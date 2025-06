Byznys výrobce hraček Hasbro skomírá, i kvůli Trumpovi. Podnik bude propouštět

Americký výrobce hraček Hasbro zruší tři procenta pracovních míst. Snaží se tak snížit náklady kvůli vyšším americkým clům na dovoz hraček z Číny, napsal list The Wall Street Journal (WSJ). Propouštění se dotkne asi 150 zaměstnanců. Podle výroční zprávy za finanční rok 2024 měla firma po celém světě 4985 zaměstnanců.

Mluvčí Hasbro Abby Hodesová agentuře Reuters řekla, že firma slaďuje strukturu se svými dlouhodobými cíli. K počtu propouštěných se však nevyjádřila. Hasbro odebírá zhruba polovinu svých hraček a her prodávaných ve Spojených státech z Číny. Firma nyní urychluje úsilí o diverzifikaci zdrojů a snížení svého napojení na Čínu. Přehodnocuje také své logistické trasy.

Obavy z globální obchodní války po zavedení cel americkým prezidentem Donaldem Trumpem na dovoz většiny zboží do USA zvýšily tlak na americký hračkářský průmysl, který se už potýkal se slabší poptávkou. Generální ředitel Hasbra Chris Cocks v dubnu varoval, že cla se v konečném důsledku promítnou do zvýšení spotřebitelských cen, ztráty pracovních míst a snížení zisků pro akcionáře.

V prosinci 2023 firma uvedla, že po celém světě zruší 900 pracovních míst. Téměř o rok později pak oznámila, že kvůli slabšímu prodeji sníží počet zaměstnanců o 15 procent.

Hasbro se zhruba tři roky potýká se slabou poptávkou po hračkách. Poslední čtvrtletní výsledky hospodaření firmy však překonaly očekávání díky přesunu k digitálnímu a licencovanému hernímu byznysu, který pomohl přilákat mladší zákazníky. Hasbro vyrábí například stolní hry, třeba Monopoly, ale i klasické hračky, jako jsou Transformers, Nerf a My Little Pony.

