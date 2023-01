Michal Šnobr: Postup státu při zestátňování ČEZ je absolutně skandální

Jsem strašlivým způsobem zklamán, že s plánem zestátnit nejhodnotnější část ČEZ zcela protizákonným způsobem přišla vláda, která by měla být konzervativní a měla by ctít hodnoty, jako je soukromý majetek či právní stát, říká menšinový akcionář polostátní energetické společnosti Michal Šnobr. Plán vlády nyní negovala legislativní rada vlády. Jak bude vláda dál postupovat, zatím není jasné. Podle Šnobra by zákon tak, jak je nyní připravován, stejně soudy zrušily.

Co říkáte jako minoritní akcionář ČEZ záměru vlády zestátnit tuto společnost?

Vlastně to není zestátnění, ale rozdělení ČEZ. Zestátnit by se měla jeho nejvýznamnější část, a to po všech směrech. Jak z pohledu tvorby zisku, tak z pohledu hodnoty majetku. Tedy ta výrobní. Zbytek firmy, říkám tomu odpad, jako je ESCO a podobně, by pravděpodobně měl zůstat akcionářům.

Je absolutně skandální, jakým způsobem stát postupuje. Je tu samozřejmě právo rozhodnout o rozdělení společnosti. Na druhou stranu, zákonná úprava jasně říká, za jakých podmínek to může být uskutečněno. Což je při souhlasu devadesáti procent všech akcionářů, nikoliv 85 procent přítomných. To není žádný český výmysl, to platí v rámci celé Evropy. Je to původní transkript evropského práva do našeho obchodního práva. V případě největší evropské energetiky, společnosti EdF, řeší francouzská vláda úplně stejný problém se stejnými strategickými zájmy, na stejném trhu s elektřinou. Postupuje podle tohoto zákona. Nařídila odkup akcií, a až když měla přes devadesát procent, uvažuje o vytěsnění.

Pro mě je skandální způsob, forma, jakou stát postupuje. Celé se to řeší jakýmsi přílepkem, stejně jako windfall tax. Přílepek neprošel připomínkovým řízením, byl na poslední chvíli přidán do novely zákona o přeměnách, ke které se všechny strany už vyjádřily. Nakonec to nyní zastavila legislativní rada vlády. Připadá mi to nehorázné i z důvodu, že je to prokazatelný „lex ČEZ“, tedy zákon pro jedinou společnost v zemi. Jsem strašlivým způsobem zklamán, že to někdo myslí vážně. Zvlášť, pokud jde o vládu, která by měla být konzervativní a má v čele premiéra, který by měl ctít hodnoty, jako je soukromý majetek či právní stát.

Myslíte, že odmítnutí „přílepku“ legislativní radou vlády je definitní konec záměru zestátnit část ČEZ?

To je strašně těžké odhadnout. Chtělo by to vidět závěr legislativní rady vlády. Žádný vládní představitel se k tomu zatím nevyjádřil. Vyjádřili se zatím pouze členové legislativní rady, a to dílčím způsobem. V jedné nebo dvou větách. Pochopil jsem, že největší problém není v novele zákona o přeměnách. Rada upozornila na protiústavnost toho přílepku ve smyslu, že jde o účelový krok, který řeší jedinou společnost a popírá právo na soukromé vlastnictví. Může se stát, že vláda bude ignorovat svůj klíčový poradní orgán a bude to tlačit dál. Tím by podstupovala gigantická rizika z pohledu škod.

Jste menšinový akcionář ČEZ. Jak byste postupoval, pokud by vláda tento záměr nakonec prosadila?

Na to vůbec nedokážu odpovědět. Jsme postaveni před krok, o kterém jsme si mysleli, že vláda nikdy nemůže udělat. Nikdo nečekal, že se zrovna tahle vláda poníží na takovou úroveň. Komunisté jsou naprostí břídilové ve smyslu, k jaké formě se vláda v tomto případě odhodlala. Vzhledem k účelovosti hrozí, že i kdyby takový zákon vešel v platnost, bude zrušen. Všechny zákony, které byly určeny pro jednu firmu, byly zrušeny. Možná skutečnost, že to uteklo a teď se to veřejně řeší, přispěje k tomu, že z toho vláda vycouvá.

Energetická krize je za námi

Co vlastně vláda sleduje tímto přílepkem?

Jde o získání stoprocentní kontroly kvůli tendru na dostavbu Dukovan. Tendr na Dukovany, a říkám to už deset let, na současném akcionářském půdorysu realizovat nejde. V celé Evropě to všichni pochopili a všechny tendry jedou v módu stoprocentní státní společnosti. Ať už je to Francie, Polsko, Finsko, Maďarsko, Bulharsko nebo Rumunsko. Jediná země, která tuto situaci zatím nepochopila, je Česká republika. To je hlavní problém. A je o to naléhavější, že judikaturní fáze tendru už začala. Vláda ji spustila, a až teď řeší, jak v tendru pokračovat. V ČEZ tendr pokračovat nemůže.

Takže vůbec nejde o kontrolu státu nad cenami elektřiny?

Samozřejmě o ceny elektřiny také jde, ale až v druhém řádu. A ani tak by to nebylo jednoduché, protože pořád jsme na evropském trhu. Máme společné ceny elektřiny s okolními zeměmi. Státní zásah by musela schválit Evropská komise. A víme, jak složitá otázka to byla, když Maďaři projednávali Pacs a elektřinu z této elektrárny. Museli se zavázat ke speciálním paktům u části výroby.

Je tedy současné zastropování cen energií účinné řešení? Jediné, které bylo na stole?

Energetická krize je za námi. Tržní ceny pro rok 2024 a dál jsou v tomto okamžiku u plynu i u elektřiny hluboko pod stropy. Očekává se, že v průběhu letošního roku se zase rozproudí klasický trh. Spotřebitelé i firmy budou mít příležitost uzavírat fixy u elektřiny i u plynu na další roky zcela mimo stropy. Dá se počítat s tím, že rokem 2023 skončí opatření jako windfall tax. S vysokou pravděpodobností už rozpočet na rok 2024 nebude potřebovat příjmy, které by kryly náklady energetické krize.

