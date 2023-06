Poptávka po ropě je téměř za vrcholem. Příští rok ji zabrzdí elektromobily a touha po čisté energii

Růst poptávky po ropě, který se dostavil díky oživení po pandemii, v letošním roce skončí. Výhled světové ekonomiky a přechod na čistší paliva totiž poptávku od roku 2024 omezí. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to uvedla Mezinárodní agentura pro energii. Agentura také poprvé předpovídá vrchol světové poptávky "před koncem desetiletí".

„„Posun k ekonomice čisté energie nabírá na tempu, přičemž vrchol celosvětové poptávky po ropě je v dohledu před koncem tohoto desetiletí. Elektromobily, energetická účinnost a další technologie totiž postupují,” cituje agentura Reuters výkonného ředitele Mezinárodní agentury pro energii. (IEA) Fatiha Birola.

Světová poptávka po ropě se v letošním roce zvýší o 2,4 milionu barelů denně na rekordních 102,3 milionu barelů denně, uvedla IEA. Agentura ale očekává, že ekonomické tlaky v příštím roce sníží růst na 860 tisíc barelů denně a že větší používání elektrických vozidel povede ke stlačení růstu na 400 tisíc barelů v roce 2028, a to při celkové poptávce 105,7 milionu barelů denně.

Poptávka po ropě ze spalovatelných fosilních paliv, s výjimkou biopaliv, po petrochemických surovinách a dalším neenergetickém použití, je nastavena na vrchol 81,6 milionu barelů denně v roce 2028, dodala agentura.

