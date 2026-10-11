Týden tradera: Americké indexy rostou, Francie se otřásá
I přes nebývalý růst výnosů dluhopisů dosáhly akciové trhy v USA nových maxim, jako by vyšší úroky znamenaly jistotu rychlejšího růstu ekonomiky. Zajímavý je rozdíl mezi indexy: zatímco S&P 500 a Nasdaq lámaly rekordy, opačný vývoj panuje u indexů citlivějších na sazby, jako jsou Dow Jones nebo index menších firem Russell. Obavy rostou z hlediska výnosů nyní zejména u Francie, která prochází otřesy, a nevypadá to, že by se měla situace zlepšit. Blíží se další dluhová krize v měnové unii?
Obnovený globální výprodej dluhopisů zvýšil výnosy amerických i evropských státních obligací, přičemž francouzské dluhopisy zaostávaly kvůli obavám o rozpočet. Americký desetiletý výnos během obchodování dosáhl 5,361 procenta, nejvýše od dubna 2002, třicetiletý vystoupal na 5,73 procenta a dvouletý se pohyboval kolem 4,954 procenta.
Danske Bank upozorňuje na možnost dalšího růstu dlouhodobých výnosů až k šesti procentům, protože investoři požadují vyšší prémii za držení dlouhého dluhu a trh musí absorbovat nabídku státních dluhopisů i emisí velkých technologických firem.
Pravděpodobnost zvýšení sazeb Fedem klesá
Pravděpodobnost říjnového zvýšení sazeb Fedu přitom podle článku klesla přibližně ze 70 procent na 22 procent, což ukazuje, že tlak na dlouhém konci křivky přetrvává i při nižším očekávání bezprostředního zpřísnění měnové politiky.
Investiční fond JSK Investments SICAV Simony a Jaromíra Kijonkových se zapojil do investičního kola britské společnosti MintNeuro, v němž firma získala pět milionů dolarů (asi 109 milionů korun) Londýnský spin-off Imperial College London vyvíjí specializované čipy pro neurální zařízení od implantátů po nositelnou elektroniku. Získané prostředky využije k uvedení produktů na trh, rozšíření dodávek předsériových čipů partnerům a posílení své pozice především v USA.
Fond Kijonkových investoval do britského vývojáře čipů pro neurotechnologie
Zprávy z firem
Investiční fond JSK Investments SICAV Simony a Jaromíra Kijonkových se zapojil do investičního kola britské společnosti MintNeuro, v němž firma získala pět milionů dolarů (asi 109 milionů korun) Londýnský spin-off Imperial College London vyvíjí specializované čipy pro neurální zařízení od implantátů po nositelnou elektroniku. Získané prostředky využije k uvedení produktů na trh, rozšíření dodávek předsériových čipů partnerům a posílení své pozice především v USA.
Navzdory růstu dluhopisových výnosů dosáhly S&P 500 a Nasdaq Composite 6. října nových závěrečných maxim kolem 7 819 a 27 600 bodů. Růst však není všude stejný. Nejstarší index Dow Jones zůstává přibližně 5,8 procenta pod svým rekordem, zatímco Russell 2000 asi devět procent.
Právě u menších firem a částí trhu citlivějších na drahé financování si vyšší sazby vybírají svou daň, zatímco technologické giganty dál podporuje optimismus kolem AI.
Francie pod tlakem dluhopisových trhů
Nicméně zajímavý příběh se odehrává rovněž v Evropě. Tady se sedmá největší světová ekonomika, Francie, dostává pod silný tlak dluhopisových trhů. Stát hospodaří se strukturálním schodkem přes pět procent HDP. Francouzský desetiletý dluhopis nyní nese přibližně 4,9 procenta ročně a spread vůči německému Bundu je kolem 140 bazických bodů.
V továrnách po celém světě dnes podle Mezinárodní federace robotiky pracuje rekordních pět milionů průmyslových robotů. Jen loni jich přibylo přes 600 tisíc a k tomu skoro čtvrt milionu servisních robotů pro sklady či úklid.
Robotů ve světě opět přibylo. Většinu nových si pořídila Čína
Názory
V továrnách po celém světě dnes podle Mezinárodní federace robotiky pracuje rekordních pět milionů průmyslových robotů. Jen loni jich přibylo přes 600 tisíc a k tomu skoro čtvrt milionu servisních robotů pro sklady či úklid.
Ve spreadu se nejvíce projevuje nedůvěra v politickou schopnost Francie stabilizovat veřejné finance. V následujícím roce přitom mají být emitovány nové dluhopisy za více než 340 miliard eur. Volba prezidenta, která zatím kvůli radikálům z obou částí politického spektra připomíná rozhodnutí mezi Skyllou a Charybdou, mnoho optimismu v této věci nenabízí.
Část trhů táhne boom AI
Trhy posiluje nadále vidina spojená se silným ekonomickým boomem AI. Tchajwanský výrobce čipů potěšil investory dalším růstem tržeb. TSMC zvýšila tržby za třetí čtvrtletí meziročně o 51procent na 1,49 bilionu tchajwanských dolarů, přibližně 46,7 miliardy dolarů, a překonala analytický odhad 1,46 bilionu.
SoftBank shání až 100 miliard dolarů na další sázku na umělou inteligenci. Peníze chce Masajoši Son získat od investorů z Perského zálivu a využít je na nákupy firem, které by následně proměnil pomocí AI.
Další megasázka na AI. SoftBank chce získat 2,2 bilionu
Money
SoftBank shání až 100 miliard dolarů na další sázku na umělou inteligenci. Peníze chce Masajoši Son získat od investorů z Perského zálivu a využít je na nákupy firem, které by následně proměnil pomocí AI.
Výsledky podporují očekávání pokračující poptávky po AI infrastruktuře, přestože investoři sledují rostoucí zadlužení sektoru a regulatorní překážky. Příznivý vývoj doplňují vyjádření AMD o silné poptávce v dalších letech, téměř devítinásobný růst provozního zisku Samsungu a překonání odhadů tržeb výrobcem AI serverů Hon Hai.
TSMC zároveň zvažuje expanzi v Texasu vedle plánovaných investic 265 miliard dolarů do areálu v Arizoně; severoameričtí zákazníci již představují více než 75 procent jejích celkových tržeb.
Zatím to vypadá, že přehřátá ekonomika tady s námi bude delší dobu, akcie jsou ale zatím odolné. Drahé peníze by jim ale měly v delším horizontu uškodit a z trhu některé rizikové sázky stáhnout.