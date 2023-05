Do popředí se dere levný sodík. V bateriích by mohl nahradit drahé lithium

Poptávka po kvalitních nabíjecích bateriích, ať už v mobilních telefonech nebo elektromobilech, zvyšuje zájem o lithium, které je jejich nejdražší součástí. Výzkumníci tedy samozřejmě zkoumají možnosti jeho nahrazení. V posledních měsících se do popředí prodírá sodík. Jeho razantní tažení právě teď přichází z Číny.

V březnu oznámila čínská automobilka JAC Motors, že ve spolupráci s čínskou pobočkou koncernu Volkswagen připravila první elektromobil na světě, který je poháněn energií z baterie, v níž je místo lithia levnější a snadno dostupný sodík. Tyto baterie vyrábí jiná čínská společnost HiNa Battery. Dojezd představeného malého osobního automobilu má být až 250 kilometrů na jedno nabití.

O měsíc později, v dubnu, sdělil největší čínský výrobce baterií pro elektromobily, společnost CATL, že se chystá uvést na trh vlastní baterii obsahující sodík, a to ve vozidle čínské státem vlastněné automobilky Cherry.

Náhrada je větší a těžší

Lithium-iontové baterie mají svůj název od toho, že se v nich ionty lithia pohybují z jedné strany baterie na druhou, zatímco elektrony proudí obvodem a napájejí zařízení. Náhrada lithia sodíkem není něčím úplně neznámým. Na různých podobách této záměny pracují vědci i průmyslové firmy už dlouhá léta. Až donedávna však naráželi na to, že sodík-iontové baterie se rychle opotřebovávají a je v nich nižší hustota energie.

Což mimo jiné znamená, že na uložení stejného množství energie musí být sodíková baterie větší a těžší než při použití lithia. Při stejných rozměrech nabízí menší dojezd. To ji pochopitelně znevýhodňuje.

Nicméně vývoj výrazně pokročil. Významně k němu přispěl i profesor Ženevské univerzity českého původu Radovan Černý, který loni oznámil, že se svým týmem vylepšil sodíkovou baterii tím, že do ní dal pevný elektrolyt namísto obvyklého kapalného.

A teď se iniciativy chytili čínští výrobci. A jako první nezůstávají u konceptů, ale chystají sériovou výrobu.

Pro mobily ne, pro záložní napájecí zdroje ano

Čínské společnosti zachovávají orientální zdrženlivost a neprozrazují konkrétnější technické podrobnosti o svých bateriích. Natož aby se svěřily s časovými plány jejich výroby. Na žádosti o komentář nereagují, konstatuje renomovaný časopis MIT Technology Review.

Stále však platí dřívější poznatek o větší velikosti a hmotnosti sodíkových baterií. Uplatnění v malé elektronice, třeba v mobilních telefonech, se tedy nejeví jako příliš pravděpodobné. Zato různé záložní napájecí zdroje v domácnostech, firmách nebo v elektrické síti se zdají být ideálním odběratelem, protože u nich na velikosti a hmotnosti až zas tolik nezáleží.

U elektromobilů je zatím otazník. Dá se čekat, že odběratelem by mohly být dodávkové vozy, případně osobní automobily jezdící jen po městě. U nich každodenní dojezd není příliš velký, takže i méně vydatná baterie postačí. U běžných osobních automobilů zůstávají lithiové baterie velkým konkurentem. Ale výzkumy pokračují a možné vylepšení baterií nelze vyloučit.

Technologie podle potřeby

Vyhrají baterie se sodíkem nad bateriemi s lithiem?

Sodík se dá získat ze zcela běžné kuchyňské soli, a je výrazně levnější. Je však stále základem horších baterií, než jaké nabízí lithium.

Lithia je v zemské kůře kolem 88 milionů tun, což by mělo stačit pro miliardy elektromobilů. Ovšem v ekonomicky efektivním množství se vyskytuje jen na některých místech světa (i v Krušných horách). Poptávka po něm drží ceny tohoto prvku nahoře a láká těžaře, aby spustili novou těžbu, což ovšem vyžaduje pracně získávat povolení a budovat nové doly. To otevírá časový prostor pro výrobce sodíkových baterií, aby zlepšili jejich kvalitu.

Možná na konci nebude jeden vítěz, ale více technologií, které každá podle svých možností pokryjí odpovídající kus poptávky.