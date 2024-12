Týden tradera: Ze světa jdou pozitivní zprávy, trhy ale zatím přešlapují

Z geopolitiky přicházejí po delší době pro trhy dobré zprávy. Kdyby se k tomu našla cesta z války na Ukrajině, byl by to skutečně pozitivní nabídkový šok pro světovou ekonomiku.

I přes pozitivní zprávy z geopolitiky se trhy nastavily do určitého konsolidačního tempa. Libanon a Izrael se dohodly na podmínkách ukončení konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem. Zvyšuje se tak šance na brzké ukončení konfliktu rovněž s hnutím Hamás. Vodu čeřily především data z reálné ekonomiky – vývoj amerického HDP a jádrové inflace. Index S&P 500 se posunul směrem k 6100 bodů.

Nová data z americké ekonomiky dopadla poněkud smíšeně. Podle druhého zpřesnění americká ekonomika meziročně přidala 2,8 procenta, což bylo v souladu s očekáváním analytiků. Relativně silný růst odráží pokračující odolnost ekonomiky navzdory agresivnímu zvyšování úrokových sazeb americkou centrální bankou v letech 2022, 2023 o celkem 5,25 procenta. Jádrová inflace měřená PCE indexem dopadla v souladu s očekáváním analytiků, nicméně potvrdila, že inflace v USA je stále vzdálena inflačnímu cíli Fedu.

Ostrý start nového roku

Nové kolo obchodních válek je na startu. Trump v první den své vlády – 20. ledna – podepíše exekutivní příkaz k uvalení 25procentního cla na veškerý dovoz z Kanady a Mexika. „Toto clo zůstane v platnosti, dokud drogy, zejména fentanyl, a všichni nelegální cizinci nezastaví tuto invazi do naší země!“ napsal v prohlášení. Podobný osud čeká Čínu.

Do 20. ledna je tedy čas připravit možné dohody. V případě, že se to nepovede, budeme mít ostrý start nového roku. Celní politika míří na největší americké obchodní partnery. S tím, že Německo bude další na řadě. Nahrává to dlouhodobě silnějšímu americkému dolaru a úrokovým sazbám ve stylu „higher for longer“.

Termínové kontrakty na ropu WTI se posunuly níže pod 69 dolarů za barel poté, co v předchozí seanci ztratily i více než čtyři procenta. Pokles následoval po zprávách, že Libanon a Izrael se dohodly na podmínkách ukončení konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem, což zmírnilo obavy z možného narušení dodávek ropy na Blízkém východě. Následně zavládlo příměří, které bylo dlouho očekáváno.

Palestinské teroristické hnutí Hamás je rovněž připraveno uzavřít s Izraelem dohodu o příměří v Pásmu Gazy a o propuštění rukojmích. Po delší době tak z geopolitiky přicházejí pro trhy pozitivní zprávy, ještě kdyby se našla cesta z války na Ukrajině. To by byl skutečně pozitivní nabídkový šok pro světovou ekonomiku.

