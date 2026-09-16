Čtyřka je zpátky. Nejlepší spořicí účty v září 2026
Ještě nedávno to vypadalo, že čtyřprocentní úroky na spořicích účtech pomalu zmizí. Teď se vracejí. Banky po červnovém zvýšení sazeb ČNB znovu přitápějí pod úročením vkladů a špička trhu se v září posunula nad čtyři procenta. Nejlepší nabídka už začíná číslem 4,30. A zvyšování pokračuje. Ve středu vylepšila spoření také Air Bank. Jenže čím vyšší sazba, tím častěji čeká na klienta nějaké „ale“.
Banky na červnové rozhodnutí České národní banky reagovaly postupně už v průběhu léta. Nejvýraznější posun ale zatím přineslo září. UniCredit Bank od začátku měsíce zvýšila maximální sazbu na svém spořicím účtu z 3,70 na 4,30 procenta a dostala se do čela trhu. Nad čtyřmi procenty se drží také Creditas, mBank, Raiffeisenbank a Trinity Bank. Akční sazbu 4,06 procenta má také Partners Banka, a to pro klienty, kteří se zapojí do doporučovací akce (viz kompletní žebříček spořicích účtů níže).
To, že v bankách je kolem spoření znovu živo, potvrzuje i čerstvá zpráva z Air Bank. Ta od středy 16. září, mění úročení spořicího účtu. Klienti, kteří budou pravidelně spořit, nově získají až 3,20 procenta ročně do 300 tisíc korun. Vklady nad tuto částku banka úročí dvěma procenty. „Pravidelnost je nejjistější cesta k vlastním úsporám, proto bonusovou sazbou podporujeme každého, kdo si peníze pravidelně odkládá a necháváme na něm, jakým způsobem,“ uvedl Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace v Air Bank.
Na první pohled tedy začíná být na spořicích účtech znovu dobře. Druhý pohled je potřeba věnovat drobnému písmu. Nejvyšší sazby totiž banky často podmiňují používáním běžného účtu, platbami kartou nebo investováním. Kdo nechce nic hlídat, musí se většinou spokojit s nižším úrokem.
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TOP 5 spořáků: Kde vám dají nejvíc
Novým lídrem je UniCredit Bank. Od 1. září nabízí na Účtu na spoření maximálně 4,30 procenta ročně pro částku do 500 tisíc korun. Na takovou sazbu ale nestačí peníze pouze uložit.
Klient musí během měsíce alespoň desetkrát zaplatit debetní kartou a zároveň investovat. U pravidelné investice je minimem 2000 korun měsíčně, alternativou je jednorázová investice alespoň 50 tisíc korun. V pásmu od 500 tisíc do dvou milionů korun klesá sazba při splnění podmínek na tři procenta.
Kdo investovat nechce, může získat čtyři procenta do půl milionu. Potřebuje opět deset plateb kartou a k tomu příchozí platby alespoň 20 tisíc korun za měsíc. Pokud podmínky nesplní, sazba se propadne na pouhých 0,01 procenta. Aktuální úročení banka vyhlásila pro období od 1. září do 1. listopadu 2026. UniCredit sice nabízí nejvyšší úrok na trhu, současně ale patří k účtům, u nichž je potřeba nejvíc hlídat podmínky.
Jen těsně za ní zůstává Banka Creditas se Spořicím účtem TOP. Do 500 tisíc korun nabízí základní sazbu 3,25 procenta, kterou lze zvýšit na 4,25 procenta ročně. Podmínkou je investovat alespoň 3000 korun měsíčně, případně už mít u banky investice v hodnotě nejméně 300 tisíc korun. Zajímavá je ale i nabídka pro klienty, kteří investovat nechtějí: při příchozích platbách alespoň 20 tisíc korun měsíčně a deseti platbách kartou dostanou rovná čtyři procenta.
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Creditas navíc relativně dobře úročí peníze nad základní limit. Část vkladu převyšující 500 tisíc korun nese 3,3 procenta bez dalších podmínek a bez horního omezení zůstatku.
Třetí příčku drží mBank s mSpořicím účtem Plus a maximem 4,21 procenta ročně. Pro nové majitele účtu má jednu příjemnou vlastnost: první tři měsíce dostanou zvýhodněnou sazbu automaticky. Potom už banka vyžaduje aktivitu. Na běžný účet mKonto musí za měsíc přijít alespoň 15 tisíc korun a klient musí nejméně pětkrát zaplatit kartou.
Úročení je rozdělené do pásem. Prvních 250 tisíc korun nese 4,21 procenta, část od 250 do 500 tisíc 4,01 procenta, mezi půl milionem a třemi miliony 3,41 procenta a peníze nad tři miliony 3,21 procenta. mBank na svém webu uvádí, že tyto sazby platí do odvolání, minimálně však do 30. září 2026.
Raiffeisenbank nabízí na Bonusovém spořicím účtu maximálně 4,20 procenta ročně do 500 tisíc korun. Sazba se skládá ze základního úročení a dvou bonusů. Pro čtyři procenta musí klient alespoň desetkrát za měsíc zaplatit kartou. Další dvě desetiny procentního bodu dostane, pokud pravidelně investuje alespoň 500 korun měsíčně do podílových fondů, případně hodnota jeho investičního portfolia u banky dosahuje alespoň 400 tisíc korun. Kdo tedy investovat nechce, může při deseti platbách kartou zůstat na stále velmi konkurenceschopných čtyřech procentech.
Pětici uzavírá Trinity Bank s Narozeninovým spořicím účtem. Nabízí 4,08 procenta ročně do 500 tisíc korun, částka nad půl milionu se úročí 3,30 procenta bez horního limitu. Ve srovnání s konkurenty je podstatné, že klient nemusí desetkrát platit kartou, posílat na běžný účet výplatu ani investovat. Nabídka je však určena pro nový účet s novým vkladem. Za nový vklad banka považuje nové peníze přivedené do Trinity Bank.
Banka současně výslovně garantuje sazby 4,08 a 3,30 procenta do konce letošního roku. U stávajících majitelů Narozeninového spořicího účtu zvýšila sazbu automaticky. Právě jednoduchost podmínek může z Trinity udělat pro část střadatelů zajímavější variantu než honba za několika desetinami procentního bodu navíc.
Pokud bude někdo spoléhat jen na státní důchod, musí počítat s minimem třeba ve výši dnešních deseti tisíc korun. Ale spoření v penzijních fondech Čechům jejich budoucí důchody nezachrání. „I kdyby tam teď lidé skutečně masově šli a dávali do něj peníze ve velkém, takže by to nebyla jen optimalizace státního příspěvku a daní, kýžený efekt by to nepřineslo. Protože penzijní společnosti by se ani tak nemohly pouštět do zajímavých investic. Jsou i nadále svázány velkými a celkem pochopitelnými regulacemi,“ říká v rozhovoru pro Newstream hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň.
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Pokud bude někdo spoléhat jen na státní důchod, musí počítat s minimem třeba ve výši dnešních deseti tisíc korun. Ale spoření v penzijních fondech Čechům jejich budoucí důchody nezachrání. „I kdyby tam teď lidé skutečně masově šli a dávali do něj peníze ve velkém, takže by to nebyla jen optimalizace státního příspěvku a daní, kýžený efekt by to nepřineslo. Protože penzijní společnosti by se ani tak nemohly pouštět do zajímavých investic. Jsou i nadále svázány velkými a celkem pochopitelnými regulacemi,“ říká v rozhovoru pro Newstream hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň.
Čtyři procenta ano. Ale zadarmo nejsou
Zářijové srovnání ukazuje jednu zásadní změnu. Čtyřprocentní sazba už není na trhu raritou. Současně se ale mění způsob, jakým ji banky nabízejí. Nejvyšší úrok stále častěji funguje jako odměna za to, že klient bance přinese i další byznys: používá její běžný účet, platí kartou nebo přes ni investuje. Titulková sazba 4,30 procenta proto automaticky neznamená, že stejný úrok dostane každý, kdo v bance uloží své prostředky. Kdo přehlédne podmínky, může zjistit, že jeho „špičkový“ spořák vydělává podstatně méně, než sliboval titulek.
Příběh nekončí, pozornost se obrací k ČNB
Pro další vývoj spořicích účtů bude klíčová Česká národní banka. Bankovní rada se k sazbám znovu sejde již zítra, ve čtvrtek 17. září. Základní repo sazba je od června na 3,75 procenta a výrazně převažuje očekávání, že tam tento týden také zůstane. Platí přitom, že při vyšších úrocích roste také zhodnocení vkladů na spořicích účtech bank.
Scénář neměnných sazeb prakticky předznamenala viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová. V rozhovoru pro Reuters z minulého týdne uvedla, že pro změnu sazeb na zářijovém zasedání „nejsou v tuto chvíli žádné zásadní důvody“. Měnová politika má podle ní dál zůstat mírně restriktivní a pro další rozhodování bude důležitá zejména nová listopadová prognóza.
Ke stabilitě se kloní i analytici. Hlavní ekonom UniCredit Bank Martin Komrska nečeká na nadcházejícím jednání bankovní rady úpravu sazeb. Centrální banka by ale podle něj k jejich zvýšení mohla ještě do konce roku sáhnout.
Nejpravděpodobnějším termínem je podle něj listopadové zasedání, kdy bude mít bankovní rada k dispozici novou makroekonomickou prognózu. „Jádrová inflace zůstává v Česku nadále zvýšená bez známek systematičtějšího zpomalování, vývoj na energetickém trhu působí proinflačně a návrh státního rozpočtu na rok 2027 je citelně expanzivnější, než s čím ČNB ve své dosavadní prognóze počítala,“ dodal Komrska.
Dlouhodobý investiční produkt si za dva a půl roku sjednalo přes čtvrt milionu Čechů. Na konci června v něm měli přes 12 miliard korun, přičemž naprostá většina peněz směřovala do investičních fondů.
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Dlouhodobý investiční produkt si za dva a půl roku sjednalo přes čtvrt milionu Čechů. Na konci června v něm měli přes 12 miliard korun, přičemž naprostá většina peněz směřovala do investičních fondů.
Také hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel očekává, že bankovní rada vyčká do listopadu, až bude mít k dispozici novou prognózu. Důvod k opatrnosti a zpřísnění měnové politiky ale i podle něj ČNB má. Podle aktuálního komentáře centrální banky se totiž celková inflace v září pravděpodobně dostane nad dvě procenta a počátkem příštího roku může přechodně překročit tři procenta.
Člen bankovní rady Jan Kubíček minulý týden v rozhovoru pro Novinky.cz uvedl, že „trhy dokonce počítají se čtyřmi zvýšeními sazeb během jednoho roku“. Tak razantní vývoj sám považuje při dnešních informacích za přehnaný, možnost dalšího zpřísnění měnové politiky ale nevylučuje.
Dobrá zpráva pro střadatele: čtyřka hned tak mizet nemusí
Pro majitele úspor je z toho jedna podstatná zpráva. Éra rychlého zlevňování spořicích účtů se minimálně prozatím zastavila. Pokud ČNB ve čtvrtek sazby skutečně ponechá beze změny a na trhu bude dál převládat spíše riziko jejich budoucího zvýšení než návratu k rychlému snižování, banky nemají silný důvod nejlepší spořicí sazby okamžitě osekávat.
Naopak boj o vklady může čtyřprocentní nabídky na trhu ještě nějakou dobu udržet.
To ale neznamená, že každé číslo začínající čtyřkou je automaticky nejlepší volbou. Rozdíl mezi 4,30 a 4,08 procenta dělá u půlmilionového vkladu před zdaněním zhruba 1100 korun za celý rok. Pokud je za vyšší sazbu potřeba začít investovat, změnit hlavní banku nebo každý měsíc hlídat deset karetních plateb, nemusí být několik desetin procentního bodu navíc pro každého dostatečnou odměnou.
Jedno je ale v září poměrně krystalicky jasné: kdo stále nechává větší rezervu na účtu úročeném jedním či dvěma procenty jen ze zvyku, platí své bance poměrně drahou daň za věrnost.
Nejlepší spořicí účty k 16. září 2026
Seřazeno podle maximální dosažitelné sazby před zdaněním.
|Banka
|Maximální úrok
|Omezení a podmínky
|
TOP 1
UniCredit Bank Účet na spoření
|4,30 % p.a.
|Do 500 000 Kč. Nutných je alespoň 10 plateb kartou za měsíc a zároveň pravidelná investice min. 2 000 Kč měsíčně nebo jednorázová investice min. 50 000 Kč. Bez investice lze získat 4,00 % při 10 platbách kartou a příchozích platbách min. 20 000 Kč měsíčně. Část od 500 000 do 2 mil. Kč se při splnění podmínek úročí 3,00 %. Při nesplnění podmínek jen 0,01 %. Aktuální sazby platí od 1. 9. do 1. 11. 2026.
|
TOP 2
Banka CREDITAS Spořicí účet TOP
|4,25 % p.a.
|Do 500 000 Kč. Podmínkou je pravidelně investovat alespoň 3 000 Kč měsíčně nebo mít u banky investice v objemu min. 300 000 Kč. Bez investování lze získat 4,00 % při příchozích platbách min. 20 000 Kč měsíčně a 10 platbách kartou. Část nad 500 000 Kč se úročí 3,30 % bez horního limitu a bez dalších podmínek.
|
TOP 3
mBank mSpořicí účet Plus
|4,21 % p.a.
|Prvních 250 000 Kč. První tři měsíce zvýhodněná sazba bez podmínek. Poté musí na mKonto přijít min. 15 000 Kč měsíčně a klient musí alespoň 5× zaplatit kartou. Pásma: 250–500 tis. Kč 4,01 %, 500 tis.–3 mil. Kč 3,41 %, nad 3 mil. Kč 3,21 %. Sazby jsou garantovány minimálně do 30. 9. 2026.
|
TOP 4
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet
|4,20 % p.a.
|Do 500 000 Kč. Alespoň 10 plateb kartou za měsíc a zároveň pravidelná investice min. 500 Kč měsíčně nebo investiční portfolio u banky v hodnotě min. 400 000 Kč. Bez investování, ale při 10 platbách kartou, je sazba 4,00 %. U Aktivního a Exkluzivního účtu lze část vyššího zůstatku úročit 3,00 % podle příslušného pásma.
|
TOP 5
Trinity Bank Narozeninový spořicí účet
|4,08 % p.a.
|Do 500 000 Kč. Nabídka pro nový účet s novým vkladem; peníze musejí přijít z jiné banky. Část nad 500 000 Kč se úročí 3,30 % bez horního limitu. Není nutné platit kartou ani investovat. Sazby 4,08 % a 3,30 % banka garantuje do 31. 12. 2026; stávajícím klientům s Narozeninovým účtem je zvýšila automaticky.
|Partners BankaBonus za doporučení
|4,06 % p.a.
|Do 500 000 Kč. Akční sazba. Stávající klient ji získá na jeden měsíc za každého úspěšně doporučeného nového klienta; nový klient s doporučovacím kódem na tři měsíce. Standardní zvýhodněná sazba spořicího účtu je nižší.
|VÚBSpoření bez limitů
|3,80 % p.a.
|Bez stropu a bez podmínek pro úročení. Úroky se připisují denně. Jde o pobočku slovenské banky: český klient musí řešit daňový domicil; při jeho doložení si následně vypořádá českou daňovou povinnost sám.
|ČSOBSpoření s bonusem
|3,80 % p.a.
|Standardně do 250 000 Kč, u Premium do 1 mil. Kč. Podmínkou je min. 5 plateb kartou, příchozí platby alespoň 15 000 Kč měsíčně (neplatí pro klienty do 26 let) a pravidelné investice, penzijní nebo stavební spoření min. 1 500 Kč měsíčně; u Premium 4 000 Kč. Pro nově založené účty do konce září platí zvýhodnění první tři měsíce bez plnění podmínek.
|Česká spořitelnaSpořicí účet
|3,80 % p.a.
|Do 400 000 Kč. Klient musí mít Plus účet, používat George a zároveň pravidelně investovat nebo přispívat na penzijní spoření alespoň 2 000 Kč měsíčně. Zůstatek nad 400 000 Kč se úročí 0,01 %.
|Penta BankSpořicí účet
|3,51 % p.a.
|Zvýhodněná sazba je časově omezená. Platí první tři kalendářní měsíce po měsíci založení účtu, poté sazba klesá na 3,31 %. Maximálně se úročí 10 mil. Kč.
|Komerční bankaSpořicí účet s bonusem
|3,50 % p.a.
|Do 1 mil. Kč. Nový klient získá bonus po sjednání spořicího účtu a některého z tarifů. Stávající klient musí převést z jiné banky alespoň 100 000 Kč v jedné platbě a bonus aktivovat v KB+. Zvýhodněná sazba je časově omezená.
|Fio bankaFio konto
|3,50 % p.a.
|Do 200 000 Kč. Bonusová sazba platí pouze na jednom Fio kontu fyzické osoby. Pásmo 200 tis.–1 mil. Kč se úročí 0,10 %, 1–10 mil. Kč sazbou 0,15 % a část nad 10 mil. Kč sazbou 0,20 %.
|J&T BankaSpořicí účet
|3,40 % p.a.
|Nový klient musí vložit alespoň 1 mil. Kč. Stávající klient s investicemi od 100 000 Kč nebo vklady od 1 mil. Kč může účet otevřít od 0 Kč. Bez horního limitu; výpovědní lhůta je jeden den.
|OberbankSpořicí účet
|3,30 % p.a.
|Pro nový vklad alespoň 2 mil. Kč. Při novém vkladu alespoň 1 mil. Kč je sazba 3,10 %. Podmínkou je privátní běžný účet u Oberbank. Nabídka platí nejpozději do 31. 12. 2026.
|Air BankSpořicí účet – nové úročení od 16. 9.
|3,20 % p.a.
|Do 300 000 Kč při pravidelném spoření. Podmínku lze splnit funkcí Pravidelné spoření nebo Drobné spoření bez stanoveného minima, případně vlastními převody v souhrnu alespoň 1 000 Kč měsíčně. Část nad 300 000 Kč se úročí 2,00 % bez horního limitu. Bez pravidelného spoření se celý zůstatek úročí 2,00 % bez podmínek a limitu.
|MONETA Money BankGold Plus
|2,90 % p.a.
|Bez horního limitu. Podmínkou je vedení běžného účtu Gold. Ten je bez měsíčního paušálu při celkovém objemu vkladů a investic u banky alespoň 1 mil. Kč; při příjmu alespoň 35 000 Kč měsíčně stojí 169 Kč, jinak 469 Kč měsíčně.
Zdroj: webové stránky bank a vlastní zjištění Newstreamu. Stav k 16. 9. 2026. Sazby jsou uvedeny před zdaněním a mohou být podmíněny další aktivitou klienta.
Pozn. red. Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.