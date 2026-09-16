OpenAI za více než 1,2 bilionu dolarů? Investoři otevřeli jednání o dalším financování
Investoři chtějí do OpenAI vložit další peníze. Tvůrce ChatGPT jedná o financování, které by jeho hodnotu vyšvihlo nad 1,2 bilionu dolarů. Firma by díky tomu mohla odložit vstup na burzu a získat prostředky na další akvizice.
OpenAI může před vstupem na burzu získat další miliardy dolarů. Tvůrce ChatGPT vede předběžná jednání s investory o novém kole financování, které by společnost ocenilo na více než 1,2 bilionu dolarů. Rozhovory podle informací agentury Bloomberg iniciovali samotní investoři. OpenAI se zatím nerozhodla, zda další kapitál skutečně přijme.
Ve hře je především načasování burzovního debutu. Generální ředitel Sam Altman už dříve uvedl, že dlouho očekávaný vstup OpenAI na burzu se letos neuskuteční. Pokud by firma získala nové financování, mohla by si podle zdroje obeznámeného s jednáními dovolit odložit IPO ještě o jedno až dvě čtvrtletí, aniž by se musela vzdát přístupu k dalším penězům.
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Miliardy na akvizice i větší prostor před burzou
Další kapitál by OpenAI mohl využít také k nákupu firem. Za akvizice startupů už utratila miliardy dolarů. K jejím nejvýraznějším nákupům patří společnost io, zaměřená na zařízení s umělou inteligencí, za níž stojí bývalý designér Applu Jony Ive. OpenAI převzala také Astral, který vyvíjí programátorské nástroje pro Python.
Případné ocenění nad 1,2 bilionu dolarů by bylo důležitým číslem také v souboji s Anthropicem. Hlavní konkurent OpenAI a tvůrce chatbota Claude získal v květnu financování při ocenění 965 miliard dolarů, včetně nově vložených peněz. Pokud by se nynější jednání OpenAI proměnila v dohodu za diskutovaných podmínek, její ocenění by tuto hranici překonalo.
OpenAI současně zkoumá, jaké informace může před plánovaným IPO sdílet s investory na soukromém trhu. O předběžných jednáních jako první informoval deník Financial Times. Podle něj by nové kolo umožnilo dlouhodobým investorům navýšit jejich podíly ještě předtím, než se akcie firmy začnou veřejně obchodovat.
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O investory usiluje také Anthropic
Na burzu se připravuje i Anthropic. Pro svůj debut si podle informací Bloombergu vybral Nasdaq a nabídka by se mohla uskutečnit už v říjnu. Firma chce získat nejméně tolik kapitálu jako SpaceX, která při červnovém vstupu na burzu vybrala rekordních 86,3 miliardy dolarů.
Pro OpenAI tak další soukromé financování představuje jednu z možností, jak si zajistit kapitál a větší volnost před očekávaným IPO. Zatím však jde pouze o předběžné rozhovory: o jejich výsledku ani o konečném termínu vstupu na burzu rozhodnuto není.
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