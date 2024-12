Google představil přelomový kvantový čip Willow

Americká společnost Google představila svůj nový kvantový čip, který podle ní dosáhl přelomových výsledků. V testech dokázal za pět minut vyřešit výpočetní úlohu, která by dnešním nejrychlejším počítačům zabrala více času, než kolik činí stáří vesmíru, uvedla firma. Čip podle ní zároveň dokáže výrazně omezit chybovost, která je jedním z největších problémů této technologie.

Vlastnosti subatomárních částic se vědci snaží ve výpočetní technice využít už několik desetiletí. Tentýž elektron se například může na velkou vzdálenost propojit s jinou částicí díky efektu kvantového zapletení, anebo může být ve stejnou chvíli na různých místech.

Zatímco tradiční výpočetní technika se spoléhá na bity, tedy na jedničky a nuly, kvantová výpočetní technika používá kvantové bity - qubity, které mohou být zároveň jednička i nula. Qubity jsou sice extrémně rychlé, ale náchylné k chybám, jelikož je může narušit i subatomární částice odněkud z vesmíru, uvedla agentura Reuters.

Kvantová korekce chyb

Čím více qubitů se na čipu nachází, tím více chyb může vznikat, což může čip degradovat na úroveň běžného počítače. Proto vědci od 90. let pracují na tzv. kvantové korekci chyb. Google nyní oznámil, že se mu podařilo propojit qubity čipu Willow tak, aby s jejich rostoucím počtem chybovost klesala. Společnost tvrdí, že dokáže chyby opravovat v reálném čase, což je podle ní klíčový krok k praktickému využití kvantových počítačů.

„Výkon čipu Willow je ohromující: provedl výpočet za méně než pět minut, který by jednomu z nejrychlejších současných superpočítačů trval 10^25 let (10 sextilionů let). Pro lepší představu: je to 10 000 000 000 000 000 000 000 000 let. Toto neuvěřitelné číslo výrazně překračuje známé časové škály ve fyzice i stáří vesmíru. Podporuje teorii, že kvantové výpočty probíhají v mnoha paralelních vesmírech, což je v souladu s myšlenkou multivesmíru, kterou poprvé představil fyzik David Deutsch,“ uvedla firma.

Ačkoli matematický problém, který vyřešila kvantová laboratoř Googlu v kalifornské Santa Barbaře, nemá praktické využití, firma doufá, že kvantové počítače jednou vyřeší problémy v medicíně či umělé inteligenci, na které jsou současné počítače krátké, uvedla agentura Reuters.

