Brněnský nápad zaujal cestovního obra. Expedia koupí Kiwi.com i s jeho receptem na letenky
Brněnské Kiwi.com prorazilo ve světě díky algoritmu, který cestujícím dokázal sestavit trasu i z letů aerolinek, jež spolu nespolupracují. Teď se na jeho koupi dohodla americká cestovní skupina Expedia. Obchod chce uzavřít do poloviny roku 2027. Kolik za českého prodejce letenek zaplatí, nezveřejnila.
Kiwi.com od roku 2019 ovládá americký investiční fond General Atlantic. Menšinový podíl drží spoluzakladatel Oliver Dlouhý. Pro Expedii, pod kterou patří také rezervační portály Hotels.com a Vrbo, má koupě brněnské firmy dvojí význam. Chce rozšířit nabídku letenek pro cestující i firemní partnery a posílit své postavení v Evropě.
Jedna cesta, několik aerolinek
Když Kiwi.com v roce 2012 vzniklo, našlo si na trhu místo díky vlastnímu algoritmu. Ten uměl vyhledat návazné lety různých dopravců a poskládat z nich cestu i v případech, kdy aerolinky samy takové spojení nenabízely. Právě tuto technologii chce Expedia využít.
Český Kiwi.com představil nový „Režim AI“, který má zjednodušit plánování cest. Uživatelé už nemusejí nastavovat složité filtry, stačí popsat, kam a jak chtějí jet. Firma reaguje na průzkum, podle něhož chce umělou inteligenci při plánování cest využívat téměř 60 procent evropských cestovatelů.
Kiwi.com nasazuje AI do vyhledávání cest. Dovolenou má najít podle běžné věty
Zprávy z firem
Český Kiwi.com představil nový „Režim AI“, který má zjednodušit plánování cest. Uživatelé už nemusejí nastavovat složité filtry, stačí popsat, kam a jak chtějí jet. Firma reaguje na průzkum, podle něhož chce umělou inteligenci při plánování cest využívat téměř 60 procent evropských cestovatelů.
„Spojením technologií Kiwi.com s velikostí a silou Expedia Group posílíme značku Expedia a postavení našeho firemního segmentu v oblasti letecké dopravy,“ uvedla generální ředitelka Expedie Ariane Gorinová. Dlouhý ve spojení vidí příležitost nabídnout technologii brněnského týmu většímu počtu cestujících po celém světě.
Ztrátu Kiwi výrazně snížilo, tržby ale klesly
Po propadu poptávky po létání za pandemie covidu-19 se Kiwi.com několik let potýkalo se ztrátou. V roce 2025 ji firma snížila z více než devíti milionů eur na 600 tisíc eur, tedy přibližně 14,8 milionu korun. Tržby jí přitom meziročně klesly o šest procent na 227 milionů eur, v přepočtu 5,6 miliardy korun.
Začátkem roku 2026 Kiwi.com oznámilo, že propustí zhruba 250 ze 700 zaměstnanců. Firma chce více využívat umělou inteligenci a automatizaci, aby zefektivnila provoz a zvýšila marži.
Expedia vznikla v roce 1996 jako divize Microsoftu. Dnes působí v 70 zemích, kde zprostředkovává mimo jiné rezervace ubytování, letenek, aut a zájezdů. Za fiskální rok 2025 skupina utržila 14,73 miliardy dolarů.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
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