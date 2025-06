Musk o své tesly už moc nestojí, oči má jinde

Jak je jeho zvykem, Elon Musk v posledním týdnu opět plnil novinové titulky a dominoval debatám na sociálních sítích. Jeho hádka s Donaldem Trumpem provázená šťavnatými výroky je asi u konce, protože Musk si posypal hlavu popelem a přiznal se, že to přehnal. Ať byla hádka s prezidentem jen divadlem pro veřejnost či opravdu vážně míněná, je otázka, každopádně výsledkem turbulentních pár týdnů je to, že Musk se skutečně stáhl zpět do Tesly. Jenom ne tak, jak by se čekalo.

Spojení Trumpa s Muskem totiž akciím Tesly těžce nesvědčilo. Angažmá jejího šéfa v ministerstvu efektivity DOGE, kde vyhazoval stovky tisíc lidí, vedlo k poklesu jeho popularity (což mimochodem házelo špatný stín i na Trumpa, a to on jako pravověrný populista nemá rád). Potažmo k poklesu akcií, protože investoři se jednak báli toho, že politikou zaneprázdněný CEO se firmě pořádně nevěnuje, druhak vznikala reálná obava, že pád do politické nemilosti jeho firmu může poškodit. Akcie klesly až o čtvrtinu a milenecká roztržka s Trumpem přišla za pět minut dvanáct.

Kdo by ale čekal, že se Musk vrací do Tesly kvůli tomu, aby zachraňoval prodeje osobních vozů, nedočkal by se. Musk je přese všechny kontroverze skutečný vizionář. Osobáky Tesla ho bavily, když jimi přetlačoval systém, když přišel s disrupcí na tradiční automobilový trh, udělal z Tesly miláčka davů a pomohl z elektromobility udělat novou normu. Zlé jazyky tvrdí, že Musk může i za rozmach elektromobility v Číně, neboť jeho šanghajská továrna vyučila asijskou velmoc v této technologii a Musk se tomu zas tak nebránil... Chce dostát pověsti vizionáře, takže ho zajímají tři další věci: autonomní doprava, humanoidní roboty a cesty do vesmíru - ty ale realizuje ve své jiné firmě, SpaceX.

Byznys Tesly se má posunout z továrny na osobní vozy do lídra v robotice. Robotické taxíky měly být představeny už dávno, termín se posouval a Tesle to škodilo. Musk nyní závazně ohlásil představení novinky na 22. června, nejprve budou taxíky jezdit v texaském Austinu, pak chce do Kalifornie. Nebyl by to Elon, kdyby neměl velké plány - koncem příštího roku chce provozovat statisíce samořiditelných taxíků po celém světě, s cenou asi deset korun za kilometr.

Za milion robota i auto

Takže, v jeho vizi budou lidé jezdit levnými robotaxi a práci za ně budou vykonávat domácí roboty. Model Optimus má postavu jako člověk a poradí si s věcmi jako obsluha u stolu, péče o děti či nemohoucí a drobnými domácími pracemi. Těchto robotů chce dle Muska Tesla vyrobit letos jen několik tisíc a potom rovnou miliardy. Prodávat se má za půl milionu korun a podle šéfa se má divize jejich výroby stát nejcennější součástí Tesly. Jako samořiditelné vozy mají jezdit levné Tesly, také za cenu zhruba 25 tisíc dolarů, které má automobilka začít masově vyrábět, ale také se zpožďují. Velké investice Tesla dává do vývoje platformy pro samořiditelnou dopravu na bázi umělé inteligence s názvem DoJo.

Všechna auta, co bude Tesla vyrábět, mají být operovatelné jako samořiditelné vozy. Člověk, co si levnou teslu koupí, ji v době, kdy ji nebude používat sám, prý bude moci zapojit do systému typu Uber a nechat ji vydělávat. Prý už v druhé půli příštího roku takto budou jezdit miliony tesel.

Investoři Muskově fantazii věří. Přes letošní pokles ceny jsou akcie relativně drahé, právě proto, že tak třicet procent z hodnoty jde za očekáváními Muskovy geniality a zářné budoucnosti. První auta prý autonomně dojedou z výrobní linky k zákazníkovi domů 28. června, na narozeniny šéfa Tesly. Jak dokázal mockrát, smysl pro drama mu nechybí.

Takže, sečteno podtrženo, Tesla se pod vedením Muska rychle mění. Jako se i jeho působením zásadně změnila za poslední půlrok Amerika. Největší obavy kolem novinek v Tesle panují kolem toho, jestli jsou vozy pro samostatnou jízdu dostatečně vyspělé, zda nezpůsobí lidem velké škody - tedy jde o bezpečnost celého podniku. Totéž vlastně platí i pro Ameriku.