je dlouhodobé oslabování měn nebo nestabilní politická situace. „Proto by investoři měli být při výběru těchto aktiv obezřetní a alokovat do nich jen část svého portfolia,” připomíná Cverna.

Úspěšné portfolio je diverzifikované portfolio

Rozumná diverzifikace neznamená bezhlavé rozprostření investic po celém světě, ale promyšlené zařazení různých aktiv do portfolia. „Zařazení aktiv napříč všemi regiony do portfolia pomáhá rozložit riziko a přináší expozici na různé ekonomické cykly,” míní Raška. Podle něj by sice americké akcie měly tvořit významnou část investičního portfolia, ale neměly by být jeho jedinou složkou.

Diverzifikované portfolio pomáhá investorům stabilně růst i v nejistých dobách a chrání je před nadměrným rizikem spojeným s vývojem jediného trhu.

I když je investování do amerických akcií dnes populární, nedává smysl sázet vše na jednu kartu. Kombinace různých trhů a aktiv nejen snižuje riziko, ale zároveň přináší nové růstové příležitosti. Jak upozorňuje Tomáš Cverna, rozvíjející se trhy nabízejí zajímavé možnosti, ale je třeba k nim přistupovat obezřetně. Ti, kdo investují chytře a diverzifikovaně, jsou v dlouhodobém horizontu často vítězi.

DISCLAIMER: Tohle není investiční doporučení. Investujte na základě své znalosti, zkušenosti, délce investičního horizontu a dle vlastní averze ke ztrátě.