Týden tradera: Akcie Tesly už zřejmě mají to nejhorší za sebou

Tento týden byl chudší co do makroekonomických dat, přesto některá z nich upoutala pozornost trhu. Největší reakce přišla v souvislosti s obavami ze zrychlení inflace v USA. Pokračovala také jednání mezi USA a Čínou ohledně exportu vzácných surovin a dalších témat v rámci nekončící obchodní války. Vyznění těchto rozhovorů bylo spíše poziční, bez konkrétního průlomu. Hlavní americký index S&P 500 se nicméně přiblížil historickým maximům a prakticky smazal dubnové ztráty.

V Londýně odstartovalo nové kolo rozhovorů mezi Spojenými státy a Čínou, zaměřené na vývoz vzácných zemin a pokročilých technologií. Tyto suroviny jsou klíčové pro výrobu polovodičů, baterií i vojenských systémů. Trhy zatím reagují pozitivně, ale dlouhodobé řešení závislosti na čínských dodávkách bude vyžadovat masivní investice do alternativních zdrojů a recyklačních kapacit v USA i EU.

Jednání skončila určitým kompromisem, který by měl odblokovat současnou situaci – týmy se dohodly na obecném rámci vycházejícím z dohody uzavřené před měsícem v Ženevě a z následného telefonátu prezidentů obou zemí. Tento návrh nyní poputuje ke schválení oběma lídrům. Zde může být opět napjatá situace – Trump pravděpodobně bude chtít více, ale spíše to on bude on, kdo bude muset ustoupit.

Pozitivní signál trhům vyslala meziroční míra inflace v USA. Ta se sice v květnu zvýšila na 2,4 procenta z dubnových 2,3 procenta, ale zůstala pod očekávanými 2,5 procenty. Jde o první nárůst po čtyřech měsících a stále se drží poblíž dvouprocentního cíle Fedu. Takový vývoj podle mého názoru otevírá prostor pro postupné uvolňování měnové politiky, aby méně brzdila ekonomiku, jejíž potenciál se v době globálních nejistot zřejmě snižuje.

Zajímavý signál vyslal také venture kapitálový fond Eight Roads, podporovaný rodinou Johnsonových (Fidelity), který odprodává svá technologická aktiva v Číně – a to se slevou 60 až 80 procent oproti vrcholům z předchozích let. Důvodem jsou narůstající geopolitická rizika, zásahy Pekingu do technologického sektoru a rostoucí regulační nejistota. Tento krok ukazuje, že i dlouhodobě orientovaní investoři začínají ztrácet důvěru v předvídatelnost čínského prostředí. Není divu – Čína čelí celé řadě problémů, ať už jde o realitní sektor, demografický vývoj nebo rostoucí napětí ohledně Tchaj-wanu.

Kolem Muska se opět dějí věci

Tesla zaznamenala 14procentní pokles ceny akcií po sérii kontroverzních výroků Elona Muska a náznaku, že by mohly být ukončeny některé vesmírné mise SpaceX. Pozdější ústupky a spekulace o blížícím se „příměří“ s Bílým domem sice trh uklidnily, ale někteří investoři – včetně Rosse Gerbera – varují, že Musk jedná stále více nepředvídatelně.

Volatilita Tesly tak zůstává vysoká a citlivá na osobní rozhodnutí CEO. Na druhou stranu se pomalu rozjíždí řada nových růstových projektů – oznámen byl například start projektu Robotaxi nebo dodávky aut bez řidiče. Akcie by tak mohly mít nejhorší za sebou a postupně obnovovat důvěru investorů. Přesto zůstává extrémně vysoké forward P/E, které se aktuálně pohybuje kolem 110násobku očekávaného zisku.