Francie otevírá první z gigatováren. Paříž stupňuje závod o přilákání výrobců automobilů

Francie slavnostně zahajuje provoz první továrny na výrobu baterií do aut, takzvané gigafactory. Asijské a evropské firmy plánují postavit na severu země celkem čtyři taková zařízení, napsala agentura Reuters. Paříž stupňuje závod s ostatními evropskými vládami o přilákání globálních výrobců automobilů, kteří se snaží přiblížit dodávky komponentů pro elektrická vozidla jejich hlavním trhům.

Reklama

Vývoj společnosti Automotive Cells Company (ACC), společného podniku firem Stellantis, Mercedes a TotalEnergies, zahrnuje celkovou investici v objemu dvou miliard eur (47 miliard korun). Francouzský stát a místní úřady poskytly téměř polovinu.

Dříve symbol levného šuntu. A teď je Čína poprvé největším světovým vývozcem aut Money Čína předstihla Japonsko na pozici největšího světového vývozce aut. V prvním čtvrtletí Čína vyvezla podle oficiálních statistik 1,07 milionu vozů, což je meziročně o 58 procent více. Z Japonska putovalo na světové trhy 954 185 automobilů, o šest procent více než ve stejném období loni, píšezpravodajský server BBC. ČTK Přečíst článek

„Nový závod ACC představuje klíčový milník v transformaci Evropy, aby byl automobilový průmysl odolnější, konkurenceschopnější a udržitelnější, a to i v éře elektřiny,” řekl před inaugurací generální ředitel automobilky Mercedes-Benz Ola Källenius.

Volkswagen postaví gigafactory na baterie v Kanadě. O továrně v Česku se rozhodne třeba až za dva roky Zprávy z firem Německá automobilová skupina Volkswagen postaví svou první továrnu na baterie pro elektromobily v Severní Americe v kanadské provincii Ontario. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení. Bude tak míst přístup k dotacím vlády Spojených států, které vyžadují, aby se baterie do elektromobilů vyráběly ze severoamerických materiálů. S rozhodnutím o umístění nové továrny na baterie v Evropě firma zatím nespěchá, řekl podle agentury DPA člen představenstva Thomas Schmall. Jedním z kandidátů na výstavbu nové gigafactory je i Česká republika. ČTK Přečíst článek

Závod zahájí výrobu lithium-iontových baterií koncem tohoto roku s počáteční kapacitou 13 gigawatthodin (GWh), která se pak zvýší přibližně na 40 GWh. To je dost pro asi 500 tisíc aut ročně. Očekává se, že do roku 2030 pomůže vytvořit až 2000 pracovních míst, uvedly společnosti a regionální úřady, píše agentura Reuters.

První ze čtyř

Plány na výstavbu gigafactory v severním francouzském regionu kolem přístavu Dunkerque už oznámila i tchajwanská společnost ProLogium a čínská Envision AESC. Automobilka Renault pak v oblasti výroby baterií pro své prémiové elektrické modely navázala partnerství s místním start-upem Verkor.

Martin Jahn: Evropa není jedničkou v inovacích. Tradiční evropské automobilky ale pořád drží silné trumfy Leaders Mnozí lidé sice rádi opakují, že v českém autoprůmyslu jsou samé montovny, ale právě toto odvětví je největším investorem do aplikovaného výzkumu a vývoje v zemi. Člen představenstva Škody Auto Martin Jahn, který stojí také v čele českého Sdružení automobilového průmyslu, poukazuje na jeho vysokou přidanou hodnotu. „Kdyby tuzemské firmy neinvestovaly do vývoje, už by tu dávno nebyly,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz. Jan Žižka Přečíst článek

Evropa do značné míry závisí na bateriích pro elektromobily vyrobených v Asii. Jednotlivé státy nabízejí různé pobídky, aby toto odvětví nastartovaly. Naléhavější záležitostí se to stalo, když Spojené státy loni schválily zákon o snížení inflace za 430 miliard dolarů (9,5 bilionu korun), který zahrnuje velké daňové dotace na snížení emisí uhlíku a zároveň na podporu místní výroby.

Velké automobilky přijdou v USA o daňové úlevy pro elektromobily. S jednou výjimkou Money Elektromobily značek Volkswagen, BMW, Nissan, Rivian, Hyundai a Volvo přijdou ve Spojených státech po pondělním zpřísnění podmínek o daňovou úlevu 7500 dolarů (kolem 160 800 korun). S odvoláním na nová pravidla o tom informovalo americké ministerstvo financí. Cílem těchto pravidel je zbavit USA závislosti na Číně v oblasti dodavatelských řetězců baterií pro elektromobily, připomíná Reuters. ČTK Přečíst článek

Francouzský prezident Emmanuel Macron, který osobně loboval za zajištění alespoň jedné gigatovárny v regionu Dunkerque, stanovil cíl výroby dvou milionů elektrických vozidel vyrobených ve Francii do roku 2030.