VW dá během pěti let do baterií a digitalizace 180 miliard eur

Elektromobilita a digitalizace. To jsou hlavní investiční plány koncernu Volkswagen. V příštích pěti letech, tedy od letošního roku do roku 2027, si na tyto oblasti chce z investičního rozpočtu vyčlenit asi 180 miliard eur (4,3 bilionu korun).

Plány Volkswagenu počítají s tím, že v roce 2025 bude mít každý pátý automobil prodaný skupinou čistě elektrický pohon a do roku 2030 každý druhý. I proto chce koncern investovat značné sumy do výstavby továren na bateriové články a do surovin. Dceřiná společnost PowerCo zodpovědná za baterie chce postupně do roku 2030 přesáhnout hranici ročních tržeb ve výši 20 miliard eur (476 miliard korun).

V následujících pěti letech počínaje letoškem chce koncern do digitalizace a techniky pro elektrovozy investovat asi 180 miliard eur (4,3 bilionu korun). Finanční a provozní ředitel skupiny Volkswagen Arno Antlitz uvedl, že silná finanční pozice společnosti by jí měla umožnit pokračovat v těchto investicích i v „náročném ekonomickém prostředí”.

Škodě Auto zejména kvůli válce na Ukrajině klesl zisk o dvě pětiny. I tak vydělala miliardy Zprávy z firem Provozní zisk automobilky Škoda Auto v loňském roce klesl o 42 procent na 628 milionů eur (téměř 15 miliard korun). Výsledky negativně ovlivnil rusko-ukrajinský konflikt. Tržby se zvýšily o 18,5 procenta na 21 miliard eur (499 miliard korun). Ve své výsledkové zprávě to oznámil mateřský koncern Volkswagen. ČTK Přečíst článek

Koncernu podle dnes zveřejněné výroční zprávy za loňský rok vzrostl čistý zisk meziročně o 2,6 procenta na 15,8 miliardy eur (375,3 miliardy korun). Tržby vzrostly o 11,6 procenta na více než 279 miliard eur (6,6 bilionu korun).

Důraz na elektrifikaci zmínil i generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume. „Rok 2022 byl pro skupinu Volkswagen důležitý. Navzdory mimořádně nepříznivým podmínkám jsme pokročili s naší strategií. Podíl bateriových elektrických vozů činil na celkových dodávkách rekordních sedm procent,” řekl Blume. Uvedl, že na tento výsledek chce skupina letos navázat rozšířením modelových řad. „Fiskální rok 2023 bude rozhodující pro plnění strategických cílů a pro urychlení pokroku v celé skupině,” dodal.

Volkswagen postaví gigafactory na baterie v Kanadě. O továrně v Česku se rozhodne třeba až za dva roky Zprávy z firem Německá automobilová skupina Volkswagen postaví svou první továrnu na baterie pro elektromobily v Severní Americe v kanadské provincii Ontario. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení. Bude tak míst přístup k dotacím vlády Spojených států, které vyžadují, aby se baterie do elektromobilů vyráběly ze severoamerických materiálů. S rozhodnutím o umístění nové továrny na baterie v Evropě firma zatím nespěchá, řekl podle agentury DPA člen představenstva Thomas Schmall. Jedním z kandidátů na výstavbu nové gigafactory je i Česká republika. ČTK Přečíst článek

Dočká se Česko své gigafactory?

Státy ve střední a východní Evropě nyní čekají na rozhodnutí Volkswagenu, kde postaví svou další bateriovou továrnu. Zájem o ni má i Česká republika, která nabízí lokalitu Líně u Plzně. Člen představenstva Thomas Schmall v pondělí řekl, že s rozhodnutím není nutné spěchat, protože potřeby koncernu jsou prozatím v Evropě pokryty. V Evropě již Volkswagen vybral tři místa pro tyto takzvané gigafactory, a to v severním Švédsku, Německu a ve Španělsku.

Současně s rozvojem eletromobility bude Volkswagen nadále investovat do spalovacích motorů. Vrchol ale nastane již v roce 2025, poté objem investic bude klesat.

Stanislav Šulc: Volkswagen zahájil ústup z Česka. Nemáme mu co nabídnout Názory Po roce handrkování o možném vystavění obří fabriky na baterie do elektrovozů na Plzeňsku řekl Volkswagen definitivní „V tuto chvíli ani náhodou“. Podle Financial Times se totiž německá firma rozhodla namísto střední Evropy investovat v USA. Pro český průmysl to je obří rána, která může v příštích letech způsobit obří rozpočtové ztráty. Stanislav Šulc Přečíst článek

Zisk před úroky a zdaněním, který je důležitým ukazatelem úspěšnosti Volkswagenu, meziročně stoupl o 12,5 procenta na 22,5 miliardy eur (534,7 miliardy Kč). Tento výsledek označil koncern jako robustní a uvedl, že k nárůstu zisku ve všech skupinách značek přispěl především lepší mix ve skupinách značek Premium a Sport, což jsou prémiové a luxusní vozy, a silnější pozice skupiny značek Volume.

„Skupina značek Volume i přes mírný pokles na 4,1 milionu dodávek v roce 2022 zaznamenala nárůst provozního zisku před započtením zvláštních položek na čtyři miliardy eur (95 miliard korun),” uvedl koncern. V roce 2021 činil tento zisk před zdaněním a úroky 3,5 miliardy eur (83,2 miliardy korun).

Součástí skupiny Volume, tedy značek určených pro masový trh, jsou mimo jiné VW, Seat či Škoda. Provozní zisk automobilky Škoda Auto v loňském roce klesl o 42 procent na 628 milionů eur (téměř 15 miliard korun), výsledky negativně ovlivnily dopady ruské invaze na Ukrajinu.

Značka osobních vozů VW loňský rok uzavřela s provozním ziskem 2,6 miliardy eur (62 miliard korun), což bylo meziročně o 22,5 procenta více. Této automobilce se dařilo i v tržbách, které vzrostly o 8,7 procenta na 73,8 miliardy eur (1,8 bilionu korun).