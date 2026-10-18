Týden tradera: Inflace v USA zrychlila, burza se otřásla
V uplynulém týdnu se poprvé pořádně zachvěla i burza v USA. Americké akcie prudce klesaly poté, co se ukázalo, že americká inflace neklesá, ale zrychluje. Vedle toho začala oslabovat důvěra v umělou inteligenci, a s tím spojené investice, v reakci silně poklesly akcie investory milovaných „čipařů“. Hlavní americký index S&P 500 se vrátil blíže hodnotám kolem 7 700 bodů.
Americká inflace přinesla trhům nepříjemné překvapení a připomněla, že boj s cenovými tlaky ještě neskončil. Celkový index CPI v září meziročně zrychlil z 3,4 procenta na 3,7 procenta, zatímco analytici očekávali 3,6 procenta.
Meziměsíční růst dosáhl očekávaných 0,6 procenta oproti předchozím 0,4 procenta. Podstatnější zklamání však přišlo u jádrové inflace bez potravin a energií: místo očekávaného zpomalení na 0,2 procenta zůstala meziměsíčně na 0,3 procenta a meziročně zrychlila z 2,4 procenta na 2,6 procenta, rovněž nad konsensus.
Obavy z inflace a hory státních dluhů prohlubují výprodej na dluhopisovém trhu. Pod tlakem jsou zejména americké a britské akcie, ale i Evropa. Náklady na dluhopisy jsou nejvyšší za dvě dekády.
Nákaza na dluhopisovém trhu? Americký dluh je nejdražší za 23 let, a nejen on
Trhy
Obavy z inflace a hory státních dluhů prohlubují výprodej na dluhopisovém trhu. Pod tlakem jsou zejména americké a britské akcie, ale i Evropa. Náklady na dluhopisy jsou nejvyšší za dvě dekády.
Obavy se tak netýkají pouze drahé ropy, ale také vytrvalosti cenových tlaků v dalších částech ekonomiky. Index Nasdaq 100 v reakci poklesnul asi o dvě procenta.
Pochybnosti o investicích do AI rostou
Data posílila sázky na další zvyšování sazeb Fedu, i kdyby centrální banka v říjnu vyčkala. Inflační zklamání se navíc potkalo s rostoucími pochybnostmi o návratnosti investic do umělé inteligence a zasáhlo především výrobce čipů.
Výprodej z Wall Street se přenesl do Asie, kde jihokorejský Kospi podle ranních údajů ztrácel kolem devíti procent a Samsung i SK Hynix přibližně 11 procent. Nervozitu přitom doprovázel přesun peněz do amerických státních dluhopisů: po počáteční negativní reakci na CPI jejich ceny obrátily vzhůru a desetiletý výnos klesl k 5,10 procenta.
Výprodej technologických akcií nabírá na síle. Dvacet nejhodnotnějších firem z oblasti umělé inteligence a polovodičů přišlo od začátku týdne dohromady o více než bilion dolarů tržní hodnoty. Investory znervózňují vyšší úrokové sazby, dražší financování AI infrastruktury i rostoucí konkurence v čipovém sektoru.
Investoři začínají panikařit. Z AI akcií se během týdne vypařil bilion dolarů
Trhy
Výprodej technologických akcií nabírá na síle. Dvacet nejhodnotnějších firem z oblasti umělé inteligence a polovodičů přišlo od začátku týdne dohromady o více než bilion dolarů tržní hodnoty. Investory znervózňují vyšší úrokové sazby, dražší financování AI infrastruktury i rostoucí konkurence v čipovém sektoru.
Trh tak současně přeceňuje riziko přísnějšího Fedu a omezuje expozici vůči draze oceněným technologickým titulům, jejichž ceny jsou zvlášť citlivé na očekávání budoucích zisků.
Co se týče hrozby přehřátí ekonomiky a dopadu vyšších sazeb, samozřejmě nyní je brzy na to říci, zda se jedná o významnější tržní korekci, ale signály jsou velmi znepokojivé ze všech stran. Možná už začala výraznější tržní rotace, která by výnosy hlavních indexů do konce roku patřičně utlumila.
Útěcha od výrobce čipů
Určitou útěchu investorům mohly poskytnout solidní výsledky předního výrobce polovodičů TSMC. Firma vykázala za třetí čtvrtletí meziroční růst čistého zisku o 69 procent na 763,1 miliardy tchajwanských dolarů, přibližně 23,6 miliardy dolarů, a překonala průměrný odhad analytiků. Tržby vzrostly o 51 procent na přibližně 47 miliard dolarů, rovněž nad očekávání.
Boom umělé inteligence žene TSMC dál prudce vzhůru. Srpnové tržby tchajwanského výrobce čipů vyskočily meziročně o 53,3 procenta na zhruba 340 miliard korun. Firma přesto nestíhá uspokojovat poptávku, současně staví a vybavuje přibližně 20 továren a letos chce do rozšiřování výroby investovat přes bilion korun.
Čipový gigant pod tlakem AI boomu. TSMC staví 20 továren a pořád nemá dost kapacity
Zprávy z firem
Boom umělé inteligence žene TSMC dál prudce vzhůru. Srpnové tržby tchajwanského výrobce čipů vyskočily meziročně o 53,3 procenta na zhruba 340 miliard korun. Firma přesto nestíhá uspokojovat poptávku, současně staví a vybavuje přibližně 20 továren a letos chce do rozšiřování výroby investovat přes bilion korun.
Společnost pokračuje v rozšiřování výrobních kapacit a její letošní kapitálové výdaje mohou dosáhnout až 64 miliard dolarů. Jako výrobce nejpokročilejších čipů pro Nvidii a Apple představuje důležitý ukazatel skutečné poptávky po AI infrastruktuře.
Silné výsledky tak kontrastují se zhoršující se náladou investorů vůči sektoru, kde rostou obavy z návratnosti obrovských investic a jejich dlouhodobého financování.